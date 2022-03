‘Meer honden in de zorg is een goed idee’

In

‘Ik werk als activiteitenbegeleider en muziekbegeleider voor mensen met een verstandelijke beperking. Eind 2020 ben ik een bedrijf met mijn labrador Boris begonnen. Nu loop ik stage met hem in de zorg.

„Het is toevallig zo gegroeid dat ik zoveel verschillends doe. Toen ik net was afgestudeerd, kon ik ergens voor drie dagen per week aan de slag. De overige dagen viel ik in bij een andere instelling. Later ben ik als dirigent gaan werken. In dat werk heb je sowieso altijd losse klussen.

„Mij zou je niet vijf dagen op dezelfde plek moeten zetten. Door de combinatie van loondienst en zzp loop ik soms wel tegen onbegrip aan. Werkgevers gaan soms uit van oneindige beschikbaarheid. Maar als ik een zzp-klus heb staan, kan ik die niet zomaar verzetten als plotseling een teamvergadering wordt ingelast. Wat dat betreft moet ik werkgevers soms nog ‘opvoeden’.

„Momenteel volg ik met Boris de opleiding Dog Assisted Interventions. Samen met hem help ik mensen onder meer om hun angst voor honden te overwinnen en leer ik kinderen hun voorleesangst te verliezen. Ik ben ervan overtuigd dat het een goed idee is om meer honden in de zorg in te zetten.

‘Ik kan niet rondkomen van wat ik doe. Ik ben daarom blij dat mijn man een goede baan heeft. We hebben dat bewust zo verdeeld. Ik ging minder werken om bij de kinderen te zijn. Daarom hebben we onze dochters nooit naar de opvang hoeven sturen. Pas nu ik weer wat meer werk, merken we hoe lastig het kan zijn werk en kinderen te combineren.

„Ik hou altijd goed in de gaten hoeveel geld ik uit kan geven. Een deel van dat wat binnenkomt, wordt automatisch over digitale potjes verdeeld.

„Ik ben altijd bewust voor een deel in loondienst gebleven. Toen ik begon als zzp’er, kwam ik erachter dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen vrijwel onbetaalbaar is. Doordat ik nu twee dagen vast werk heb, heb ik in ieder geval een deel gedekt.

„Mijn man en ik laten onze belastingaangifte elk jaar door een accountant doen. Onze situatie is best ingewikkeld, met een eigen huis, verschillende banen, spaarpotjes etcetera. Elk jaar krijgen we geld terug. We hebben afgesproken dat degene die het meest terugkrijgt, de accountantsrekening betaalt. De afgelopen jaren was ik dat.

„Onze hypotheek is laag, mijn man had al een huis voordat we samen gingen wonen. We hebben de wens ooit een eigen huis te bouwen. Mijn vader heeft een kwekerij, en hij heeft altijd gezegd dat hij op die grond een huis neer wil zetten. Dat is niet gebeurd, en nu lijkt het ons fantastisch om dat ooit te doen. Maar ook dat gaat een bak geld kosten en blijft dus even een toekomstdroom.”

Netto-inkomen: 1.225 euro Gezamenlijke uitgaven: wonen 750 euro; verzekeringen 550 euro; boodschappen en horeca 750 euro; hobby’s kinderen 100 euro; vakanties 300 euro Privé-uitgaven: auto 127 euro; opleiding 200 euro; vioolles met dochter + vioolhuur 125 euro; telefoon 42 euro; hondenvoer 60 euro; verzekeringen hond (zakelijk) 45 euro; overige zakelijke kosten 50 euro Sparen: 125 euro Laatste grote aankoop: laptop 750 euro

