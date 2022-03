In India kennen sommige leerlingen het alfabet niet meer

Wiskunde en technische vakken lagen hem zo goed, dat Gudu, nu achttien, wel elektricien wilde worden. Hij hoefde alleen nog de laatste klas af te ronden en de staatstoets te doen voor toelating tot de opleiding. Tenminste – zo was het twee jaar geleden, voor de coronacrisis. Tegenwoordig staat hij om vijf uur op om water te halen. Daarna doet hij het huishouden in de twee tochtige kamers in de sloppenwijk Hallomajra in de noord-Indiase stad Chandigarh, die hij deelt met zijn vader en oudere broer. Zij werken buitenshuis, Gudu maakt hun ontbijt, doet de was en kookt.

Gudu’s school is in de afgelopen twee jaar nauwelijks open geweest. Fysiek onderwijs is binnenkort weer de norm, maar door de lockdowns is het dagelijks leven zo veranderd, dat hij niet teruggaat. Er was geen geld voor een telefoon of laptop voor online lessen. Gudu heeft zijn diploma nog niet op zak. „Mijn ouders zouden heel trots zijn als ik kon doorleren voor een goede baan. Maar er zijn twee jaar voorbijgegaan, geld is nu belangrijker. Er zijn ook familieleden buiten Chandigarh van ons afhankelijk.” In het verkrotte complex van twee verdiepingen, waar tachtig gezinnen wonen, is hij zeker niet de enige met zo’n verhaal.

In de pandemie sloten in India 1,5 miljoen scholen met 247 miljoen leerlingen de deuren, becijferde kinderrechtenorganisatie Unicef. Nu in de deelstaten fysiek onderwijs wordt hervat, moet blijken hoe ingrijpend dat voor deze leerlingen is geweest. Onderzoekers vrezen voor een ‘verloren generatie’, op een populatie waarvan bijna de helft nu jonger is dan 25 jaar. De recente schooluitval zal de arbeidskansen van velen verslechteren. De Wereldbank schat dat dat het bbp van het hele land tot ruim 400 miljard dollar zal kosten, door lagere toekomstige inkomens.

„Als de coronacrisis wegebt, kunnen volwassenen vast weer aan het werk. Dan trekt de economie aan. Maar kinderen blijven achter met leerachterstanden, dat effect zal veel langer voortduren”, denkt de Belgisch-Indiase sociaal-econoom Jean Drèze, die al decennia de marges van de Indiase samenleving onderzoekt. Met studenten van de universiteit van Ranchi inventariseerde hij de scholing van achtergestelde kinderen in vijftien deelstaten. Daaruit bleek dat in rurale gebieden slechts 8 procent van de kinderen online lessen kon volgen, 37 procent had in de lockdowns helemaal geen onderwijs, ook niet met schoolboeken of begeleiding van ouders. „Ik denk dat we leerlingen terugkrijgen in de laatste klas van de basisschool die het alfabet zelfs niet meer kennen.”

Kinderarbeid

Ondervraagde ouders, veelal arbeiders in de informele economie, vertelden over de financiële stress van de lockdown. Bovendien moesten ze hun kroost ineens ’s middags voeden omdat veel schoolmaaltijden werden gestaakt. Drèze merkte in zijn veldwerk dat kinderarbeid is toegenomen: „Zo zie ik rond de universiteit op klaarlichte dag meer kinderen in theehuizen of werkplaatsen.”

Om kinderen uit Hallomajra toch offline te helpen met onderwijs, richtten bekenden van Gudu een lege ruimte bovenin het flatcomplex in als klaslokaal. Coördinator Mandav Singh (29) vroeg jongeren die vóór de pandemie slaagden hun oude schoolboeken te doneren. De vrijwilligers willen de geïmproviseerde bibliotheek minstens openhouden totdat alle scholen in de buurt weer fysieke lessen bieden. De arme scholieren kunnen er lezen en krijgen hulp bij huiswerk.

Gevraagd wie daarvan geen gebruikmaken, gaan de begeleiders één voor één deuren op de verdieping langs: daar woont een jongen die nu bedelt op straat, hier kinderen van fabrieksarbeiders die ’s ochtends meelopen naar de poort voor klusjes. Sommige meisjes is uit financiële overwegingen opgedragen te trouwen, weet Singh.

