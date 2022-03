Waarom kan een boek lezen waardevol zijn?

In een aflevering van De Slimste Mens, ergens in de zomer van 2021, deed Maarten van Rossem een uitspraak die mij de rest van het jaar bleef achtervolgen. „Mijn indruk is dat mannen tot hun vijfendertigste heel behoorlijk lezen, en om een of andere reden houdt het dan op”, zei Van Rossem. „Je moet [ze] ook nooit een boek cadeau doen voor hun verjaardag. Ze lezen niet meer. Het is een heel wonderlijke zaak.”

Hoewel ik nog lang geen vijfendertig was toen ik Van Rossem dit hoorde zeggen – ik ben pas achtentwintig – voelde ik mij betrapt. Ook ik was minder gaan lezen. Mijn cijfers volgens Goodreads, het socialenetwerk voor literatuur waar je leeslijsten kunt bijhouden: in 2019 las ik 55 boeken, in 2020 las ik er 60, in de eerste helft van 2021 las ik er 13 en in de rest van dat jaar nog maar 2.

Ik kon het niet meer opbrengen om een boek te pakken, om de doodeenvoudige reden dat ik er geen zin in had.

Dit klinkt als een futiliteit, als een persoonlijke aangelegenheid. Maar ik ben niet de enige. Elke nieuwe generatie leest minder dan voorgaande generaties, blijkt keer op keer uit onderzoek. Voor het eerst stelde ik mezelf in alle ernst de vraag die voor veel van mijn leeftijdsgenoten vanzelfsprekend is: waarom zou je in vredesnaam aan een boek beginnen?

Als het antwoord van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek moet komen, dan is dat al gauw: empathie. Lezers zouden ‘minder vooroordelen hebben en meer omkijken naar de ander’. Dat is niet alleen twijfelachtig – Hitler en Stalin lazen veel en graag – maar ook irrelevant. De kans dat iemand ooit een boek uit de kast heeft gepakt met de gedachte: zo, en nu wat empathie, lijkt me nihil.

Nee, wie echt wil lezen, doet dat voor zichzelf. Dus vroeg ik mij op strikt egoïstische gronden af waarom een boek waardevol kan zijn. Ik kwam tot drie redenen, waarvan een me weer aan het lezen bracht.

Nieuwe inzichten

In mijn studententijd was mijn leeshonger het grootst. Mijn motivatie was toen altijd dezelfde: ik zocht antwoorden. Natuurlijk, ik hield van een mooie zin, of een pijnlijk drama, maar het was de hoop op nieuwe inzichten die me door de saaiste bladzijden trok.

Of het nu fictie of non-fictie was, zelfhulpboek of literaire klassieker, ik wilde dat schrijvers die slimmer waren dan ik mij vertelden hoe de wereld in elkaar stak, en als het even kon ook hoe ik moest leven. Hoe overwin je schaamte en onzekerheid? Wat is het verband tussen piekeren en angst? Waarom geloven mensen in god, en mis ik niet iets als ik me daarvoor afsluit?

Lees ook: Goed onderwijs begint met het lezen van fictie

Zo maakte de Duits-Amerikaanse psycholoog Erich Fromm onzekerheid voor me inzichtelijk, waar niet alleen ik maar iedere moderne mens mee blijkt te worstelen. Kafka liet zien dat je nergens zo makkelijk verdwaalt als in de ogenschijnlijke logica van je eigen gedachten, nogal wiedes dat piekeren tot angst leidt. En het was de biografie Einstein: His Life and Universe van de Amerikaanse journalist Walter Isaacson die van religie meer maakte dan alleen bijgeloof over een mannetje dat vanuit de hemel de lakens uitdeelt, een karikatuur waarmee ik als atheïst was opgegroeid. Religie kon ook met nieuwsgierigheid beginnen, verwondering.

Elk boek gaf een aanwijzing, een oplossing, een stukje van de grote puzzel die uiteindelijk, als ik maar snel genoeg doorlas, de werkelijkheid zou vormen – inclusief handleiding. En dan kon mijn leven beginnen.

Een hopeloos naïeve gedachte natuurlijk. De werkelijkheid is geen puzzel, eerder een abstract schilderij. En als je wil leren leven, moet je je boek dichtslaan en naar buiten gaan.

