Is iedereen zo enthousiast over de klimaatideeën van ingenieurs?

‘Klimaatpsycholoog’ klinkt lekker, maar Gerdien de Vries (1975) moet wel steeds uitleggen dat ze geen mensen van een klimaatdepressie af helpt. Als universitair hoofddocent aan de TU Delft onderzóékt ze klimaatpsychologie. Psychologische mechanismen die komen kijken bij de energietransitie en klimaatadaptatie. In een gesprek van ruim een uur komt een bonte stoet aan onderwerpen langs, De Vries vertelt er opgetogen over. „Ons onderzoek gaat veel verder dan opmerken dat mensen geen windmolen in hun achtertuin willen.”

CV Valkuilen onderzocht

Gerdien de Vries (1975) is universitair hoofddocent aan de TU Delft. Sinds 2015 onderzoekt ze daar klimaatpsychologie. Ze promoveerde in 2014 aan de Universiteit Leiden op communicatievalkuilen bij grootschalige milieutechnologieën. Ze blogt op verschillende plekken over verduurzaming en vlogt op Youtube over haar vak.

Vanaf half januari viert de TU Delft haar 180-jarig bestaan, met als lustrumthema de energietransitie en dan vooral de rol die Delfts onderzoek hierin speelt. De Vries is één van de onderzoekers die optreden als ambassadeur. Op de dag van ons gesprek geeft ze een lezing over psychologie en windenergie, een paar dagen later een kindercollege.

Een psycholoog tussen de ingenieurs aan de TU Delft, is dat uitzonderlijk?

„Er zijn er wel meer, verspreid over de faculteiten. Maar het is wel anders dan in Leiden, waar ik promoveerde en waar psychologie heel groot is. Ik weet niet of het komt doordat dit een technische universiteit is, maar hier kijken we meer toegepast. Psychologen zijn vaak gericht op een fundamenteel mechanisme: wat drijft bepaald gedrag? Hier wordt dan gezegd: oké, nu weten we dat, wat gaan we ermee doen?”

En, wat ga je ermee doen?

„Dat ligt eraan wat je onderzoekt natuurlijk. We proberen antwoord te geven op de vraag wat dat gedrag betekent voor de maatschappij, wat doet het binnen het systeem van technologie, beleid en gedrag? Als het gaat over de energietransitie dan is alleen technologie niet genoeg, voor het slagen van plannen zijn beleid en gedrag zeker zo belangrijk.

„We doen bijvoorbeeld onderzoek naar de maatschappelijke reactie op vliegers die windenergie opwekken door de vliegerlijn uit te trekken. Een vrij nieuwe technologie. We willen nu al weten wat mensen hiervan vinden. Wat we zagen in literatuuronderzoek is dat er al veel gezegd wordt over percepties en acceptatie van vliegerenergie, maar dat zijn voornamelijk assumpties van de ingenieurs. Die zijn optimistisch. Het is milieuvriendelijker want er is veel minder materiaal nodig, het is leuker om te zien. Zo’n optimisme-bias vinden we interessant.

Ook nieuwe technologie sluit vaak aan bij dingen die mensen al kennen

„We willen dat optimisme niet temperen. Het is belangrijk dat ingenieurs enthousiast zijn over hun ideeën, anders ontstaat er niks moois. Maar we moeten wel kijken of de aannames kloppen, is iedereen zo enthousiast? Als je de sociale wetenschap vroeg erbij betrekt, dan kun je er eventueel nog wat mee in de ontwikkeling van de technologie. Misschien, en dit is een compleet verzonnen voorbeeld, vinden mensen het wel heel belangrijk dat de vliegers blauw zijn en niet rood.”

Hoe onderzoek je toekomstige technologie?

„Ook nieuwe technologie sluit vaak aan bij dingen die mensen al kennen. Neem de vliegers, mensen hebben al wel ervaring met windmolens en vliegers van kitesurfers. We kijken welke variabelen overeenkomen en dan kun je toch veel doen met vragenlijsten. Over zoiets als de hyperloop, die nog niet bestaat, stel je vragen over hoe mensen denken dat het is, je legt een scenario voor. Stel je voor: je zit in een cabine, er is geen machinist, het duurt zus en zo lang.

