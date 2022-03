Radio 1 in oorlogstijd: 'Dit zijn de momenten dat we ertoe doen.'

Oorlog brengt mensen naar de radio. Nadat Rusland twee weken geleden Oekraïne binnenviel, steeg het aantal online luisteraars van NPO Radio 1 met maar liefst 75 procent, aldus de NPO. Totale cijfers (online en lineair samen) zijn er nog niet voor februari, maar vóór de inval trok de nieuwszender van de publieke omroep gemiddeld 2,1 miljoen luisteraars per week. Zendermanager Klaske Tameling (Groningen, 1984): „Dit zijn de momenten dat we ertoe doen. Zeker in oorlogstijd is de live-functie van radio van wezenlijk belang. We hebben meteen de programmering omgegooid, zodat we vier keer per uur de luisteraars over Oekraïne bij kunnen praten.”

Tameling wijst op het belang van NOS Nieuws, vooral diens grote netwerk van correspondenten. „Andere programma’s zijn belangrijk om duiding en achtergrond te leveren.” Ze noemt Bureau Buitenland (VPRO), dat in de nieuwe programmering van de avond naar de middag is verhuisd, en het nieuwe economieprogramma in de middag, Geld of je Leven (EO), dat de invloed van de oorlog op de economie belicht. „Sven Kockelmann sprak in zijn nieuwe ochtendprogramma voor WNL met een ontroerde Joris Voorhoeve – oud-minister van Defensie – die vertelde hoe hij naar Polen is gereden om vluchtelingen op te halen en onderdak te bieden in zijn vakantiehuis in Duitsland. Dat is informatieve én inspirerende radio.”

Opstaan met Astrid Kersseboom

Begin dit jaar heeft Tameling de zender verbouwd. Naast bovenstaande nieuwe dagelijkse programma’s, kreeg presentator Jurgen van den Berg een luchtig dagelijks middagprogramma bij Omroep MAX. Zijn plaats in de ochtend, bij het NOS Radio 1 Journaal werd ingenomen door Astrid Kersseboom. „Een ochtendpresentator moet iemand zijn met wie je de dag wil beginnen. Ik sta elke ochtend op met Astrid Kersseboom , intiemer kan het bijna niet.” Uiteraard ging de verandering met gedoe gepaard, met om een plaatsje strijdende omroepen, maar daarover zegt Tameling alleen: „Lastige keuzes maken hoort nu eenmaal bij mijn functie.”

Nieuwe omroep Ongehoord Nederland kreeg twee podcasts en Omroep Zwart twee nachtprogramma’s. Is dat niet wat karig? „Een hele nieuwe omroep opzetten is niet niks, het is goed dat ze zijn begonnen. Radio 1 is wel de eerste zender waar Ongehoord en Zwart überhaupt ruimte krijgen. Nieuwe omroepen houden ons scherp. De missie van Zwart om inclusief te zijn, is iets waar de hele publieke omroep van kan profiteren.”

Haar ambitie met de vernieuwde Radio 1: „Meer ruimte voor verdieping, voor de regio, en voor onderzoeksjournalistiek.” Om meer regionaal nieuws op de zender te krijgen, reist het nieuwe avondprogramma 5 Dagen… (NTR/PowNed) het land door rond. „Waar je ook bent in Nederland, als je Radio 1 aanzet, moet je het gevoel hebben: dit gaat ook over mij.”

Toegewijde Podcastfans

Tameling promoveerde in 2015 op de crossmediale aanpak van nieuwsredacties en ze was innovatie-adviseur voor diverse media. Bij Radio 1 denk je bij innovatie aan de ruim driehonderd podcasts die de zender inmiddels heeft. Tameling: „Podcasts geven ons de ruimte om meer verdieping te bieden.” Het budget is lager: van het Radio-1-budget gaat hoogstens 10 procent naar podcasts.

Is het beleid om de genres die niet live hoeven, naar podcasts te verhuizen? Zeker niet, zegt Tameling: „Ik geloof in een geïntegreerde aanpak, waarbij podcast en zender elkaar versterken. Radio profiteert van de vernieuwingen die de podcasts meebrengen. Hoe vertel je een verhaal, hoe hou je de luisteraar erbij?” Ze doelt op de aan fictie ontleende verteltechnieken in podcasts. „Journalisten kunnen in een podcast uitleggen hoe ze hun verhaal maakten en journalistieke dilemma’s toelichten. Zo neem je de luisteraars mee.”

En, niet onbelangrijk: „We bereiken er een breder, jonger publiek mee, en dat zijn vaak toegewijde fans. Die liefhebbers hoop je ook naar live-radio te bewegen, en andersom.” Net als vele nieuwsmedia streeft Radio 1 naar een verbreding van het publiek. „We willen graag meer lager opgeleide luisteraars en meer luisteraars buiten de Randstad. Wij zijn er voor iedereen van 35 jaar en ouder, maar onze gemiddelde luisteraar is nu nog 63 jaar.” Met een klein lachje: „Dat is één jaar jonger dan het jaar ervoor. Dus dat gaat de goede kant op.”