Entertainment

Daar kwam ik snel genoeg achter. De vrijblijvendheid van mijn studententijd verdween. Ik moest werken, compromissen sluiten. Ik kreeg een relatie met iemand die me voortdurend een spiegel voorhield, waarin ik kon zien hoe weinig ik wist over de wereld en vooral: hoe weinig je aan boeken, ideeën, theorieën hebt als het er echt op aankomt, als je werkelijk in het nauw wordt gedreven; tijdens een ruzie, een sollicitatie-gesprek, het verlies van een dierbare.

Ik wist nu ook dat schrijvers schrijvers zijn en geen profeten. Iedere schrijver heeft blinde vlekken, zit net zozeer gevangen in een wereldbeeld als ik. Wat de ene schrijver beter kan dan de andere, is niet zozeer de werkelijkheid doorzien, als dat überhaupt iets betekent – en al helemaal niet leven – maar een verhaal vertellen dat aannemelijk klinkt. Ze schrijven om vragen te stellen, niet om antwoorden te geven. Op de schrijvers die dat laatste wel deden, was ik lang daarvoor al uitgekeken.

Maar waarom las ik al die boeken dan nog?

Entertainment. Dat was het antwoord. Ook al waren het nog steeds dezelfde soort boeken, voor mij veranderde hun functie. Lezen werd een vorm van amusement, even hoog op de ladder van tijdverdrijf als kite-surfen en koekjes bakken. Waardoor ik begon te geloven in dat bekende cliché, populair onder niet-lezers: dan kon ik net zo goed een serie kijken.

Toch bleef het knagen. Want hoewel een serie als Succession mij inderdaad meer amusement bood dan welk boek ook, miste ik iets, in die boekloze maanden. De korte verhalen van Raymond Carver of de essays van Zadie Smith waren meer dan entertainment, moest ik concluderen. Het waren ervaringen geweest, intiemer, geheimzinniger, verpletterender dan een serie ooit kon zijn. Waren het dan echt de antwoorden, de inzichten die dat teweeg hadden gebracht? Of had een boek ook iets anders te bieden dan kennis en amusement?

Soldaten en verkenners

Begin 2022, midden in mijn literaire droogte, had ik al tientallen boeken weggelegd, maar in het vorig jaar verschenen De verkennersmindset van de Amerikaanse podcastmaker en auteur Julia Galef, bleef ik hangen.

Het boek is een onderzoek naar de manier waarop mensen geneigd zijn zichzelf te misleiden. Galef onderscheidt twee typen denkers: soldaten en verkenners.

Wie denkt als een soldaat, probeert zich vast te klampen aan de overtuigingen die hij al heeft. Laat ik een zelfgekozen voorbeeld nemen om Galefs theorie te verduidelijken. Een feministische soldaat is continu bezig het feminisme te verdedigen, zowel in discussie met een ander als in de eigen gedachten. Een wetenschappelijk onderzoek dat het feminisme slecht uitkomt, moet zo snel mogelijk worden weerlegd. Een klein foutje in de onderzoeksmethode is dan geen detail, maar een verlossing.

De kans dat iemand ooit een boek las met de gedachte: zo, en nu wat empathie, lijkt me nihil

Let op: de soldaat kletst niet uit zijn nek. Helaas voor de anti-feministen, maar soldaat is dus geen scheldwoord. Een socialist, pacifist of nationalist kan net zo goed denken als een soldaat. Sterker nog, iedereen is elke dag voortdurend soldaat. Niet alleen in filosofische of politieke discussies, maar ook op veel kleinere schaal, in ons dagelijks leven. We gaan ervan uit dat onze partners de waarheid spreken – of juist niet – en dat een salade goed voor ons is. We kunnen ook niet anders. We hebben verwachtingen nodig, kaders om in te denken, anders worden we overspoeld door nieuwe informatie en lopen we vast.

En toch denken we soms, heel soms, als verkenners.

Terwijl de soldaat zich afvraagt of hij dat nieuwe onderzoek dat hem slecht uitkomt nu echt moet geloven, of er niet van alles mis mee is, stelt de verkenner een veel simpeler vraag: is het waar? Het enige doel van de verkenner is de waarheid, ongeacht de gevolgen. Krijgt hij een aanwijzing dat zijn anders zo lieve puberzoon een bejaarde heeft mishandeld, dan gaat hij op onderzoek uit, ook al wordt het de ondergang van zijn gezin.

