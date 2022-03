De harp voor sterke handen

Als een monumentaal gebouw staat hij in de studio. De manshoge gouden pilaar blikkert in het licht, de sierlijke boog houdt 47 snaren op spanning. „Een beetje potsierlijk”, vindt Doriene Marselje hem. Sowieso was het nooit haar plan om een nieuwe harp te kopen, laat staan een gouden. Ze had hem bij de eerste kennismaking terzijde geschoven. Maar nu ze vrienden zijn, kan ze dingen die ze eerder nooit kon.

Het begon allemaal vier jaar geleden met She’s Leaving Home van The -Beatles. Marselje, vooral bekend van hedendaags klassiek in concertzalen met verschillende ensembles, was voor dat ene liedje mee op tour met The Analogues, de alom geprezen -Beatles-tribute-band. Tijdens de laatste show in de Ziggo Dome had een van de bandleden een biertje te veel op en stootte haar harp van het podium. Twee minuten voordat ze op moest, zag Marselje de gevolgen voor het instrument waarmee ze vanaf haar vijftiende haar carrière had opgebouwd, in elke zaal had gestaan. Er waren happen hout uit de hals, vanaf de zijkant keek ze zo de klankkast in. „Het was verschrikkelijk. Een grote ramp.”

Foto Andreas Terlaak

Ze is een prof, ze stemde, improviseerde en speelde het liedje. Nog diezelfde avond begon een maandenlang traject van verzekeraars, schaderapporten, bedragen met vier nullen. Ze speelde haar concerten op leenharpen, ze kreeg steun van bevriende verzekeringsspecialisten. Ondertussen verwerkte ze het trauma. „Ik ben heel praktisch ingesteld, ik gooide hem bijna dagelijks zonder nadenken in de auto. Ik had niet verwacht dat het instrument ook zoveel van mijn identiteit bepaalde, dat het om die ene harp ging.”

Maar die ene harp – háár harp – bleek niet meer de oude te worden. Ze moest op zoek naar een nieuwe. In de Italiaanse dependance van de Amerikaanse bouwer schoof ze de vijf gouden harpen direct terzijde. Niets voor haar. Pas aan het einde van de dag probeerde ze die toch. Eén van de vijf klonk helder, hard en sprankelend, alsof hij was gemaakt voor haar sterke handen. Het voelde goed toen ze de 45 kilo naar zich toe trok en op haar knie liet steunen, lichtjes tegen haar schouder aan. De klank won van het uiterlijk.

Met The Analogues kwam het goed. Ook in de nieuwe tour reserveerden ze weer een liedje voor haar en de nieuwe harp:Goodnight. Maar steeds als ze haar woonkamer in kwam, schrok ze. Die is niet van mij, dacht ze bij dat protserige goud. „Het duurde een jaar voordat we vriendschap sloten. Hij speelt zo makkelijk, ik was eigenlijk op zoek naar meer weerstand.” Ze leerde zijn gemak en openheid te benutten.

Foto Andreas Terlaak

Nu hangt er in de klankkast een effectenkastje. Ze legt zich toe op hedendaagse muziek van componisten die de harp uitdagen. „Ik wil niet dat hij altijd maar zoet of mooi klinkt.” Ze zet effecten op de harp, om die rauw te laten klinken. Ze bereikt een publiek dat niet per se thuis is in klassiek. Ze speelt met lichtinstallaties om het instrument heen. Al oogt hij barok, juist de gouden harp helpt haar daarbij. „Hij geeft me zoveel ruimte dat ik nu soms urenlang met kabeltjes en plugjes bezig kan zijn.”

Nieuwsbrief NRC Boeken Het laatste boekennieuws met onze recensies, de interessantste artikelen en interviews Inschrijven