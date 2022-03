‘We weten intuïtief wat we moeten overleggen’

Geraldine Matchett en Dimitri de Vreeze waren vier maanden duo-topvrouw en -man van DSM, toen ze tegen een eerste fundamenteel verschil van inzicht aanliepen. Het was het tweede kwartaal van 2020, en corona woedde hevig. De halve wereldeconomie stond stil, de dreiging van een enorme recessie hing in de lucht. Toch meende De Vreeze de perfecte kans te zien voor een overname van Glycom, een bedrijf dat voedingsstoffen namaakt die in moedermelk zitten.

Is dat nu wel slim, dacht Matchett. De overname zou bijna een miljard euro kosten. „De kapitaalmarkten waren dicht, niemand had enig idee hoe de wereld er over een paar maanden uit zou zien. Dimitri zei: ja, we kunnen dit en dit verkopen om Glycom over te nemen! Toen zei ik: ja, en er is nu niks anders aan de hand?”

De overname ging door, maar het was een spannend moment. Matchett: „We hebben een time-out genomen, en er heel fundamenteel over gepraat.” De Vreeze: „Het was dé test.” Konden ze dit gesprek samen goed voeren? „Anders was alles van de rails gegaan. Vier maanden aan de slag, en meteen klaar.”

Ze zitten er nog steeds als co-ceo’s, chief executive officers, De Vreeze en Matchett. Met hun opvallende bestuursconstructie, een zeldzaamheid in het internationale bedrijfsleven, geven ze sinds februari 2020 leiding aan DSM (9 miljard euro omzet, ruim 21.000 werknemers, hoofdkantoor in Heerlen). Ze presenteren samen, houden samen calls met investeerders en nemen samen besluiten over de strategie van het bedrijf.

DSM staat bij het grote publiek bekend als industriële moloch, de lichtjeszee die opdoemt als je vanuit het noorden Zuid-Limburg binnenrijdt. Maar in dat soort zware chemie zit het concern al jaren niet meer. DSM is zich de afgelopen jaren gaan richten op producten met een relatie tot ‘gezondheid’ en ‘voeding’. Denk aan smaakmakers, vitaminen en enzymen voor drankjes en kazen.

Het heeft nog een tak die ‘niet eetbare’ materialen maakt, zoals thermoplastisch elastomeer, dat in medische jassen zit. Maar die divisie staat te koop, naar verluidt voor rond de 5 miljard euro. DSM, besloten Matchett en De Vreeze, gaat zich richten op voeding.

De Vreeze is als eerste binnen voor dit interview, in een DSM-dependance op de Amsterdamse Zuidas. Direct schuift hij de verslaggevers een oranje doosje pillen toe. Een nieuwe vorm van ‘zonnevitamine’ D, die DSM sinds kort verkoopt aan consumenten in Australië en de VS.

Zijn punt is helder. DSM, ooit De Staatsmijnen, heeft de jaren van kunstmest en basale plastics al jaren achter zich.

Een kwartier later komt ook Matchett binnen. „Het grote voordeel van samen ceo zijn”, grapt ze, terwijl ze gaat zitten en De Vreeze in het voorbijgaan een tikje op zijn schouder geeft. Het gesprek zal voornamelijk gaan over hoe je met zijn tweeën een bedrijf bestuurt. Maar er is ook een prangende, actuele kwestie.

Jullie hebben je deels teruggetrokken uit Rusland. Waarom?

De Vreeze: „We hebben ons vorige week teruggetrokken uit een kleine Russische joint venture, die materialen maakt voor onder meer verpakkingen, meubels en de auto-industrie. We waren er niet honderd procent zeker van dat die producten niet in materieel komen dat gebruikt wordt bij de invasie. Dat mag van de Europese sancties simpelweg ook niet.”

Matchett: „Voedingsingrediënten, vooral voor dieren, blijven we nog wel maken in Rusland. Dat is vooral voor de lokale markt. Daar hebben we discussies over gehad, en we besloten: oké, we willen bijdragen aan gezonde mensen en een gezonde planeet. Ook daar.”

