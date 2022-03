Bij William Hurt sluimerde er altijd iets van seks of geweld in zijn rollen

Voor de nieuwste generaties filmkijkers is de dit weekend overleden William Hurt waarschijnlijk voornamelijk bekend als Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross. De militair en latere Secretary of State die achter voortvluchtige Avengers aan zit. De schoonvader van de keurige Dr. Bruce Banner die tevreden toekeek toen hij in gifgroene spierbundel Hulk transformeerde. Vijf keer in totaal trad hij op in films over het Marvel-superheldenuniversum. Van The Incredible Hulk uit 2008 tot de grote apocalyptische Avengers-films Infinity Wars en Endgame uit 2018 en 2019. Hij was niet zomaar een slechterik, die met superkrachten goochelde, maar een symbool voor een ongrijpbaarder kwaad dat zich vermomt als politiek-militaire supermacht.

Sinds Hurt in 1980 in de scifi-bodyhorrorfilm Altered States van Ken Russell debuteerde, is er elk decennium wel een aantal rollen geweest waarmee hij de filmgeschiedenis een gezicht gaf. Maar de jaren tachtig waren toch wel meteen zijn gloriejaren. Body Heat (1981), een losse remake van Billy Wilders klassieke film noir Double Indemnity werd bekend om z’n steamy seksscènes. The Big Chill (1983) bracht hem samen met zijn generatiegenoten Kevin Kline, Glenn Glose en Jeff Goldblum, een elegie voor de kinderen van de sixties en de Vietnamgeneratie.

Vervolgens werd hij maar liefst drie keer op rij genomineerd voor een Oscar voor Beste Acteur. In 1986 voor Kiss of the Spider Woman van Hector Babenco, voor zijn rol van de homoseksuele crossdresser Molina die in een Zuid-Amerikaanse gevangenis zijn cel deelt met politiek gevangene Valentin. Een clash van werelden, van militair machismo en het vrouwelijke in het mannelijke (wat zeker in de context van die tijd zo moet worden gezien). Na het succes van de film in Cannes, waar Hurt al werd bekroond met de prijs voor Beste Acteur, was het geen verrassing dat hij zijn nominatie ook bij de Academy Awards mocht verzilveren. Het jaar erop volgde een nieuwe nominatie, nu voor dovendrama Children of a Lesser God over een docent op een dovenschool die verliefd wordt op een dove conciërge die weigert zich aan de horende wereld aan te passen. De Oscar ging echter naar zijn tegenspeelster uit die tijd, de dove actrice Marlee Matlin, die nu ook weer een rol heeft in een van de Oscar-favorieten voor dit jaar CODA. Het tweetal kreeg ook achter de schermen een verhouding. Destijds een romantisch ideaalplaatje, de geliefden uit de film die elkaar ook in het echte leven hadden gevonden. Later bleek uit Matlins autobiografie I’ll Scream Later (2009) dat Hurt in die relatie regelmatig gewelddadig uit de bocht vloog, met name toen zij en niet hij een Oscar kreeg, waarvoor hij uiteindelijk ook publiekelijk zijn excuses aanbood.

Weer een jaar later volgde een nominatie voor Broadcast News. Dat was niet alleen een heerlijke satire op de werelden van nieuws en media, maar ook een schoolvoorbeeld van het soort rol waarin Hurt de rest van zijn carrière zou excelleren. De plot van de film draait om een vrouwelijke producer van een actualiteitenprogramma die moet laveren tussen de gunsten van haar humeurige sterreporter en de aantrekkelijke, maar minder ervaren (en misschien zelfs wel minder talentvolle) Hurt. Niet alleen in die rol wist hij namelijk zijn natuurlijke charme in te zetten om personages gelaagd, onbetrouwbaar, en soms zelfs uiteindelijk onsympathiek te maken. Met zijn turquoise-blauwe ogen, en blonde coupe met wijkende haarlijn, was hij knap, maar niet te knap, een thinking persons sekssymbool. Dat fotogenieke uiterlijk droeg, gevangen door de camera, zeker bij aan zijn ongrijpbaarheid.

Wiliam Hurt als Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross in ‘The Incredible Hulk’ in 2008. Foto Mary Evans Picture Library Ltd./ ANP

Karakteracteur

William McChord Hurt werd in 1950 in Washington geboren, kreeg zijn opleiding als acteur aan de befaamde New Yorkse Juilliard School en begon begin jaren zeventig zijn loopbaan zoals de meesten van zijn generatie in het theater waar hij ook na zijn grote filmsuccessen van de jaren tachtig nog actief zou blijven. Het decennium erop verschoof zijn aandacht meer naar artfilmers als Wim Wenders (Until the End of the World, 1991), Wayne Wang (Smoke, 1995) en Chantal Akerman (A Couch in New York, 1996) en vanaf daar ruilde hij zijn status als leading man in voor die van karakteracteur.

Vijftig jaar en meer dan honderd credits verder, blijft het beeld van een harde werker, die erom bekend stond zijn personages helemaal uit te pluizen, een solide acteur die nooit een slechte rol afgeleverd heeft, ondanks zijn soms excentrieke rolkeuzes. Hoe kleiner de rol, hoe zonderlinger en getormenteerder hij hem kon suggereren. En of hij nou figuren gestalte gaf die cool waren of onderkoeld, altijd sluimerde er iets van seks of geweld onder het oppervlak. Van gevaar. Hij werd steeds beter in het op een ogenschijnlijk lichte manier de duistere kanten van zijn personages bloot te leggen. Een glimlachende schurk. Een redelijke slechterik.

Zoals in Steven Spielbergs A.I. Artificial Intelligence (2001) waarin hij de wetenschapper speelde die aan de wieg stond van de kleine androïde David die in de film op zoek gaat naar zijn vader-schepper. Hij speelt hem zowel empathisch als afstandelijk. Een zo mogelijk nog kleinere rol, maar niet minder indrukwekkend, en een persoonlijke favoriet, of nou ja, favoriet, voor zover je dat kan zeggen van een scène die je in al z’n ijdele vriendelijkheid de stuipen op het lijf jaagt, had hij in David Cronenbergs A History of Violence (2005, Oscar-nominatie voor Beste Bijrol). Zelden heeft broedermoord zich zo goedaardig vermomd. Het is dat je een karakteracteur van zijn kaliber niet kunt typecasten, maar die dubbelheid is hij steeds meer gaan perfectioneren, dus in dit geval zou dat een groot compliment zijn. Hij nam altijd zijn eigen raadsel mee.

Lees ook: Geen rode loper gedoe

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven