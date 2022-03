Agent die politici vergeleek met nazi's moet vertrekken

Een hoofdagent van politie uit Hengelo, tevens de lijsttrekker voor Forum voor Democratie in die gemeente, moet vertrekken bij de Nationale Politie omdat hij uitspraken heeft gedaan die „indruisen tegen de beroepscode van agenten”.

Op een internetforum heeft politieman Brian Geertshuis zich onder een schuilnaam uitgelaten over plannen van politici voor een vaccinatieplicht. Volgens een bericht in dagblad Tubantia zei hij: „Ik kijk uit naar de dag dat de smeerlappen die deze waanzin over ons uitrollen met de kop op het hakblok liggen. Ook met de nazi’s gebeurde dat uiteindelijk.”

Na het bekend worden van deze uitlatingen kondigde de politie een onderzoek aan. Daaruit is gebleken dat Geertshuis inderdaad de mededelingen heeft gedaan. In overleg met de agent is nu besloten „de arbeidsovereenkomst wederzijds te beëindigen”, zegt districtschef van de politie Twente Karlijn Baalman. „Politiemensen hebben een voorbeeldfunctie in de samenleving. We verwachten van hen dat zij zich in gedrag en in uitingen verbindend en neutraal opstellen.”

Geen positie kiezen

De beroepscode schrijft volgens de districtschef onder meer voor dat medewerkers met hun gedrag – tijdens de dienst, maar bijvoorbeeld ook op sociale media – het imago van de politie niet mogen schaden. Baalman: „Ik wil benadrukken dat wij als politie geen positie kiezen met betrekking tot politieke partijen en hun standpunten. We zijn een politie voor iedereen, ongeacht welke politieke voorkeuren iemand heeft. Het behouden van de neutraliteit is één van onze belangrijkste pijlers.”

Agent Geertshuis heeft volgens de politie al eerder omstreden uitlatingen gedaan. „We hebben daarom het afgelopen jaar meerdere gesprekken gehad met de betreffende medewerker om hem te helpen hoe hij met collega’s de dialoog aan zou kunnen gaan. We hebben hier ook sessies voor georganiseerd met zijn team”, aldus Baalman. Die gesprekken hebben geen oplossing gebracht en daarom moet Geertshuis nu vertrekken.