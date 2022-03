De campagne die niet loskwam, want de oorlog brak uit

Ontspannen zat Mark Rutte aan de talkshowtafel van Eva Jinek. De VVD-leider was helemaal in campagnestand: bovenste twee knoopjes van z’n hemd open, grappend met de goudwinnende Olympiërs, net terug uit China, en een oproep tot „verbroedering”. De komende jaren, voorspelde hij bovendien, konden dankzij miljardeninvesteringen „grote problemen aangepakt worden”.

Dat was het begin van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het was meteen ook het einde.

Diezelfde avond, maandag 21 februari, had de Russische president Poetin de separatistische Oekraïense republieken Donetsk en Loehansk erkend en een „vredesmissie” aangekondigd. Oorlog op til. Later in de uitzending stapte Rutte op: langer blijven was gezien de situatie „ongemakkelijk”, zei hij. Even nog galmde zijn optreden na (was dit George Bush, die met een kinderboek in de hand bleef zitten, op bezoek in een schoolklas, toen de aanslagen van 9/11 plaatsvonden?), daarna verging het in het grote niets van een campagne die er niet was. En, kun je zeggen: van een wereld die er niet meer was.

In de weken sinds Ruttes tv-optreden voltrokken zich decennia, om Lenin erbij te halen. En de gevolgen van de inval op 24 februari zullen niet alleen de komende de jaren, maar ook decennialang gevoeld worden, schreef Jeremy Cliffe, buitenlandcommentator van het Britse tijdschrift New Statesman al op de ochtend zelf. „Op manieren die niemand, inclusief Poetin, kan voorspellen”. De enige zekerheid: „It will be transformative.”

Gefnuikt optimisme

Tegen de achtergrond van die ontwrichting en onzekerheid lijken de gemeenteraadsverkiezingen welhaast „lilliputterzorgen”, zoals Stefan Zweig in zijn melancholische Dewereld van gisteren de „windstille” jaren in aanloop naar de Eerste Wereldoorlog duidde. Niet dat de tijd vóór deze nieuwe oorlog niet turbulent was. Maar na twee jaar coronapandemie was er optimisme: grote crises, zoals klimaat, zouden met miljarden euro’s worden aangepakt. De donkere coronawolk boven alledaagse gesprekken was verdwenen; het ging weer over zomervakanties en onnozelheden. Niet over de vraag of er een atoomoorlog komt.

Toch gaan de verkiezingen in de kern over dezelfde vragen als die de oorlog oproept: heeft de politiek grip, kan zij aan de verwachtingen van burgers voldoen? En: wat als dat allebei niet kan? Kiezers hebben grote verwachtingen van wat er lokaal bereikt kan worden op het gebied van betaalbaar wonen, veiligheid, financiën, duurzaamheid en leefbaarheid, schreef NRC woensdag op basis van kiezersonderzoek. Maar over die eerste vier gaan gemeenten maar beperkt.

Ook maatschappelijk steekt de solidariteit op. Iedereen kent wel iemand die iets doet voor Oekraïne. De eensgezindheid waarmee Nederland Oekraïense vluchtelingen ontvangt en zich afkeert van Rusland, doet denken aan de vroege dagen van de coronapandemie.

Maar houdt het stand? De oorlog is amper twee weken gaande, niemand kan weten wat er nog komt. Stopt Poetin bij Kiev, of escaleert dit tot een oorlog die Europa verscheurt?

De oorlog kan bestaande ontwrichtende trends versterken. De liberale wereldorde, of wat er nog van over was, stond al onder grote druk. De relatieve macht van het Westen kromp. Liberale democratieën waren al in de verdrukking.

Nederland en Europa zullen positie moeten kiezen. Zeker gezien de strategische heroriëntatie waarin Amerika zich sinds Barack Obama bevindt, waarin het meer naar Azië wil kijken dan naar Europa.

Intussen kan Chinese (economische) steun aan Rusland de „parallelle orde” versterken die de afgelopen jaren is ontstaan. In een multipolaire wereld concurreren westerse politieke en economische instituties dan met die van China en andere niet-westerse landen, zoals de Duits-Braziliaanse politicoloog Oliver Stuenkel schetste in zijn boek Post-Western World.

Polarisatie

De coronacrisis toonde bovendien hoe snel eensgezindheid kan omslaan in polarisatie – in het politieke domein, het publieke en het private. Rallying around the flag is gemakkelijk zolang de tegenstander van buiten komt (Poetin), maar dat verandert als de tegenstelling binnenlands wordt.

Voordat de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van aanstaande woensdag op stoom kwam, brak er oorlog uit in Europa. Twee jaar ‘corona’ had het vermogen van burgers om met grote veranderingen om te gaan al fors opgerekt. Onzekerheid, ontwrichting en het (on)vermogen van politiek daarmee om te gaan kenmerken de tijd.

Twee jaar coronacrisis heeft het vermogen van burgers om met grote veranderingen om te gaan, tot het uiterste opgerekt. Dankzij de oorlog worden gas, energie en voedsel duurder. Broodprijzen kunnen verdubbelen, waarschuwden bakkers deze week. De koopkracht van iedereen, maar met name de laagste groepen, wordt hard geraakt.

In crisistijd, leert de prospect theory van psycholoog Daniel Kahneman, zijn mensen bereid grotere risico’s te nemen. Radicale anti-systeempartijen kunnen aantrekkelijke alternatieven worden. Misschien nog niet komende woensdag, misschien wel bij verkiezingen erna – in Nederland en de rest van Europa.

De macht van de overheid om alles bij hetzelfde te laten, is beperkt. De honderden miljarden euro’s die de afgelopen twee jaar in de economieën werden gepompt dempten de grootste coronaschade. Maar de munitie is niet onbeperkt. Het kabinet kijkt naar energiecompensatie, naar koopkrachtcompensatie. Hoe groot is de bereidheid om te lijden? Politici die langs de deuren gingen, kregen niet zelden de vraag wat ze aan de energieprijzen gingen doen.

De nieuwe tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid, ontwrichting en het (on)vermogen van politiek daarmee om te gaan. Politici – van gemeenteraadsleden tot NAVO-leiders – zien zich geconfronteerd met dezelfde vertwijfeling: hoe grip te krijgen op een tijd die zich kenmerkt door existentiële onzekerheid? Het hele fundament wankelt.

