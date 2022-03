‘We hebben vier kinderen, dus is er altijd wat’

Marieke: „Ik ben een centrum voor integrale zorg aan het opzetten. Eerst deed ik dat naast mijn baan als maag-darm-leverarts, de nachtdiensten en een man die hard werkt. Ik mocht het plan presenteren bij een zorgverzekeraar en toen kwam Covid: de geldkraan ging dicht. Dat hakte erin. Shit, dacht ik. We gingen beeldbellen met patiënten. Mijn energie lekte weg.”

In het kort Marieke Gielen (45) is maag-darm-leverarts. Ruim een jaar geleden besloot ze een centrum te beginnen voor integrale geneeskunde en haar baan in het ziekenhuis te verruilen voor een praktijk als zelfstandige, doktermarieke.nl. Taco Anema (45) studeerde werktuigbouwkunde (niet afgemaakt), had een bedrijf in zonnebankdouches en is oprichter en directeur-grootaandeelhouder van elektrischefietsenfabrikant QWIC. Hij heeft 150 mensen in dienst en verkoopt zo’n 60.000 fietsen per jaar. Taco en Marieke zijn getrouwd en verdienen samen acht keer modaal. Ze wonen met hun kinderen – Emilie (12), Daan (11), Olivier (8) en Pien (5) – in Bussum.

Taco: „Na het overlijden van je moeder ben jij door een hele intense tijd gegaan.”

Marieke: „Tijdens het verzorgen van mijn moeder ben ik me gaan herinneren dat we veel meer zijn dan ons fysieke lijf. Het lichaam, fysieke pijn, is wel vaak de ingang, maar meestal ligt er iets heel anders onder, zoals trauma of een kindspijn. Ik ben begonnen met meditatie. ‘Spiritualiteit’ vind ik een lastig woord, het klinkt alsof je jezelf boven de rest plaatst, terwijl we allemaal spirituele wezens zijn. Het was een transitie.”

Taco: „Als MDL-arts vond ze de afslag naar internist eerst maar niks. Ze wilde ‘het echte werk’ doen. Ik noemde haar altijd grappend: de loodgieter.”

Marieke: „Toen ik nog in het ziekenhuis werkte, was er al een groep mensen met chronische klachten die we niet goed konden helpen – patiënten met prikkelbaredarmsyndroom bijvoorbeeld. Ik heb nu interventies geleerd zoals hypnose en regressie, waarmee je de poort naar de onderliggende klacht kan openen. Mensen komen zelf vaak al met de oplossing, maar je moet er als arts ook voor openstaan.”

Taco: „Ik had altijd al bedrijfjes. In onze studententijd deed ik het licht en geluid voor feestjes. In 2004 ben ik uit het bedrijf gestapt dat ik toen runde met twee vrienden, Sunshower. Kort daarop kreeg het plan voor een bedrijf in elektrische fietsen vorm. Dat heb ik opgezet met een oud-huisgenoot, Michiel. Hij had net een fietstocht gemaakt naar Beijing, daar had hij de elektrische fiets gezien. We zijn in een café in Amsterdam gaan zitten en gewoon begonnen. Echt ‘delfterikken’.

Marieke: „Toen leerden wij elkaar net kennen.”

Chaos

Marieke: „Om zes uur ga ik er als eerste uit en doe ik mijn ochtendritueel met meditatie, yoga, ademhaling en affirmaties.”

Taco: „Ik draai me nog een keer om en lees vaak Het Financieele dagblad in bed, tot ergernis van Marieke. Ik ontbijt niet. Om zeven uur is het een kopje koffie.”

Marieke: „Dan is iedereen beneden. We lopen rondom de kinderen.”

Taco: „Die eten, poetsen tanden en gaan opnieuw eten. Het is niet bij te houden.”

Marieke: „Vier is chaos.”

Taco: „De oudste doet alles zelf. Ze is nu 12 en gaat naar de middelbare school. Ze zet haar wekker, maakt huiswerk, kookt.”

Marieke: „Afwisselend brengen onze au pair Nica, Taco en ik de kinderen naar school. Wat dat betreft, zijn we net Gooische Vrouwen: we hebben een hond en een au pair, al tien jaar.”

