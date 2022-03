Bij deze thema’s bepaalt Den Haag wat er gebeurt

Hou je erbuiten, hoor je lokale politici zeggen als landelijke kopstukken de campagne overnemen. Op het moment dat landelijke partijleiders de debatten voeren, als landelijke onderwerpen ineens de campagne – die over buurten en dorpen zou moeten gaan – domineren, komen raadsleden en wethouders in het verweer. Het is ónze campagne, het zijn ónze onderwerpen, het zijn ónze gemeentes.

Dat is ook zo.

Maar wat gemeenten verplicht moeten doen, wordt wel door de landelijke politiek bepaald. Het geld dat ze daarvoor krijgen, wordt in Den Haag verdeeld. De ruimte die gemeenten hebben om beleid te maken, wordt in Den Haag vastgesteld. Gemeenten krijgen steeds meer taken, bijvoorbeeld jeugdzorg, minimabeleid, uitvoering van het klimaatakkoord. Dat hebben de landelijke partijen in Den Haag besloten. De miljoen huizen die het kabinet wil bouwen? Ook om die ambitie waar te maken moeten gemeenten aan de slag.

NRC zet de belangrijkste thema’s op een rij waarin Den Haag bepaalt wat de gemeenten moeten en kunnen doen. Daarbij is gekeken naar verkiezingsprogramma’s van de acht partijen die in de meeste gemeenten mee doen.

Lokale democratie

Rem op fusies of grotere gemeenten

Wat hebben burgers precies te zeggen over het lokale bestuur? Burgemeesters worden nu door de gemeenteraad gekozen. Dat blijft zo, als het aan de meeste partijen ligt. Alleen D66 wil een gekozen burgemeester.

Vanwege de vele taken die gemeenten de afgelopen jaren kregen, werken ze vaker samen in zogeheten ‘gemeenschappelijke regelingen’ en ‘samenwerkingsverbanden’. De invloed van de gemeenteraad daarop is beperkt. Onder meer de ChristenUnie, GroenLinks en D66 willen de „democratische controle” daarop verbeteren – hoe blijft onduidelijk. De VVD wil meer „transparantie” over hoe besluiten in dergelijke verbanden en regelingen genomen worden.

Soms kunnen gemeenten het door de vele taken en ondanks de samenwerkingen niet meer zelfstandig voortbestaan. Vaak fuseren ze: de afgelopen tien jaar nam het aantal gemeenten af van 415 naar 345. Het CDA wil een „rem” op deze herindelingen. Ze mogen pas doorgaan als een nieuwe gemeenteraad er na raadsverkiezingen mee instemt, vindt deze partij. D66 streeft juist naar grotere gemeenten, zodat op termijn de provincies afgeschaft kunnen worden. Kleinere gemeenten die het takenpakket niet aankunnen, moeten fuseren. Wel zouden burgers zich dan kunnen uitspreken over de gewenste fusiepartner.

SP en D66 willen daarnaast lokaal bindende correctieve referenda. De VVD en ChristenUnie zijn voorstander van een ‘right to challenge’: als burgers denken dat ze een gemeentelijke taak beter zelf kunnen uitvoeren, mogen ze het lokale bestuur uitdagen.

Onder meer CDA, PvdA en GroenLinks willen dat er meer geld naar het Gemeentefonds gaat, het potje waaruit gemeenten betaald worden. Geplande bezuinigingen daarop moeten worden teruggedraaid. In het regeerakkoord van Rutte-IV is overigens al meer geld voor gemeenten ingeboekt.

Zorg

Wel aanpassingen, geen stelselwijzigingen

Gemeenten hebben zeker sinds 2015 meer taken gekregen: toen ging het ‘sociaal domein’ naar gemeenten, waardoor ze verantwoordelijk werden voor langdurige zorg voor thuiswonenden, minimabeleid en jeugdzorg. Deze decentralisatie ging gepaard met een forse bezuiniging.

Dat dit niet verstandig was, vinden alle partijen. Niet alleen zijn veel gemeenten financieel in de knel gekomen, ook laat de kwaliteit van zorgaanbieders soms te wensen over en is het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt fors gestegen.

Over de oplossingen verschillen de meningen. Grote stelselwijzigingen ziet vrijwel niemand zitten. Eigenlijk alleen de SP wil dat de jeugdzorg naar de rijksoverheid gaat, D66 wil alleen zorg aan slachtoffers van seksueel geweld, kindermishandeling en huiselijk geld weer landelijk organiseren. De PvdA wil de verplichte aanbesteding voor jeugdzorg schrappen. GroenLinks wil de hele verplichte Europese aanbesteding voor gemeentelijke zorg stoppen.

Met name de linkse partijen willen dat gemeenten meer geld krijgen voor jeugdzorg. Onder meer CDA, VVD en de SGP willen de kosten onder controle brengen door gemeenten beter te laten kijken of jongeren zorg echt nodig hebben. CDA en VVD willen scherpere landelijke criteria stellen aan zorgaanbieders.

