Robbert Dijkgraaf: ‘Politici hebben heel besliste meningen. Daar moet ik aan wennen’

Robbert Dijkgraaf begroet zijn bezoek met een boks. De verdieping is net opnieuw ingericht: er is nu plek voor drie bewindslieden op het ministerie in plaats van twee. Dijkgraaf (61) is deze week precies twee maanden minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap na een lange en succesvolle carrière in de internationale wetenschap.

CV

Robbert Dijkgraaf (Ridderkerk, 1960) is minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor D66 in het kabinet-Rutte IV. Hij is verantwoordelijk voor mbo, hoger onderwijs en wetenschapsbeleid. Dijkgraaf, natuurkundige, was eerder hoogleraar aan de UvA en president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hij leidde het Institute for Advanced Study in Princeton en schreef jarenlang columns in NRC. Hij is getrouwd met schrijfster Pia de Jong. Ze hebben drie kinderen.

Tussendoor ontpopte hij zich als de bekendste wetenschapper van Nederland door in programma’s als De Wereld Draait Door oneindigheid en elementaire deeltjes begrijpelijk te maken voor een breed publiek. Dijkgraaf was jarenlang columnist voor NRC en stopte met die column toen hij minister werd.

De reacties op zijn transfer naar het Haagse Binnenhof liepen uiteen van verbazing tot enthousiasme. Eindelijk een van ons, een wetenschapper die gaat over onderwijs en wetenschap, jubelden studenten en onderzoekers. Hij landde in een gespreid bedje: er gaan miljarden extra naar onderwijs en wetenschappen. Maar de wittebroods-weken zijn met de inval van Rusland in Oekraïne in een klap voorbij.

Het is oorlog in Europa. Wat betekent dat voor de Nederlandse wetenschap?

„Vorige week hebben we besloten om onze relaties met Russische universiteiten en onderzoeksinstituten te bevriezen. Een moeilijke stap: internationale samenwerking is zo belangrijk in de wetenschap. We hopen contact te houden met individuele wetenschappers, de kritische geesten van wie we weten dat ze een belangrijke rol kunnen spelen in het brengen van vrijheid. En we stellen ons in op de komst van studenten en wetenschappers vanuit Oekraïne en wellicht ook uit Rusland.”

Wat is het doel van het bevriezen van de samenwerking?

„We willen voorkomen dat er kennis vloeit naar een regime dat zich zo misdadig opstelt. Dit soort sancties zijn zwaar, daar moet de lat heel hoog voor liggen. Maar we zien dat de staatsinstellingen in Rusland wel heel erg staat zijn: deze week was er een brief van Russische rectoren die het taalgebruik van Poetins regime overnemen en hun onvoorwaardelijke steun uitspreken. Daar wil je niet mee geassocieerd zijn.”

Moeten Nederlandse universiteiten de samenwerking met andere onvrije landen heroverwegen? We weten dat er Chinese onderzoekers in Nederland zijn die werken aan gevoelige technologieën zoals surveillance- of rakettechnologie.

„We moeten er extra alert op zijn. De Chinese wetenschap groeit snel en levert waardevolle contacten op. Maar we moeten wel beter weten waar wordt samengewerkt. We hebben onlangs een loket kennisveiligheid geopend. Daar zijn inmiddels al tientallen aanvragen gedaan door instellingen en universiteiten.”

Wat voor aanvragen zijn dat?

„Dat weet ik niet en dat hoor ik ook niet te weten. De inlichtingendiensten zeggen: het beste wat jullie kunnen doen is iedereen alert maken op het feit dat onze kennis kwetsbaar is.”

Nederlandse universiteiten zijn ook afhankelijk van het geld dat Chinese onderzoekers meenemen.

„We moeten niet naïef zijn over die geldstromen. Tegelijkertijd moeten we wel internationale verbinding houden, dat is van levensbelang voor Nederland.”

Als we nu alert moeten zijn, waren we dan hiervoor naïef?

„Het is een groeiend inzicht. De samenleving wordt complexer, de technologie wordt complexer en tegelijkertijd relevanter. Wetenschap is een groeiend onderdeel van onze nationale veiligheid.”

Technologie kan ook de veiligheid van burgers in onvrije landen in gevaar brengen. Neem het onderzoek dat het Erasmus MC samen deed met Chinezen waarvoor dna was gebruikt van Oeigoeren. Speelt dat ook mee?

„Absoluut. Iedere technologie is in wezen neutraal en kan dus licht of donkerte brengen. Genetische informatie, daarbij dachten we vijftig jaar geleden nog niet in termen van mensenrechten. Nu zien we die relatie wel. De grootste fout die je kan maken is op een naïeve manier over kennis nadenken en onderschatten wat de impact ervan is.”

