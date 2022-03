Overmars-vlag

Vrijdagavond zou ADO tegen Jong PSV spelen, ware het niet dat er geen licht meer in het stadion was. ADO had aangekondigd een actie voor Oekraïne te gaan doen, dus toen het licht uitfloepte dacht ik, ongehinderd door psychiatrische hulp: dat zijn Russische hackers geweest.

Terwijl de elektra-oorlog uitgevochten werd, schakelde ik naar Cambuur-Ajax. Daar stond het 0-1. Goal van Dusan Tadic. Ik keek lekker rustig naar de wedstrijd toen de kop van Marc Overmars op de tribunes opdook. Een grote, dikke, zwart-witte vlag met zijn gezicht erop. Blijkt dat ze hem tegen RKC ook al hadden laten wapperen. Volgens de supporterssite van Ajax zijn er zelfs meerdere.

Supersolidair die Ajax-supporters. Vooral met de vrouwen die onzichtbaar op de Ajax-kantoren bleven werken onder het juk van een chef die zijn macht misbruikte en hun grenzen overschreed. Benieuwd of die supporters ook aan hen dachten toen ze die vlag knutselden, of ze overwogen hebben er een grote opgestoken middelvinger op te verven met daarbij de tekst ‘vrouwen verdienen vernederingen’.

Als Nederlandse vrouwen hun hackkwaliteiten ten kwade zouden inzetten, was het licht in het Cambuurstadion uitgegaan. In de Arena helemaal.

Een beetje misselijk schakelde ik maar naar Atlético Madrid-Cadiz. Daar stonden constant de woorden ‘stop invasion’ in beeld, maar het licht in het Wanda Metropolitano-stadion bleef branden. Toen de scheidsrechter van wat op een rode kaart leek alsnog een gele maakte voor Atlético’s Reinildo Manadva, bedankte trainer Diego Simeone hem met biddende handgebaren. De Nederlandse commentator deed daar de stem bij: „Je mag een avond met mijn vrouw uit”. Hij antwoordde zichzelf: „Ook niet slecht, Carla Pereira.”

De naam van Simeones vrouw had hij nogal paraat voor iemand die niet weet dat de macho-eer de latino nooit zou toestaan zoiets te zeggen. Een populaire uitdrukking in de regio luidt: „Er zijn drie dingen die een man niet uitleent: zijn gitaar, zijn paard en zijn vrouw.”

In Den Haag hadden ze het licht intussen weer aangekregen. Om tien over negen kon de wedstrijd alsnog beginnen. Twintig minuten later scoorde Jong PSV. Met deze vernedering vonden de Russen het kennelijk mooi geweest want het licht ging weer uit.

Zaterdag was het nog steeds donker in het Cars Jeans-stadion, daarom kon ADO-Ajax in de Eredivisie Vrouwen niet doorgaan. Dat was op zichzelf al jammer, maar ook omdat we nu niet weten of die Ajax-supporters met hun Overmars-vlag ook bij de vrouwen op de tribunes hadden gestaan. Of ze hem ook zouden laten wapperen in de gezichten van Stefanie van der Gragt, Sherida Spitse en Lize Kop. Waarschijnlijk niet, want mannen die zo weinig geven om wat vrouwen in deze wereld aan vernederingen te verstouwen krijgen, gaan niet naar vrouwenvoetbal.

Dit soort mannen die openlijk daders steunen en daarmee slachtoffers in het gezicht fluimen, zijn deel van het probleem. Ze verpesten het voor vrouwen en voor mannen die de Overmars-vlag haten maar moeten toekijken hoe hij daar de wedstrijd lang bungelt. Gelukkig zijn de vrouwenvernederaars een uitstervend soort. Dus wapper nog maar even door met die harteloze vlag, terwijl jullie licht op natuurlijke wijze uitgaat.

Carolina Trujillo is schrijfster.