„Lastig is dat mensen niet goed kunnen inschatten hoe ze reageren in een situatie. Bij klimaatgedrag vind je vaak een gat tussen intentie en actie. Morgen ga ik op de fiets naar mijn werk. Maar dan heb ik slecht geslapen of het miezert en dan pak ik toch de auto. Terwijl, als je het me nu vraagt ben ik er van overtuigd dat ik ga fietsen. Een virtual reality-omgeving is al veel echter, dan kun je je brein wat meer voor de gek houden. Daar zou ik wel meer mee willen doen.”

Regelmatig hoor je dat mensen voor voldongen feiten staan

Is het belangrijk om dingen kwantitatief te maken?

„Het helpt denk ik wel in de samenwerking met ingenieurs, die ook van de cijfers zijn. Ik vind het zelf ook prettig. Een van mijn stokpaardjes is wat ik noem de gedoe-factor. Ik zou graag hard inzichtelijk maken in hoeverre gedoe een belemmering is voor duurzaam gedrag. Ik ben thuis bijvoorbeeld bezig met een subsidie-aanvraag. Dat is lastig, er zijn gemeentesubsidies, rijkssubsidies, hoe en waar moet ik wat doen? Ik zou wel een groep mensen achter de computer willen zetten om subsidies uit te zoeken, met een stressmeter erop.

„We proberen psychologie ook meer te betrekken in wiskundige modellen. Individueel gedrag verzamelt zich in collectief gedrag en via een model kun je inzicht krijgen in het grotere systeem. De vraag is, kunnen we gedrag op zo’n manier in nulletjes en eentjes plaatsen dat het recht doet aan de weidsheid van onze psychologie, de uniekheid? Je moet natuurlijk concessies doen, maar het is de moeite waard om modellen realistischer te maken.”

Werkt psychologie bij burgers anders dan bij beleidsmakers?

„Bij beleidsmakers maakt het erg uit op welk niveau je zit. Ik doe veel met gemeenten, die hebben rijksbeleid uit te voeren en ze hebben direct te maken burgers. Ze willen graag participatietrajecten doen, maar daarmee organiseer je wel je eigen weerstand. Ik ben ervoor om mensen heel vroeg erbij te betrekken, en duidelijke kaders te schetsen over waarop mensen wel en geen invloed hebben. Regelmatig hoor je dat mensen voor voldongen feiten staan, of dat er schijninspraak is georganiseerd. Dat is heel ondermijnend, dan gaan ze met de hakken in het zand.”

Je ziet ook jongeren die heel graag rijkdom willen uitstralen met Rolexen en reisjes naar Dubai

Veel voorbeelden die je noemt komen neer op dingen erdoorheen krijgen bij de burger.

„Beleidsmakers zullen er misschien zo naar kijken. Die willen sociale acceptatie organiseren en komen naar ons om te horen wat werkt. Ik probeer daarvan weg te blijven, het begrip sociale acceptatie vind ik al een vooringenomen term. Ik ben geïnteresseerd in hoe dingen in elkaar zitten. In hoe mensen omgaan met techniek, hoe ze het willen gebruiken, en ja, ook wat ze ervan vinden en waarom.

„Beleidsmakers zijn trouwens ook geïnteresseerd in hoe je ongewenst gedrag kunt afleren. Hoe krijg je mensen uit de auto? In dat kader zijn sociale kantelpunten interessant, momenten waarop je ziet dat de maatschappij nieuwe normen accepteert. Neem roken, dat werd duurder en er kwam wetgeving. En ineens was daar het moment dat je niet meer zomaar bij mensen thuis een sigaret opstak. Wat gebeurde daar?

„Met klimaatgericht gedrag zijn we er misschien in de buurt, al heb ik daar geen harde cijfers bij. In bepaalde kringen wordt minder gevlogen en minder vlees gegeten en jongeren gaan graag bij duurzame bedrijven werken. Al zie je tegelijkertijd jongeren die heel graag rijkdom willen uitstralen met Rolexen en reisjes naar Dubai. Hoe dan ook is het debat over duurzamer leven meer gaande. Wetgeving en aandacht, daar begint het mee. Uiteindelijk kickt dan de realiteit in. Ja, het was ook wel gek dat we ooit met het vliegtuig naar Parijs gingen.”