Rode rozen en de witte jassenbrigade

De zaterdag voor verkiezingsdag: traditioneel een belangrijk campagnemoment. Lokale afdelingen zien landelijke kopstukken graag komen – het is de laatste kans om veel kiezers op straat tegen te komen. Ook deze zaterdag gingen veel landelijke leiders op pad, al heeft de oorlog in Oekraïne de aandacht weggezogen van de gemeenteraadsverkiezingen. Lilianne Ploumen (PvdA) deelde in Utrecht de gebruikelijke rode rozen uit, Lilian Marijnissen (SP) opende in Rotterdam een fotoexpositie met portretten van slachtoffers van de Toeslagenaffaire.

CDA-kopstuk Hugo de Jonge was in Beneden-Leeuwen, gemeente West Maas en Waal. Hij werd daar ontvangen door Thomas Steenkamp senior en junior, zoon en kleinzoon van CDA-grondlegger Piet Steenkamp. Thomas senior zei tegen De Jonge dat hij vroeger van zijn vader leerde dat het CDA een partij is van de samenwerking en het compromis. De Jonge: „De samenwerking aan kunnen gaan met iedereen is belangrijk, maar dat heeft het gevaar dat je als een labrador overal tegenaan kunt schurken, dan verlies je de herkenbaarheid. Dat is de andere kant.”

Bliksembezoek

D66-leider Sigrid Kaag bracht zaterdag een bliksembezoek aan twee steden waar haar partij verwikkeld is een spannende strijd om de grootste te worden in de raad: Amsterdam en Utrecht. In Utrecht was Kaag welgeteld 27 minuten. Om 13.15 uur stapte ze gehaast de Stadhuisbrug op en beende ze snel weg voor rondje door de binnenstad. De wittejassenbrigade in haar kielzog kon het tempo amper bijhouden. Veel tekst had ze niet voor het winkelende publiek. „Dag, mag ik u een flyer geven of wilt u er alleen voorbij?”, zei ze tegen een man die zich met zijn fiets een weg door het campagneteam baande. Hij wilde geen folder.

Al na 160 meter, voor de D66-winkel, hield het gezelschap halt, keerde het om en liep het dezelfde afstand terug naar het stadhuis. Om 13.42 uur zei Kaag gedag en spoedde zich naar de volgende halteplaats: Leiden.

VVD-leider Mark Rutte ging dit weekend níét op campagne. Door de oorlog in Oekraïne is hij alléén premier. Dus deed fractievoorzitter Sophie Hermans het campagnewerk. Op zaterdag hielp ze de lokale VVD-afdelingen in Haarlem en Utrecht, zondag ging ze met VVD’ers langs de deuren in Den Helder, Stede Broec en Almere. De campagne-inzet van de partij is: een zo hoog mogelijke opkomst. Dit zou winst kunnen betekenen voor de VVD, waarvan de kiezers raadsverkiezingen vaak niet zo belangrijk vinden. In de vinexwijk Vleuten-De Meern in Utrecht herinnerde Hermans twee oudere mensen eraan dat ze anderen kunnen machtigen bij de verkiezingen. Ze stonden op het punt met vakantie te gaan. Hoe moest dat dan, machtigen? Hermans legde het heel precies uit, met de Utrechtse lijsttrekker Marijn de Pagter.

Rutte was wel bij WNL Op Zondag. Daar riep hij iedereen op te gaan stemmen. Omdat democratie en vrije media juist nu extra belangrijk zijn in de wereld. Volgens Rutte maken kiezers zich nog steeds zorgen over de gemeente waar ze wonen: „Zoals over de vuilophaal.” Dat bevestigde presentator Rick Nieman: „Nou, zeker als je in Amsterdam woont zoals ik.” Rutte: „Zorg dan voor een grotere VVD.”

