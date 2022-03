Hoe desinformatie uit een trollenfabriek ontsnapt

Op internetforum 4chan, thuishaven voor politiek incorrecte teksten, besloten anonieme gebruikers valse actieberichten van Black Lives Matter over de oorlog in Oekraïne te verspreiden. Eén gebruiker kwam met het idee om politiek links dwars te zitten. Volgens hem had links de Black Lives Matter-beweging gebruikt voor zijn eigen politieke agenda tijdens de Amerikaanse verkiezingen in 2020, en daarna weer aan de kant gezet. Een andere forumgebruiker voerde het idee uit, door zich op Twitter voor te doen als zwart meisje en een plaatje te delen met de tekst: „Oekraïense levens doen er niet toe tot zwarte levens ertoe doen.” Op 4chan verdwijnen berichten na enkele dagen, maar met screenshots is het sabotageplan vastgelegd.

Het nepaccount ‘Shalila20’, waarmee het bericht buiten 4chan werd gedeeld, is ondertussen door Twitter opgeschort. Maar op internet gaan nog steeds screenshots van het valse Twitterbericht rond. Eenieder die zich maar al te graag kritisch uitlaat over de antiracismebeweging, hapt gretig toe.

Zo stelde de Britse conservatieve commentator van politieke kwesties Mahyar Tousi (238.000 abonnees) in een YouTube-video dat „de Black Lives Matter-beweging wanhopig relevant probeert te blijven” en wist daarmee meer dan 40.000 kijkers te bereiken. De Facebookpagina ‘Imperialist Memes for Empire Loving Teens’ vroeg zich af of de beweging „ooit van ophouden weet”. Tegenover de enkele accounts die vielen voor het valse bericht, stond echter een grotere groep twitteraars die de oorsprong ervan al snel achterhaalde.

Pedofiele satanisten

Een succesvollere ontsnapping van 4chan had de extreemrechtse complottheorie QAnon. Kort samengevat geloven aanhangers dat oud-president Donald Trump een geheime strijd voert tegen de deep state: een mondiale groep pedofiele satanisten, die binnen overheden, de zakenwereld en media de dienst uitmaken. Er wordt geschat dat de complotten van QAnon wereldwijd door miljoenen mensen worden geloofd. Meer dan veertig kandidaten voor het Congres steunen Qanon publiekelijk.

In oktober 2017 verscheen op 4chan een serie cryptische berichten van de anonieme gebruiker Q, waarvan beweerd wordt dat het een officier van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst is. Hillary Clinton, ‘lid van de deep state’, zou worden opgepakt en de grensbewaking zou worden opgeschroefd zodat ze niet kon ontsnappen. Later volgden meer openbaringen van Q, onder andere op internetforum 8chan.

Wat ontstond in de krochten van het internet, begaf zich vervolgens in de échte wereld. QAnon-aanhangers werden een vaste verschijning bij Trump-rally’s. Herinner je je de man die met een bontmuts met bizonhoorns, een speer en een Amerikaanse vlag het Capitool bestormde nog? Ook hij, Jacob Chansley, is een trouwe aanhanger van QAnon en wordt wel de ‘QAnon Shaman’ genoemd.

Ook in Nederland zijn er aanhangers van de beweging. In Telegramgroepen worden Amerikaanse complotten in een Nederlands jasje gegoten: zo zouden hoge Nederlandse ambtenaren en het koningshuis zich schuldig maken aan ritueel satanistisch kindermisbruik. Dankzij de onbegrensde anonimiteit op 4chan zijn de gebruikers verlost van enige verantwoordelijkheid. Het is de nobele taak van de waakzame internetburger of factchecker om de online wereld te beschermen tegen het desinformatiegif uit trollenfabriek 4chan.