Mysterie

Terugkijkend op mijn adolescentie – voor zover dat kan, op je achtentwintigste – zie ik mijn studententijd als een langgerekte poging om de soldaat van me af te schudden. Om definitief verkenner te worden. Niets gaf me meer voldoening dan nieuwe inzichten opdoen, en in die staat van zijn wilde ik leven.

Maar wat Galef in haar boek zo goed laat zien, is dat het verschil tussen soldaten en verkenners hem helemaal niet zit in de hoeveelheid kennis die iemand heeft verzameld, of in zijn persoonlijkheid, maar in zijn houding op een willekeurig moment. Je kúnt de soldaat niet voorgoed van je af schudden. Je moet jezelf er iedere keer opnieuw toe zetten om te denken als een verkenner, om nieuwsgierig te worden naar wat je nog niet weet, om het mysterie te omarmen.

Ja, mysterie. Wat moet je met zo’n woord. Maar voordat ik van zweverigheid word beschuldigd, wil ik een van de meest rationele mensen aanhalen die ooit heeft geleefd. Want nieuwsgierigheid nastreven, dat was nu precies wat ik van Einstein had geleerd.

In 1955, enkele maanden voor zijn dood, kreeg Einstein bezoek van de Amerikaanse journalist William Miller. Miller had zijn zoon Pat meegebracht, omdat Pat, zo schreef Miller later in tijdschrift Life, een moeilijke periode doormaakte en wel wat inspiratie van de grote Einstein kon gebruiken.

Lees ook: Elke generatie lezertjes worstelt met leesplezier

Pat had talent voor wetenschap, maar zat vast in een soort nihilisme. Als het universum uiteindelijk toch zou eindigen, wat hadden menselijke ondernemingen dan voor zin?

„Hij ziet geen reden meer om ambitieus te zijn”, zei vader Miller tegen Einstein.

Einstein keek naar Pat. Hij begon over de golving van het licht, en vroeg zich af of zo’n vraagstuk Pat dan niet nieuwsgierig maakte.

„Jawel”, zei Pat.

„En is dat niet genoeg om de rest van je leven nieuwsgierig te zijn?”

„Misschien wel.”

„‘Stop dan met nadenken over de redenen voor je nieuwsgierigheid. Wat je ook doet, blijf vragen stellen. Je kunt niet anders dan vol ontzag -raken wanneer je de mysteries van de eeuwigheid overdenkt, van het -leven, van de wonderbaarlijke structuren van de werkelijkheid. Als je -iedere dag ook maar een beetje van dit mysterie probeert te begrijpen, is het genoeg.”

De kern zit voor mij in dat woordje ‘probeert’. Niet begrijpen, maar proberen te begrijpen. Iedere dag een beetje. Ook al weet je dat een antwoord uiteindelijk altijd nieuwe vragen oplevert. De nieuwsgierigheid die daardoor ontstaat, de positieve spiraal van vraag op vraag op vraag, van inzicht en verbeelding, verlost je van de kennis waarin je op dat moment gevangen zit.

Rommel

In mijn studententijd was nieuwsgierigheid voor mij vanzelfsprekend. Daar zorgde mijn wantrouwen tegen de kennis die me gegeven was wel voor. Ik wilde zelf beoordelen of mijn ouders gelijk hadden gehad, mijn docenten, mijn vrienden, dus moest ik zelf op onderzoek uit. Daarom las ik boeken.

Maar toen ik tot de conclusie kwam dat alle kennis wantrouwen verdient, omdat niemand alle antwoorden heeft, zelfs niet die briljante schrijvers tegen wie ik opkeek, raakte ik die vanzelfsprekendheid kwijt. Ik vertelde mezelf dat niemand iets zeker weet, maar wat ik eigenlijk zei, was dat niemand mij nog iets kon vertellen. Waardoor ik stopte met vragen stellen. Terwijl het juist de vragen waren, het mysterie, die mijn obsessie hadden gevormd. Kennis was slechts de rommel die ik daarna weer moest opruimen.

Op dit moment lees ik Never Split the Difference van Chris Voss, die vertelt over zijn leven als FBI-onderhandelaar in gijzelingssituaties. Waarom ik het lees, weet ik niet precies. Tien jaar geleden zou dat een probleem zijn geweest. Ik zou me voortdurend afvragen: wat heb ik hieraan? Wat kan ik hiervan leren? Of ik zou na -iedere bladzijde de balans opmaken: is het nog leuk? Nu denk ik: het boek maakt me nieuwsgierig, en dat is genoeg.