De verlegen Sandhya (14), in een grote blauwe trui en het haar in een nette knot, komt wel naar het klaslokaal. Aan de grote leestafel vertelt ze dat ze met haar oudere broers, 16 en 18, moest vechten om de ene les-telefoon. „Het lukt me ook vaak niet met de video’s”, zegt ze. „Soms denk ik ‘laat maar’. Dan pak ik hier liever een boek. Ik lees nu over geschiedenis.” Haar blik klaart op.

Net als Gudu laten Sandhya’s broers school voortaan zitten. „Mijn vader heeft hun hulp nodig als loodgieters. Ik ben te jong om te werken.” Als de onderbouwklassen weer aanwezig mogen zijn, gaat zij dus naar de Government High School om de hoek. Ze kijkt ernaar uit de docent te kunnen aankijken en dingen te vragen. Haar overheidsschool is een aftands gebouw van tinnen golfplaten aan een druk kruispunt en zonder speelplaats. In de sloppenwijk is geen alternatief: wie zich geen privé-onderwijs kan veroorloven, moet volgens de regels naar een school binnen twee kilometer van het woonadres.

Deze bouwvallige staat is geen gevolg van de pandemie, benadrukt Drèze: onderwijs in India was al „zeer gefragmenteerd”. Niet alleen worden privéscholen steeds beter; ook op openbare scholen, waar 60 procent van de leerlingen heengaat, lopen faciliteiten ver uiteen. „In de onderwijsopvatting sluimert nog de mentaliteit dat onderwijs niet noodzakelijk is voor kinderen uit de maatschappelijke onderkant”, duidt hij die ongelijkheid. „Terwijl arme ouders scholing zien als dé kans voor hun kinderen op een betere toekomst, wordt het beleid vooral gemaakt om te voldoen aan de eisen van rijke ouders.”

Zo is bepaald dat alle ingeschreven leerlingen gewoon over zouden gaan. Hele klassen zijn dus twee jaar gepromoveerd, ongeacht hoeveel onderwijs de leerlingen hebben gemist. Drèze vreest dat er te weinig aandacht is voor het inhalen van lesstof, waardoor de kloof tussen welgestelde leerlingen (die digitaal onderwijs volgden of wier ouders bijles kunnen betalen) en de arme leerlingen verder zal groeien.

Bijspijkerprogramma

Het ministerie heeft de deelstaten gevraagd om voor aanvang van het nieuwe schooljaar in april te inventariseren welke kinderen niet meer komen opdagen. Er komt een eenmalig bijspijkerprogramma voor basisvaardigheden. De nieuwe begroting van de centrale regering bevat vooral fondsen voor digitalisering van het onderwijs. In Indiase media wordt gediscussieerd of de online lessen wel effectief zijn.

In Sandhya’s klas zullen stoelen leeg blijven. In sommige openbare scholen komen in plaats van de arme uitvallers echter kinderen die eerder privé-onderwijs kregen, blijkt uit recente inschrijvingen. Dat zou komen doordat ouders de meerwaarde van het commerciële onderwijs niet meer inzagen tijdens de schoolsluitingen. „Als ze toch alleen naar een scherm moest kijken, wat maakte het extracurriculaire lesplan dan nog uit”, beaamt de 43-jarige Priti Soni, die haar dochter overschreef. Niyati, die 12 wordt als het nieuwe schooljaar begint, luistert half mee terwijl ze haar mobiel verveeld rondtolt tussen haar handen.

Door de pandemie ziet ze de ongelijkheid scherper, vertelt Soni in de tuin van haar huisje bij de campus van de universiteit. Niyati gaat naar een andere overheidsschool dan Sandhya – de sloppen van Hallomajra en de lommerrijke universiteit liggen nog geen vijf minuten rijden van elkaar vandaan, maar in de buurt van de Soni’s zijn betere opties. „Nu snap ik dat onze keus voor een privéschool mede werd bepaald door status. In de pandemie kon de luxe school net zo veel – of weinig – doen voor ons kind als een openbare school. Nu zeggen we: we willen dat ons kind iets leert, maar zij moet het zelf goed doen.”