Ook binnen Nederland staat de academische vrijheid onder druk. Wetenschappers worden bedreigd. Wat gebeurt daar?

„De wetenschap duwt tegen de samenleving aan, suggereert beleid. En een deel van de samenleving duwt terug. Corona zette dat op scherp. Wetenschap werd een brenger van slecht nieuws én beleid. De brengers van die feiten, de onderzoekers, werden bedreigd.

„Dat zoiets neutraals als een strijd tegen een virus zó gepolitiseerd en gepolariseerd wordt, is voor mij de grootste negatieve verrassing van de afgelopen twee jaar. Het stemt mij somber. Er komen andere grote uitdagingen op ons af, klimaatverandering bijvoorbeeld, waarbij we ook lastige maatregelen moeten nemen. Ik maak me zorgen dat wetenschappers denken: ik ga dit niet meer doen.”

Hoe wilt u dat voorkomen?

„Ten eerste door het te benoemen. We hebben een loket geopend waar bedreigde wetenschappers zich kunnen melden. Maar uiteindelijk moeten we een cultuur creëren waarin zij zich veilig voelen. De politiek moet de vrije ruimte creëren waarin onderzoekers in staat zijn hun eigen twijfel uit te spreken met elkaar. Het zeggen zoals het is. Niet scherper. Niet ingekleed. Maar de feiten melden zoals ze zijn.”

Deelt u de analyse van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat wetenschap en politiek tijdens de coronacrisis te veel door elkaar heen liepen?

„Ik heb daar geen mening over. Ik denk eerlijk gezegd dat wetenschappers zelf duidelijk hebben aangegeven wat hun rol is.”

We willen voorkomen dat er kennis vloeit naar een regime dat zich zo misdadig opstelt

U zegt: de politiek moet voor de wetenschap gaan staan. Er zijn ook politici die de ernst van corona bagatelliseerden.

„Ik zag mijn collega Ernst Kuipers [Volksgezondheid, D66] laatst in de Kamer goed van zich afbijten. Hij ging pal voor Jaap van Dissel en het OMT staan en sprak zich scherp uit tegen verdachtmakingen. Dat moeten we vaker doen.”

Het is maar een klein groepje dat echt tot bedreiging overgaat. Zou je dat niet gerichter moeten aanpakken?

„Ik ben nog te veel wetenschapper om te weten dat ik hier niet onmiddellijk het antwoord op heb. Ik denk dat we goed onderscheid moeten maken tussen de groep mensen die twijfels hebben bij de wetenschap en de veel kleinere harde kern die destructief is en manipulatief. Ik ga me daarin verdiepen om te kijken wat we kunnen doen.”

U wilt naast meer veiligheid ook meer ‘rust en ruimte’ voor wetenschappers.

„Ja, dat is een hartenkreet vanuit het onderwijs en onderzoek. We zien al jaren een paradox: de Nederlandse wetenschap is ondergefinancierd, maar tegelijkertijd leveren we topprestaties. Hoe kan dat? Nou, omdat de druk op docenten en onderzoekers heel groot is geworden. Werkdruk, stress… Er wordt gewoon heel hard in die tandpastatube geknepen. Alle onderzoeken laten zien: dit is onhoudbaar. We moeten de basis versterken en daar heb ik nu de middelen voor. Maar ik wil geen plannen maken waardoor er allerlei nieuwe hoepels ontstaan waar iedereen weer doorheen moet springen.”

Wat wilt u bereiken?

„Dat onderzoekers zich bijvoorbeeld minder zorgen hoeven te maken over hun contract of financiering van hun onderzoek. Dat hun wereld daardoor wat voorspelbaarder wordt, zodat ze binnen die voorspelbaarheid weer onvoorspelbare dingen kunnen doen. Meer rust in de financiering. Minder dat hijgerige.”

Veel jonge wetenschappers krijgen een burn-out.

„Ja. Dat geldt ook voor studenten. Ook daar proef je: de prestatiedruk is te groot. Er móet meer lucht in het systeem komen.”

Krijgt u hier energie van, rust brengen, ruimte geven aan anderen?

„Sommige bewindspersonen willen misschien graag een eigen piramidetje bouwen, maar dat is echt het laatste wat ik wil. Ik wil iets doen waar mijn hart en passie in zitten, maar waar ook een zekere verantwoordelijkheid bij hoort. Dat komt in deze functie wel bij elkaar.

„Als ik ’s ochtends het ministerie binnenkom, loop ik langs de eregalerij van Nederlandse Nobelprijswinnaars en zie ik de portretten van mijn eigen promotor en diens promotor: Gerard ’t Hooft en Martinus Veltman. Die kijken me streng aan: ‘Zo jongen wat doe jíj hier?’ Haha! Dan voel ik heel sterk dat ik een heel bevoorrecht leven heb gehad in de wetenschap.”

