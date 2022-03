Na het succes in Belgrado zwoegt Feyenoord in Zwolle

De euforie van de 5-2 zege op Partizan Belgrado in de Conference League, dat is het gevoel dat Feyenoord zondag tegen PEC Zwolle het liefst wilde vasthouden. Dat lukte alleen op papier in Zwolle, waar PEC, vechtend tegen degradatie, een lichtzinnig en vermoeid Feyenoord bijna punten afpakte.

De doordeweekse confrontatie met Partizan was het duel waarin Feyenoord voor het eerst sinds 1995 vijf keer scoorde in een Europese uitwedstrijd. Het doet velen in Rotterdam weer dromen van oude tijden, zo vlak voor een voetbalweek met de return donderdag tegen Partizan Belgrado in een uitverkochte Kuip en de Klassieker zondag in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax voor de boeg.

De laatste keer dat Feyenoord de Europese winter overleefde betrof de beruchte verloren tweestrijd tegen AS Roma in 2015 in de Europa League, waar Feyenoord-supporters in Rome een van de beroemde fonteinen zouden hebben beschadigd. In Belgrado ging het vorige week wel goed met de meegereisde supporters, die in het Partizanstadion konden genieten van een ploeg die na een wisselvallige periode in de competitie met een nederlaag tegen nummer vier AZ (2-1) en een gelijkspel tegen FC Groningen (1-1), Partizan overtuigend aan de kant zette.

Een hoofdrol was er in Servië voor de Colombiaanse dribbelaar Luis Sinisterra, met een goal en twee assists de belangrijkste speler. Sinisterra soleerde eerst prachtig over de achterlijn en gaf zijn tweede assist, voor het doelpunt van Lutsharel Geertruida. Hij onderstreepte zijn goede vorm met een rake pegel van afstand.

Sinisterra kwam in 2018 voor twee miljoen euro van de Colombiaanse club Once Caldas, en is inmiddels het veelvoudige waard. In Rotterdam hopen ze op een transferbedrag dat het record van 18 miljoen euro van Dirk Kuijt overtreffen.

Feyenoord-coach Arne Slot, oud-speler van Zwolle, wilde na donderdag niet te lang over individuele namen praten. Hij nam het deze zomer over van Dick Advocaat en laat Feyenoord bij vlagen weer swingen. Hij wil niet alleen afhankelijk zijn van het talent van één heel goede speler, zoals dat gebeurde met de naar Ajax vertrokken aanvoerder Steven Berghuis. „Het is de transitie afgelopen zomer die wij hebben moeten maken: dat niet langer het individu het team beter maakt, maar het team het individu”, zei Slot na de klinkende zege op Partizan Belgrado.

Blauwdruk

De 5-2 in Servië is zijn blauwdruk van een aanvallend Feyenoord, dat het publiek weer op de banken moet krijgen in Rotterdam. Het moet dominant en aanvallend, zei de coach die in februari zijn contract tot 2024 verlengde. Dat lukte tegen PEC Zwolle totaal niet.

Het swingende van Belgrado had Feyenoord niet, in een slordige wedstrijd. Wel kreeg vleugelspeler Reis Nelson een schietkans, die weinig opleverde. Spits Cyriel Dessers kreeg een goede mogelijkheid toen hij om doelman Kostas Lamprou liep maar kon niet afdrukken vanaf de achterlijn.

Feyenoord probeerde met één keer raken over de rechterflank de verdediging van PEC Zwolle kapot te spelen. Dat lukte zelden. Feyenoord kon zondag wel breien, maar geen vuist maken. Hoe langer het duel duurde, hoe meer Zwolle zich massaal liet terugzakken, hopend op een counter. Die verdedigende tactiek leverde vlak voor rust de voorsprong op. Na slordig verdedigen van Feyenoord, kreeg Zwolle-verdediger Bram van Polen de bal voor zijn linkervoet en haalde verwoestend uit. De bal ketste via de onderkant van de lat achter de doellijn en weer het veld in.

Goudhaantje

Feyenoord moest net als donderdag in Belgrado op jacht naar een gelijkmaker. Enigszins gelukkig kwam het op gelijke hoogte, dankzij Sinisterra. Net over de middenlijn counterde hij richting het Zwolse doel. Vanuit een moeilijke hoek raakte hij het been van verdediger Yuta Nakayama, waardoor zijn schot werd gepromoveerd tot doelpunt.

Zwols vuurwerk ontsierde daarna de wedstrijd, die kort werd stilgelegd. Feyenoord leek hard op weg naar puntverlies, maar dat was buiten de sluwe Dessers gedacht, die zijn tweede basisplaats op rij bekroonde met een doelpunt. Na een slippertje in de verdediging van PEC Zwolle rolde de bal opeens voor de voeten van de spits uit België. Dessers had zondag nog weinig moois laten zien, maar in zijn laatste actie van de wedstrijd draaide hij schitterend om zijn as en schoot hard raak in de bovenhoek.

De 2-1 zege is op papier een prima resultaat voor de nummer drie van de Eredivisie, die tegen Partizan Belgrado en Ajax flink aan de bak moet. Het euforische gevoel van Belgrado is door de moeizame zege in Zwolle wat naar de achtergrond. Dat is niet erg voor dit wisselvallige Feyenoord, dat vooral hard moet blijven werken om wedstrijden te winnen.