Zien jullie nog meer invloed van de oorlog op het bedrijf?

Matchett: „Die gaat grote impact hebben op de wereldwijde voedselvoorziening, en dus op ons. Onze afnemers zeggen: als Oekraïne dit jaar 20 procent van zijn normale productie haalt, zou dat al een wonder zijn.”

Oekraïne en Rusland zijn belangrijke producenten van graan en andere landbouwproducten. Als er minder van hun grondstoffen beschikbaar komen, wordt minder voedsel geproduceerd – en verkoopt DSM minder ingrediënten.

Ook de hoge energieprijzen spelen een rol, zegt De Vreeze. Hij houdt veel slagen om de arm, maar voorziet bij aanhoudend hoge prijzen wel dat productie in Europa – ook voor DSM, dat wereldwijd fabrieken heeft – minder aantrekkelijk kan worden. „In Azië en de VS kan het dan goedkoper.” Daarbij komt dat sommige voedselproducenten zich zullen afvragen of ze wel zo afhankelijk moeten zijn van een paar landen, zegt Matchett.

Tijdens het gesprek vullen Matchett en De Vreeze geregeld elkaars zinnen aan. De twee zijn duidelijk met elkaar vertrouwd. Matchett noemt De Vreeze vaak ‘Dimi’. En als ‘Dimi’ begint over zijn liefde voor goede koffie, rolt Matchett nog net niet met haar ogen. „Hij is er zó dwingend over dat koffie goed moet zijn.”

Bij jullie aantreden was er enige scepsis over het benoemen van twéé bestuursvoorzitters. Sommigen dachten dat dit gebeurde om te voorkomen dat één van jullie zou vertrekken.

Matchett: „In het begin waren mensen inderdaad nogal verrast, zochten naar een of andere mysterieuze reden. Maar dit was een weloverwogen keuze. Kijk naar waar we vandaan komen. We hadden een bestuur van drie personen, Feike [Sijbes-ma, toen bestuursvoorzitter], Dimi, en ikzelf. Toen Feike met pensioen ging, was dit een natuurlijke optie. We kenden het bedrijf goed, werkten al zes jaar samen. Investeerders waren misschien bang dat het moeilijker zou worden om beslissingen te nemen.”

Dat is niet zo?

De Vreeze: „In het eerste jaar misschien wel. Maar nu weet ik heel goed hoe Geraldine ergens in staat. We hebben onze groove gevonden. Het bedrijf hebben we in zekere zin onderverdeeld: Geraldine doet het financiële gedeelte, ik de businesskant. Maar ik heb natuurlijk ook een mening over de financiële kant.”

Matchett: „En er zijn geen financiën zonder business.”

De Vreeze: „Een paar dingen doen we altijd samen: overnames en acquisities, bedrijfscultuur, strategie. Voor de rest vertrouwen we erop dat de ander zijn werk goed doet. En we bellen elke week, op vrijdag, om te delen wat er is gebeurd.”

Jullie hebben niet per se dagelijks contact?

Matchett: „Nee, intuïtief weten we wat business as usual is en wat we met elkaar moeten overleggen. Dat geeft grote vrijheid. Tegen onze teams zeggen we ook: laat het aan ons over om met elkaar te overleggen. Als zij tussen ons heen en weer moeten bewegen, wordt het ingewikkeld. We zijn er zelf verantwoordelijk voor dat we elkaar niet verrassen met een besluit.”

Matchett en De Vreeze zeggen het volledig met elkaar eens te zijn over de strategie, zoals de verkoop van de materialentak. Ze willen meer focus. Dat past bij het idee dat al te gediversifieerde conglomeraten niet meer van deze tijd zijn. DSM voorziet bovendien veel groei in voedings- en gezondheidsproducten.