Onder meer de ChristenUnie en D66 willen gemeenten financieel belonen als ze voorkomen dat ouderen in de langdurige zorg belanden.

Gemeenten zijn daarnaast (mede-)verantwoordelijk voor hulp aan minima. D66 wil gemeenten meer vrijheid geven om dat zelf in te vullen, de SP wil de tegenprestatie in de bijstand schrappen. De VVD wil die juist verplichten en wil prestatieafspraken maken met gemeenten. Onder meer het CDA, de ChristenUnie en de SP willen dat gemeenten meer geld en ruimte krijgen voor de aanpak van schulden. De PvdA wil gemeenten de regie geven over bewindvoering.

Wonen

Veel nieuwe huizen en zelfbewoningsplicht

De landelijke politiek wil de komende jaren flink meer bouwen en de uitvoering van die plannen ligt bij de gemeenten. CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en D66 maken hun bouwdoelstellingen het meest expliciet: 1 miljoen nieuwe woningen tot 2030 of 100.000 per jaar. Het groeiend tekort aan woningen is inmiddels opgelopen tot 279.000, en ondanks overheidsingrijpen stijgt dat aantal de komende jaren nog.

Maar moeten gemeenten dat wel helemaal zelf doen? De VVD vindt bijvoorbeeld dat gemeenten „onvoldoende in staat zijn gebleken om het oplopende woningtekort op te lossen”. Net als veel andere partijen wil de VVD daarom meer landelijke regie. Dat kan bijvoorbeeld ook door, zoals de PvdA voorstelt, „afspraken te maken” met gemeenten over het minimumpercentage ‘betaalbare huurwoningen’.

Een uitzondering op de roep om centralisatie in de woningmarkt is de SGP. Die stelt dat de gemeenten de eerste verantwoordelijkheid hebben voor de woningmarkt: „Het rijk moet zo veel mogelijk op afstand blijven.” De SP vindt dat getoetst moet worden of landelijke maatregelen „regio-bestand” zijn. en ziet een grotere rol weggelegd voor lokale bestuurders: „Ons land is geen eenheidsworst.”

Oplossing van het woonprobleem zit niet alleen in bouwen; GroenLinks en VVD willen gemeenten meer bevoegdheden geven „leegstand te beboeten”, bijvoorbeeld met een „opslag op de onroerendezaakbelastingen” (OZB). Deze belasting is afhankelijk van de waarde van de woning. De SP wil een landelijke aanpak van leegstand om meer woonruimte te creëren voor jongeren, starters en mensen met een beperking.

Een ander wapen tegen de wooncrisis: gemeenten moeten wat PvdA, SP en GroenLinks betreft een zelfbewoningsplicht kunnen afdwingen. Dat betekent volgens de PvdA, dat „vrije huurders beschermd worden tegen speculanten”.

Klimaat

Zon- en windenergie samen met bewoners

Gemeenten hebben een grote rol in de verduurzaming van Nederland. Via de zogeheten Regionale Energiestrategie (RES) zijn ze verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot deel van het klimaatakkoord. Maar hoe? Veel gemeenten vullen de klimaatopdracht in met windmolens en zonnepanelen. Windmolens moeten alleen worden geplaatst in samenspraak met bewoners, zeggen VVD en SGP. GroenLinks stelt dat omwonenden bij publieke projecten van zon- en windenergie aandelen moeten ontvangen.

Gemeenten en landelijke politiek botsen bijvoorbeeld over de rol van biomassa. Partijen als de ChristenUnie, D66, GroenLinks en de SP zijn daar kritisch over, maar gemeenten twijfelen over het stoppen met deze energievorm.

Een grote opgave voor gemeenten is om Nederland van het gas af te halen. D66 wil dat voor oude stadswijken waar „alternatieven onbetaalbaar zijn” de mogelijkheid blijft schoon gas of hybride warmtepompen te gebruiken. Voor die keuze moeten gemeenten toestemming hebben van de minister van Klimaat en Energie. Het CDA kiest voor duurzame nieuwbouw: „Als gemeenten de regierol krijgen in het verduurzamen van wijken, mogen zij ook kiezen voor behoud en aanleg van gasnetten”. De VVD wil dat gemeenten met bewoners en eigenaren zoeken naar „de beste oplossing” om de energietransitie „behapbaar en betaalbaar” te houden.

Er zijn ook kleinere ingrepen denkbaar. Bijvoorbeeld door in te grijpen tegen vervuiling. De ChristenUnie wil „groene boa’s” inzetten die „dumping” van drugsafval en asbest tegengaan. Het CDA vindt dat gemeenten resten van geneesmiddelen in rioolwater moeten „terugdringen”. Ook moeten gemeenten, vinden D66 en GroenLinks, milieuzones instellen en binnen de bebouwde kom een lagere maximumsnelheid hanteren.