Taco: „Er was geen andere optie dan inwonende hulp vanwege jouw werk.”

Marieke: „Ik had altijd diensten en jij ging vaak naar China en Taiwan. Taco werkt meer dan fulltime, QWIC is zijn kindje.”

Taco: „Het is heel fijn om ons, de weinige tijd dat we thuis zijn, volledig op de kinderen te kunnen richten. Onze au pair haalt en brengt ze en kookt meestal.”

Marieke: „Zij maakt ook de broodtrommels en helpt mee tot na het eten.”

Taco: „Er is ook nog een hulp die zich bezighoudt met schoonmaakwerk.”

Marieke: „Tien over acht fietsen we weg, om half negen start de school.

Taco: „Ik breng de kinderen één keer per week naar school met de bakfiets. Vroeger vloog ik om de week naar Duitsland, Portugal of Bulgarije, waar onze fietsen worden gemaakt, en anders was ik iedere dag van 9 tot 6 op kantoor. Nu ben ik er soms maar twee uur op een dag.”

Marieke: „Ik ging vroeger om zeven uur ’s ochtends de deur uit en was pas om half acht thuis. Nu kijk ik terug en denk: waarom? Een bevriende verpleegkundige zei tegen me: let wel op, voor je het weet zijn ze 26.”

Taco: „Ik zit tegenwoordig vaak boven te werken in de studeerkamer. Dan komen ze een voor een even hallo zeggen als ze thuiskomen.”

Marieke: „Voor corona aten de kinderen altijd om zes uur. Dan was ik nooit thuis. Nu is half zeven wel een moment dat we er verplicht met zijn allen zijn. Ik kook nu wat meer. Dat wordt niet gewaardeerd omdat ik vegetarisch of vegan kook, haha.”

Grote stukken vlees

Taco: „Mijn oudste zoon heeft het ermee gehad. Papa, zegt hij dan, we moeten naar de Albert Heijn, grote stukken vlees kopen. Een keer per maand gaan we burgers bakken.”

Marieke: „Na het eten maken de kinderen huiswerk of spelen een spelletje. Taco heeft net een stapel bordspelletjes gekocht.”

Taco: „We hanteren een licht schermregime; op hun iPhone is ingesteld dat ze er een uur op mogen.”

Marieke: „De jongste gaat vaak om half acht naar bed. De oudste ligt erin om half tien.”

Taco: „Ik lees Pien vaak voor en vind het heel leuk om met mijn oudste dochter wiskundesommen te maken. Als zij negens en tienen haalt, voel ik me trots.”

Marieke: „Vaak lopen we na het avondritueel nog een rondje met de hond. Soms moet jij nog wat doen voor werk.”

Taco: „Als ik eenmaal zit, kan ik zo doorwerken tot een uur of een in de nacht.”

Marieke: „Dan doe ik yoga of ik luister een inspirerende podcast. Een boek lezen lukt me niet. Daarvoor ben ik echt te kapot. We hebben vier kinderen, dus er is altijd wat.”

Hoe doen zij het? Opstaan Tussen 06.00 en 07.00 uur. Hulp Au pair Nica uit de Filippijnen woont bij hen in en helpt met kinderen halen, brengen en koken. Marieke: „Ze heeft haar eigen studio met keukentje, zo hebben wij ieder onze privacy.” Boodschappen Afhalen bij Pick Up Point. Taco gaat daarnaast een keer in de week naar Albert Heijn „om de hele auto vol te laden. Is een soort uitje, doe ik ook anderhalf uur over.” Laatste grote uitgave Taco: „We zijn net drie weken naar Aruba geweest met het hele gezin, dat was duur.” Huisdier Hond Baloe (2), een australian labradoodle Woning Vrijstaande villa in Bussum. Taco: „Eerst woonden we in een loft van 70 vierkante meter zonder muren met twee kinderen en een derde op komst in Amsterdam...” Spitsuur Na het eten, tussen 19.00 en 20.15 uur. Marieke: „Dan gebeurt er wat met die kinderen – aan het einde van de dag is het totale chaos.” Naar bed Tussen 22.00 uur en 0.30uur.

