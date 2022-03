‘Het is hier de VVD in Laren hè. Wat doe jij voor het dorp?’

Om hun nek hangt een oranje kaartje waarop staat: ‘Ik ben vrijwilliger van de VVD’. Maar verder kun je nergens aan zien dat Alex Oostvogel en Jan van Midden VVD’ers zijn. Ze lopen door Laren, in het Gooi, en bellen aan bij elk huis in de straten op hun lijstje.

Oostvogel (69) was cfo in de raad van bestuur van Endemol en hij is, weet ik na twee maanden meekijken bij de VVD in Laren, een van de belangrijkste VVD’ers in het dorp. Hij was voorzitter van de commissie die de kandidaten selecteerde voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Jan van Midden (61) is lijsttrekker. Hij adviseert banken en bedrijven over financiële risico’s, nu wil hij graag wethouder Financiën worden.

Het is zaterdag 5 maart, eind van de middag. Als bewoners niet meteen opendoen, stapt Alex Oostvogel hun tuin in en kijkt door het raam. Of hij klopt op de deur. Als hij door het glas van de voordeur iemand ziet aankomen, begint hij te zwaaien en te lachen en houdt zijn kaartje omhoog. Er zijn bewoners die zuchten en zeggen: „U komt zieltjes winnen.” Of die nét weg moeten. Of het eten al hebben opgezet, geen belangstelling hebben. Maar Oostvogel, die dit werk nooit eerder heeft gedaan, laat bij elke deur zien dat hij het bij de Jehova’s Getuigen vast net zo ver had gebracht als in het bedrijfsleven. Mag hij toch heel kort twee vragen stellen? „Bent u blij met Laren?” En: „Wat kan er beter?”

Samen met Bloemendaal is Laren de gemeente met de meeste miljonairs: een op de vier. Dan kun je nog steeds veel te klagen hebben over de manier waarop het dorp wordt bestuurd, door de lokale partij Larens Behoud en de VVD. Maar op deze zaterdagmiddag is bijna iedereen bij wie ze aanbellen tevreden. Als ze lang nadenken: het verkeer is wel erg druk, de trottoirs zijn onveilig, het tuinafval wordt niet meer opgehaald, er zijn nauwelijks huizen voor starters. Eén keer begint iemand over „de arme mensen”: kan de gemeente daar niet wat meer voor doen? Er zijn er ook die vinden dat het verschil tussen rijk en arm te groot wordt, ook in Laren. „We zijn een elitair dorp”, zegt een huisarts op de Zevenenderdrift.

Oostvogel luistert aandachtig, dan zegt hij tegen Van Midden: „Jan, jij bent lijsttrekker en je wilt wethouder worden. Wat ga jij dóén voor de arme mensen?” Of: „Jan, hoe ga jij het oplossen voor de starters?” Van Midden houdt zijn verkiezingsverhaal en als bewoners zelf niet doorvragen, doet Oostvogel dat. „Hoe lang duurt het dan, voordat het geregeld is?” „Ik ga tempo maken”, zegt Van Midden. „Jij gaat tempo maken”, zegt Oostvogel.

Als iemand echt helemaal niets te klagen heeft, roept hij: „Een betrouwbare overheid! Vindt u dát belangrijk?” En dan: „Jan, wat doe jij ervoor dat de overheid betrouwbaar is?” Hij laat Van Midden beloven dat die op zijn eerste dag als wethouder regelt dat het tuinafval wordt opgehaald en de maximumsnelheid wordt gehandhaafd. En dat de glasbakken niet meer om half negen ’s ochtends worden geleegd, als veel scholieren langsfietsen die dan om de vrachtwagens heen moeten. „We gaan je erop afrekenen, Jan”, roept Oostvogel als ze verdergaan. „U toch ook, mevrouw?”

Druk gezin, geen tijd

De VVD-campagne draait nu in heel Nederland om de „bankzitters”, zoals de partij hen noemt: VVD-kiezers met een gezin, een druk leven, die vinden dat ze geen tijd hebben om ook nog te gaan stemmen bij lokale verkiezingen. En dan kun je die verliezen, zelfs in een VVD-bolwerk als Laren. Daar stemde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 bijna 40 procent op de VVD – nergens anders in Nederland was het percentage VVD’ers zo hoog. Maar bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was het maar 19 procent. In de gemeenteraad is de VVD met 3 zetels de derde partij, na Larens Behoud (5 zetels) en Liberaal Laren (4).

In het dorp denken ze dat veel VVD’ers lokaal overstappen naar Liberaal Laren, in 2006 begonnen als afsplitsing van de VVD. Maar dat is, blijkt uit onderzoek van de VVD, een handjevol. Veel VVD-kiezers blijven thuis.

Van elke gemeente is de partij nagegaan waar de ‘bankzitters’ wonen. In Laren zetten de kandidaat-raadsleden zelf ook straten op de lijst, zíj kennen hun dorp. De nummers twee en drie op de kandidatenlijst, Desirée Niekus en Erik Koldenhof, volgden een canvastraining van de VVD. De twee vragen van Alex Oostvogel op zaterdagmiddag komen uit het script dat in Den Haag voor hen is bedacht: wat gaat goed, wat kan beter?

Het was niet de bedoeling dat de VVD’ers op straat hun witte campagnejassen nog gebruikten. Dan konden mensen denken dat ze een energiecontract kwamen verkopen. Ze kregen alleen oranje kaartjes, en voor wie het wilde: een button. In Laren kregen ze ook te horen: vergeet de zaaltjes, denk ook niet dat je één kiezer binnenhaalt met flyers op de markt. Een campagne aan de deur, wist de VVD uit onderzoek, was het meest effectief.

In 1997 stond Wim de Bie als ‘VVD’er’ bij de grens van Laren om, bekakt en arrogant, „nep-VVD’ers” tegen te houden die op zoek waren naar een beter leven in het rijke dorp. In de Tweede Kamer merk ik dat VVD’ers daar ook nu nog denken dat je in Laren vooral elitaire, érg rechtse VVD’ers tegenkomt. Die het imago bepalen waar de partij al een tijdje graag van af wil.

Wat ik zelf zie in het dorp: een klein groepje actieve VVD’ers, kandidaat-raadsleden en vrijwilligers, die het zelf overduidelijk goed hebben. De meesten hebben veel verstand van geld en bedrijven. Maar ze kozen een lijsttrekker, Jan van Midden, die tegen wie het maar horen wil zegt dat de VVD er vooral is voor de middenklasse, en die de auto’s in het weekend weg wil hebben uit het centrum. In 2012 weigerde hij als secretaris van de afdeling een campagneposter waarop stond: ‘Handen uit de mouwen in plaats van hand ophouden’. En kreeg daar ruzie over met de campagneleiding in Den Haag.

Bier en bitterballen

Op zaterdag 5 maart, op straat in Laren, laat ik Van Midden en Oostvogel een foto zien van de poster die de VVD in Hellendoorn ’s ochtends had opgehangen: ‘Een uitkering is een lekkere hangmat’. De ophef erover hadden ze gemist. Van Midden schudt zijn hoofd. Oostvogel zegt: „Dit dóé je niet.” Deze keer vindt de campagneleider van de VVD, Kamerlid Thierry Aartsen, de poster ook een slecht idee.

Die middag in Laren is er één huis waar het Van Midden en Oostvogel niet lukt om even te praten: een vrouw zegt dat ze de VVD „niet sociaal” vindt. „Maar daar wil ik niet over in discussie. Mijn man is ziek.” Ze wensen haar sterkte. „Het raakt me”, zegt Van Midden later. „Ik had willen horen waarom ze dat denkt.”

‘Ik zei nog: zet een advertentie’

De VVD-campagne in het dorp begint op donderdagavond 3 februari toch gewoon in een zaaltje, in café Het Bonte Paard. Met bier en bitterballen. Er zijn vier kandidaat-raadsleden, één raadslid dat ermee ophoudt, een wethouder. Alex Oostvogel is er ook en nog vier leden. Nummer vijf op de lijst, Niels Westendorp, houdt een fel verhaal over de VVD die volgens hem groen en sociaal moet zijn. „Ik ben een echte VVD’er, maar je moet ook kunnen delen.”

Als de nummer vier, Stef Merckx, de campagnestrategie wil uitleggen, van deur tot deur, laat een man in een oranje trui, een zestiger, hem niet uitpraten. „Zeg Jan”, zegt hij tegen Van Midden, „waarom zitten hier geen víerhonderd mensen? Heb je alle leden uitgenodigd? En de zwevende kiezers? Ik heb je nog geappt, ik zei: zet een advertentie.”

„We hebben in Laren tachtig leden”, zegt Van Midden. „Allemaal uitgenodigd. Maar de VVD landelijk zegt: met zo’n zaaltje..” „Landelijk, landelijk”, roept de man. „We zijn in Láren hè. De mensen willen weten: wat doe jij voor het dorp?”

Er staat een vrouw op die zegt dat ze kunstenaar is en op de VVD stemt, en dat ze na twee glazen wijn durft te zeggen dat ze in het café alleen oude mannen ziet „met oude gedachten”. „Ik ben zelf zeventig plus, maar ik weet hoe je jongeren kunt bereiken. Met kunst, leuke ideeën. En door godverdomme ergens voor te stáán.”

Ze praat lang door, het gaat vooral over haarzelf – Museum Singer in Laren blijkt haar werk af te wijzen. Anderen willen ook iets zeggen, ze wordt boos. Van Midden probeert te sussen, maar het helpt niet. De VVD-borrel eindigt in chaos.

Laren afschaffen

Als je naar uitslagen van Tweede Kamer- en gemeenteraadsverkiezingen kijkt: onder leiding van Mark Rutte werd de VVD vanaf 2010 landelijk het grootst, maar bij de lokale verkiezingen raakte de partij achterop. En al helemaal in Laren. In 2014 verloor de VVD er twee van de vijf zetels. VVD’ers in het dorp denken dat dat vooral kwam omdat de partij vond dat het kleine Laren, 11.000 inwoners, moest fuseren met Blaricum en Eemnes. „Er was een verkiezingsdebat”, zegt VVD-wethouder Ton Stam nu, „waarin ik dat als lijsttrekker verdedigde. En die van Larens Behoud zei: ‘Dus als ik het goed begrijp, meneer Stam, wilt u Laren afschaffen?!”

Hij lacht. En zegt: „Het was vreselijk.”

Laren bleef zelfstandig, maar arm. Er is veel wat geld kost: het zwembad, Singer, het Brinkhuis met een bibliotheek. En de gemiddelde leeftijd is hoog, er zijn veel ouderen die zorg krijgen via de gemeente. Om geld te besparen wilde vooral de VVD graag dat je in Laren alleen huishoudelijke hulp krijgt als je weinig geld hebt. Zo’n inkomenstoets mag wettelijk nog niet, de gemeente heeft die wel.

In de campagne gaat het over bomen die gekapt zouden worden, over de verkoop van het raadhuis om geld binnen te halen en over integriteit. VVD-wethouder Stam had in de zomer, toen er veel overlast was van auto’s in het centrum, een raadslid van Larens Behoud opdracht gegeven een bord te ontwerpen: ‘Laren is geen racebaan, 30 km, houd je eraan’. Maar een raadslid mag zulke betaalde opdrachten niet doen. „Een electorale storm in een glas water”, vindt Stam zelf.

Op een maandagmiddag is Desirée Niekus, nummer twee van de Larense VVD, in het Rosa Spier Huis aan de rand van Laren, een woonzorgcentrum voor kunstenaars en wetenschappers. Het zijn helemaal niet de kiezers die de VVD in Den Haag op het oog heeft, ze hebben het niet meer druk. Maar Niekus wil horen wat ze van de zorg vinden. En of ze gaan stemmen.

„Ik leef bij de dag”, zegt een vrouw van 92. „Dus misschien.” In het Larens Journaal heeft ze gelezen dat op 16 maart een bus voor het tehuis staat. Daar kunnen ze van één tot half drie stemmen. „Zo’n vreemde tijd”, zegt ze. „Dan doen oude mensen toch een dutje?”

