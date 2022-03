Rijdt er nog een bus door het dorp? Gebrekkige voorzieningen kunnen leiden tot democratisch onbehagen

Ligt in de groeiende afstand tot publieke voorzieningen een oorzaak en een oplossing voor het toegenomen maatschappelijke onbehagen? De afgelopen jaren daalde de bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen als bibliotheken, grotere ziekenhuizen, scholen en huisartsenpraktijken, blijkt uit een analyse van ‘nabijheidsstatistieken’ van het CBS. In ruim 200 van de circa 350 gemeenten nam de afstand tot een bibliotheek de afgelopen tien jaar toe. Het meest in de Noord-Hollandse gemeente Waterland, waar de gemeente in 2014 de subsidie halveerde en de openbare bibliotheek moest sluiten. In een vergelijkbaar aantal gemeenten nam de gemiddelde afstand tot een huisartsenpraktijk toe, landelijk gezien met honderd meter, met uitschieters tot een kilometer in een gemeente als Súdwest-Fryslân.

De gemiddelde afstand tot grote ziekenhuizen nam ook op veel plaatsen toe – waarbij buitenpoliklinieken niet meetellen. In de gemeente Noordoostpolder (grootste stad: Emmeloord) steeg de afstand na het faillissement van het lokale ziekenhuis het meest, met zo’n 27 kilometer.

Bereik telt

Achter de veranderingen gaat een complexe wereld schuil waar overheden weinig grip op hebben. Nederland vergrijst, wordt mobieler en digitaler. De verschillen tussen dunbevolkte gebieden en steden zijn groot. Juist in landelijke gebieden stegen de afstanden tot bijvoorbeeld havo/vwo-scholen, terwijl ze in meer stedelijke gebieden daalden.

Velen – maar mensen met lagere inkomens of ouderen minder – maken net zo makkelijk gebruik van de voorzieningen in andere plaatsen of dorpen. Onderzoekers wijzen erop dat de veranderingen verklaarbaar zijn en niet altijd tot verschraling leiden. Ziekenhuizen fuseren om te profiteren van schaalvergroting. Het aantal scholen daalt omdat er minder kinderen zijn én scholen groter worden.

Lange tijd heerste onder geografen het idee dat de afstand tot voorzieningen niet zoveel uitmaakte, zolang ze maar bereikbaar waren. Maar daar wordt langzamerhand anders over gedacht, zegt Frank van Dam, senior onderzoeker landelijke gebieden bij het Planbureau voor de Leefomgeving. „Het is makkelijk om te zeggen: wat is nou het probleem in een sterk verstedelijkt land als Nederland, met goede voorzieningen en waar een grote kern in principe op de fiets bereikbaar is? Als mensen het gevoel hebben dat voorzieningen verdwijnen en ze daar geen grip op hebben, leidt dat tot een bepaalde onvrede. Of het verdwijnen van die voorziening verklaarbaar is, maakt eigenlijk niet uit. Dat neemt het gevoel niet weg.”

In landelijke gebieden steeg de afstand tot havo/vwo- scholen, terwijl die in stedelijke gebieden daalde

Die toegenomen maatschappelijke onvrede beschrijven onderzoekers Josse de Voogd en René Cuperus in hun Atlas van Afgehaakt Nederland, waarin ze verschillen in opkomst bij verkiezingen en stemmen op anti-establishmentpartijen geografisch proberen te duiden. Het verdwijnen van de publieke voorzieningen speelt volgens hen een rol in het groeiende onbehagen, ook omdat het gaat om meer dan zichtbaar is in de CBS-cijfers . Uit onderzoek van Follow the Money en De Groene Amsterdammer bleek dat er door fusies ook steeds minder politiebureaus kwamen en dat het aantal rechtbanken de afgelopen 25 jaar is gehalveerd. „De verwaarlozing van de periferie, in termen van voorzieningen en leefbaarheid, is ook een van de serieuze oorzaken van democratisch onbehagen en wantrouwen”, schrijven De Voogd en Cuperus.

Caspar van den Berg, hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, ziet ook een verband tussen onbehagen en de toegenomen afstand tot voorzieningen. „Kun je naar een bibliotheek, kun je naar een zorginstelling? Loopt er nog een buslijn door het dorp? Dat soort alledaagse dingen zien we in dunbevolkte gebieden harder teruglopen dan in de rest van het land. Daar daalt het vertrouwen ook het snelst.”

Van den Berg vindt het een gemis dat er in Nederland geen discussie is over welke voorzieningen er in iedere gemeente minimaal nodig zijn. Wat die ondergrens dan precies is en waar die ligt, is volgens Van den Berg een politieke vraag. Het moet vooral het gesprek tussen het Rijk en de gemeenten in „een ander daglicht” zetten. Uit dezelfde gemeentepot moeten nu bijvoorbeeld zowel jeugdzorg als de lokale bibliotheek betaald worden. Lopen de kosten voor het ene op dan leidt dat direct tot gemeentelijke besparingen op het ander – en soms tot sluitingen. „Als je uitgaat van een basisniveau van voorzieningen loop je eerder tegen een grens aan, waardoor gemeenten moeten zeggen: dit gaat te ver, nu moet er iets gebeuren.”

Volgens sociaal-geograaf Frans Thissen – verbonden aan de Universiteit van Amsterdam – is een generiek voorzieningenbeleid niet de oplossing. „Het klinkt sympathiek, maar het past niet bij de problemen in zo’n dorp. De jongens en meisjes die lastig de weg kunnen vinden naar werk of vervolgonderwijs gaan echt niet naar die bibliotheek toe. Dat los je niet met een ruimtelijk beleid op. Daar heb je veel meer maatwerk voor nodig.”

Volgens Thissen moeten dorpen niet langer proberen krampachtig vast te houden aan het ideaal beeld van een autonoom dorp, dat ook alle voorzieningen in huis heeft. „De realiteit is dat wonen de overheersende functie van een dorp is en dat mensen voor al het andere het dorp verlaten. Dat veranderingsproces is moeilijk voor dorpen die de laatste voorziening zien verdwijnen.”

Gemeenten moeten de kwaliteit van wonen in dorpen als de basis zien, zegt hij. „Als mensen ergens met plezier wonen, zijn ze bereid om te investeren in de sociale infrastructuur. Dat vraagt om ontmoetingsplekken en sociaal kapitaal. Waar dat ontbreekt, heeft de overheid de verantwoordelijkheid om dat samen met de bewoners te creëren of te bevorderen. Lokale initiatieven als dorpshuizen moet de gemeente steunen. Ze moeten meebewegen met de burgers.”

