De machtige, dat is de ander

We onthielden zijn gewichtig gesticulerende handen. Knoopten het woord ‘loket’ in onze oren, recycleden het smalend in onze grapjes. („Aww, zal ik een loketje voor je oprichten?” hoorde ik iemand op de markt zeggen). Verder ging men na het geruchtmakende BOOS-interview en masse over tot de begrijpelijke, verontwaardigde conclusie: John de Mol legt de verantwoordelijkheid van grensoverschrijdend gedrag bij vrouwen. Wat konden we anders denken? Had hij soms niet gezegd: „als niemand wat zegt, kunnen wij niets doen”?

Toch kwam er méér aan bod in het gesprek dan deze pijnlijke soundbites, die we vermoedelijk ooit weer terug zullen zien in een terugblikprogramma à la Weet je nog de jaren twintig. Een van de belangrijkste gespreksonderwerpen was het door De Mol gesuggereerde verschil tussen daadwerkelijke macht, en de perceptie van macht door anderen. Nu heeft de wereld intussen weer andere dingen aan het hoofd, maar volgens mij moeten we het er toch over hebben.

BOOS-presentator Tim Hofman vroeg De Mol of bandleider van The Voice Jeroen Rietbergen door zijn aanzien een machtspositie had, niet in de laatste plaats als familielid van de De Mollen. De pater familias, John, peinzend: „Aanzien had hij wel, een machtspositie vind ik niet.” De Mol stelde dat Rietbergen geen invloed had op hoe het de kandidaten zou vergaan in de talentenjacht. „Maar iedereen kan zich natuurlijk in contact met derden een machtspositie toe-eigenen die hij niet heeft.” Maar is macht werkelijk iets dat je je toe-eigent, of komt het je soms nou eenmaal toe – graag of niet?

Het deed me ergens aan denken. Er was eens een literair recensent die ’s nachts privéberichtjes stuurde aan vrouwelijke schrijvers. Soms vertelde hij dat hij bezig was hen te recenseren, soms nodigde hij hen dan uit voor een etentje. Het gerechtshof dat zijn ontslag nader bestudeerde, oordeelde dat de recensent de impact van zijn gedrag had onderschat.

Maar het hof besloot ook dat hij zijn positie niet had misbruikt en geen integriteitsnormen had geschonden. Dat van die normen bleef een tijdje in mijn hoofd hangen. Want het punt met normen is dat ze niet van beton zijn. Soms besluiten we dat ze aan verandering toe zijn. (Welke versie van de norm we vervolgens gebruiken als maatstaf in de rechtbank of bij de koffieautomaat is een ander belangrijk vraagstuk.)

Een vrouwelijk auteur noteerde indertijd: „Je denkt: hoe kan ik ongepaste aandacht afwijzen zonder dat ik mijn werk daarmee schade toebreng?” Of iemand met invloed en aanzien ervoor kiest zijn macht daadwerkelijk aan te wenden om iemand voor een etentje-bij-kaarslicht te strikken is niet de interessantste vraag.

Een betere vraag is of ze inzien dat ze die macht hebben – gewild of ongewild, in hun eigen ogen of die van anderen – en wat ze ermee doen of laten.

Misschien is macht voor de machtigen wat geld is voor de rijken: iets waar een ander altijd meer van heeft. Niet iets waarvan we gauw denken: dat moet ik eens kritisch onderzoeken bij mezelf. In Sander en de Kloof, het VPRO-programma waarin presentator Sander Schimmelpenninck kansenongelijkheid onderzoekt, konden we de ongemakkelijke grijns van box-3 profiteurs zien. De grijns die zegt: „Ja ho eens even, ik zit er natuurlijk prima warmpjes bij, maar ik ben niet ríjk-rijk, hè?” Zo denken mensen met macht: ik heb misschien wat invloed, maar heus geen mácht-macht. Ze beseffen niet dat de perceptie van macht, macht ís.

Madeleijn van den Nieuwenhuizen promoveert in New York op een rechtshistorisch thema en beheert @zeikschrift, een Instagramaccount voor mediakritiek. Ze schrijft op deze plaats om de week een column.