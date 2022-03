Nooit seks gehad, dus geradicaliseerd

In 2018 reed een man uit Toronto met een busje over een druk trottoir. Elf mensen kwamen om. De dader zou bij de ‘incel’-beweging horen, een obscure groep van voornamelijk heteroseksuele mannen die boos zijn dat ze geen seks of relatie hebben. (‘Incel’ staat voor involuntary celibate, onvrijwillig celibatair.)

Na de aanslag ontdekt Evan Mead een connectie met de dader: ze waren klasgenoten op de middelbare school en allebei een buitenbeentje. Hoe kan het dat twee mensen die in vergelijkbare omstandigheden zijn opgegroeid, zich zo verschillend ontwikkelen? Die vraag staat centraal en maakt de podcast breder relevant. De vijfdelige serie onderzoekt hoe sociaal geïsoleerde jonge mannen verstrikt kunnen raken in een duistere online wereld en soms radicaliseren.

Boys Like Me, 5 afleveringen van 35-46 min, CBC.