Bij kleinere kwesties bestaan wel eens verschillen van inzicht. Daarvoor hebben ze een systeem met drie niveaus ontwikkeld. Op het eerste level zijn ze het met elkaar eens. Op het tweede heeft de een twijfels bij een besluit dat op het terrein ligt van de ander – maar vertrouwen ze erop dat de ander gelijk heeft, en durven ze beiden verantwoordelijkheid te dragen.

Van level drie is de overname van Glycom een voorbeeld. Dan bestaan écht fundamentele verschillen van inzicht. In een app van de twee samen houden ze de levels van verschillende kwesties bij.

Dat klinkt omslachtig.

Matchett: „Nee, dit is juist waar het interessant wordt. Samen zie je meer. Om een belangrijke beslissing te nemen, heb je júíst verschillende invalshoeken nodig. Met zijn tweeën integreer je diversiteit van ideeën in je besluitvorming. Soms is de een heel gefocust op wat klanten denken, terwijl de ander bij zo’n besluit meer aan het personeel denkt.”

De Vreeze: „Het is een ouderwets idee dat er één bestuursvoorzitter is die álles bepaalt. Dat leidt niet tot de beste besluitvorming.”

Zorgt delen van de baan voor een betere werk-privébalans?

De Vreeze: „Deze baan doe je 24/7. Tegelijkertijd ben je soms wel iets flexibeler. Mensen willen vaak de bestuursvoorzitter spreken. Nou, dan kunnen ze kiezen.”

Matchett: „Ik denk dat we soms wel vergeten dat we geprivilegieerd zijn. Ik kreeg vorig jaar bijvoorbeeld Covid op een erg onhandig moment, toen we net de nieuwe strategie wilden presenteren. Dat er toen twee van ons waren, hielp wel. Ik stond op het podium vanaf een tv-scherm, Dimi was er in het echt. Ook als er een noodgeval thuis is, kunnen we voor elkaar inspringen.”

Er zijn erg weinig topvrouwen in Nederland. Mevrouw Matchett, heeft u in uw carrière obstakels ontmoet waar meneer De Vreeze geen last van heeft gehad?

Matchett: „Ha, dat is een lastige vraag. Ik kom uit een familie met vier dochters, en we zijn opgevoed met het idee dat we alles konden doen. Zo heb ik het ook altijd ervaren. Vraag je mij of ik ergens ben tegengehouden, dan zou ik zeggen: nee. Maar ik weet niet of iedereen die mij al die jaren heeft geobserveerd, hetzelfde zou zeggen. Ik heb niet geleden, maar soms zie je misschien zelf het glazen plafond of een gemiste kans niet.”

Kun u daar een voorbeeld van geven?

Matchett blijft even stil. „Nee, er schiet me voor mij persoonlijk echt niks te binnen.”

Sommige mensen denken misschien: dat u hier zit met een man, in plaats van alleen, dat is al een voorbeeld.

De Vreeze: „Alsof het vertrouwen er niet was?”

Matchett: „Ik zie het toch anders. Ik denk dat we zo complementair zijn dat het gewoon goed werkt.”

De Vreeze: „Ik maak sterk bezwaar tegen de gedachte in die vraag. Ik ben een betere bestuursvoorzitter met Geraldine erbij. En…”

De Vreeze begint te lachen. „Als ik voor haar mag spreken: ik denk dat zij dat ook met mij is.”

CV’s

Geraldine Matchett (1972) zit sinds 2014 in het DSM-bestuur. Eerder werkte ze bij certificeringsbedrijf SGS in Zwitserland. Ze is Zwitsers, Brits en Frans. Ze behaalde een master sustainable development aan de universiteit in Cambridge. Met haar man woont ze in Voerendaal en Zwitserland. Dimitri de Vreeze (1967) werkt ruim dertig jaar bij DSM. Hij begon op de verkoopafdeling en woonde onder meer in Italië en Zwitserland. Hij studeerde economie in Groningen, deed een postdoc in Maastricht en woont in Eindhoven. Hij heeft vier kinderen.