Kind van Koude Oorlog wacht op onderdelen uit Rusland

In het zuiden van Frankrijk wordt gewerkt aan het gigantische kernfusieproject ITER, een samenwerking tussen de Europese Unie, China, India, Japan, Korea, de VS en Rusland.

„ITER is een kind van de Koude Oorlog”, vertelt Laban Coblentz, hoofd communicatie bij ITER. „De samenwerking begon in 1985. Sindsdien hebben politieke zaken zoals handelsoorlogen en grensgeschillen nooit invloed gehad op de ontwikkelingen binnen ITER. Onpartijdigheid is inherent aan de ITER-overeenkomst. Maar gebeurtenissen zoals die van de afgelopen twee weken hebben we niet eerder gezien sinds de bouw van ons experiment begon. Het is te vroeg om te kunnen zeggen welke invloed dit gaat hebben. We hopen dat alle ITER-leden zich blijven inzetten voor onze gedeelde visie: de haalbaarheid aantonen van kernfusie als energiebron.”

De EU betaalt 45 procent van de kosten. De leden, waaronder Rusland, dragen elk iets meer dan 9 procent bij. 90 procent daarvan wordt geleverd in de vorm van onderdelen voor het fusie-experiment, dat in 2025 af moet zijn, de overige 10 procent is geld. Een aantal Russische onderdelen is al gearriveerd in Zuid-Frankrijk, maar nog niet alles.

Grensovergangen

„Er zijn sancties en dat heeft gevolgen voor grensovergangen, vliegverkeer en de economie”, zegt Coblentz. „Op dit moment levert dat nog geen problemen op met de levering. We kunnen nog door en houden vast aan onze onpartijdigheid. Maar we weten niet wat de toekomst zal brengen.”

CERN, een ander multinationaal wetenschapsverband, liet dinsdag weten dat haar 23 lidstaten de invasie „veroordelen in de krachtigste bewoordingen”. Oekraïne is een associate member state van CERN en Oekraïense wetenschappers zijn actief bij dit deeltjesfysica-instituut.

CERN zal verder initiatieven bevorderen die Oekraïense medewerkers en Oekraïens deeltjesfysica-onderzoek ondersteunen. Daarnaast zal het instituut „alle toepasselijke internationale sancties naleven” en tot nader order geen nieuwe samenwerkingen aangaan met Rusland en haar instituten. Ook is Ruslands observer-status geschorst. Deze status wordt meestal toegekend aan staten die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het onderzoeksinstituut.