Heb gehad?

„Ik zeg het verkeerd: ik zit nog steeds in dezelfde wereld maar vanuit een ander perspectief.”

Tien jaar geleden zei u: ‘In de wetenschap probeer je steeds iets nieuws toe te voegen en gaat het om creativiteit, je eigen ideeën. Bij politieke vergaderingen gaat het vooral om te voorkomen dat er onverstandige dingen worden gedaan. Daar krijg ik weinig energie van.’

„Dat is wáár. Op mijn eerste dag in mijn vorige baan op het instituut in Princeton liep ik Freeman Dyson tegen het lijf die daar al vanaf 1948 werkte. Hij zei: ‘Robbert, je bent de zevende directeur. Ik heb één advies: doe geen kwaad’.

„Ik heb altijd de kans gehad om te doen waar ik zin in had. Snaartheorie, de wereld over: het kon allemaal. Ik voelde me zo vrij als een vis in de wetenschap. Maar iemand anders heeft het aquarium gebouwd. Ik word bijna sentimenteel als ik daaraan denk. Het is nu mijn verantwoordelijkheid om die plekken voor andere mensen te creëren. Daar moet je misschien niet al te creatief voor willen zijn. In de wetenschap is het elke ochtend: what’s new, wat is je nieuwe idee? In de politiek zal je misschien juist vaak dezelfde dingen moeten zeggen.”

Was u al lid van D66 toen u werd gevraagd voor het ministerschap?

Lachend: „Nee. Lid sinds 1 januari. Het is wel de partij waar altijd ik op gestemd heb. Heel charmant dat ze iemand die geen lid was, hebben gevraagd. Dat was een goede reden om alsnog lid te worden. Dit kabinet is een heel divers en verrassend team: jong, oud, outsider, insider. De discussies zijn inhoudelijk heel erg interessant, maar ik zit wel in een minder comfortabele positie dan in Princeton. Daar was rust, niemand trekt aan je. Hier… álles trekt aan je.”

Toch besloot u naar Den Haag te gaan. Waarom?

„Mijn leven is altijd wel een gekke zigzag-beweging geweest. Ik ben een voorzichtig persoon die lang en diep nadenkt, maar in de praktijk ben ik best avontuurlijk. Je moet zo nu en dan een sprong maken, vind ik. Tien jaar geleden besloten we om naar Princeton te gaan, we waren al op een zekere leeftijd en hadden drie tieners.

„Ik zeg het vaak tegen studenten: je denkt dat je instapt in een hogesnelheidslijn, maar dat is niet zo. Het leven is een boemeltreintje en dat stopt op allerlei stationnetjes. Dan gaan de deuren open en ligt bij jou de vraag: blijf je zitten of stap je uit?”

Toen het telefoontje van Kaag kwam, hoefde u dus niet lang na te denken?

„Ik had direct twee emoties. Een: dit kan ik onmógelijk doen. Twee: dit kan ik onmogelijk weigeren. Ik realiseerde me: dit gevoel herken ik. Mijn levensles is dat je uit de trein moet stappen.”

Verschillende mensen zeggen: Robbert Dijkgraaf is te intelligent en te beminnelijk voor de politiek.

„Ik denk dat die mensen de politiek onderschatten: er is heel veel kennis en er wordt scherp gedebatteerd. Ik zie wel dat politici heel besliste meningen hebben. Daar moet ik aan wennen.”

Tot slot: wat gaat u voor studenten betekenen? De Eerste Kamer heeft onlangs gezegd dat de generatie die onder het leenstelsel valt beter gecompenseerd moet worden, neemt u dat over?

„We gaan de basisbeurs opnieuw invoeren, maar we gaan ook kijken naar andere dingen die jongeren raken: de woningmarkt, de arbeidsmarkt, hun mentale welzijn. Het is te vroeg om daar nu al concreet over te zijn.”

Er wordt een miljard uitgetrokken om de ‘pechgeneratie’ te compenseren. Dat blijft zo?

„Ik doe er alles aan om dat veilig te stellen. Maar ik wil deze discussie graag breder trekken: hoe gaat het eigenlijk met deze generatie jongeren? Hebben we de lasten gelijk verdeeld tussen de generaties of valt het kwartje steeds de kant van de ouderen op? Jongeren hebben dat gevoel.”

Jongeren hebben bovendien de vrees dat zij de miljarden die dit kabinet verdeelt straks moeten terugbetalen.

„Dat is een terechte opmerking. En neem corona: voor mijn generatie waren de lockdowns een stuk gemakkelijker. Wij hadden onze banen en sociale contacten al. Maar als ik zie hoe studenten de afgelopen twee jaar hebben doorgebracht, ook onze eigen kinderen… Die generatie heeft een flinke klap gehad.”

