Gekwelde Oekraïense poolonderzoekers 15.000 km van huis

Zelfs op de Zuidpool dreunt de oorlog door. Op het Oekraïense poolstation Vernadski zitten onderzoekers en ondersteunend personeel vast. De ploeg wordt in maart niet afgelost door nieuwe expeditieleden zoals gepland, schrijft technologiesite Wired. Voor sommigen betekent dat: een extra jaar overwinteren.

De onderzoekers volgen de strijd op 15.000 kilometer afstand in onzekerheid over het lot van vrienden en familie. „Het is een kwelling om hier te zijn en niet tegen de bezetting van mijn thuisland te strijden”, zegt poolarts Andrii Khytri tegen Wired. „Ik was nuttiger geweest als ik gewonden had kunnen behandelen in een OK of op een EHBO-post, of op het slagveld.”

De wetenschappers zaten juist aan het einde van een verblijf van 13 maanden op Antarctica toen de Russen Oekraïne binnenvielen. Het Oekraïense Antarctisch centrum (NANC) had eind januari de nieuwe lichting onderzoekers bekendgemaakt. De wetenschappelijke staf zou vooral uit meteorologen en biologen bestaan, met meer vrouwen (drie) dan ooit. En de organisatie noemde trots een van de jongste deelnemers, de 21-jarige ict’er Volodymyr Khomko. Maar helaas: de meeste beoogde expeditieleden zitten vast in Kiev en Charkov, liet een woordvoerder NANC aan Wired weten.

Het poolstation Vernadski ligt op een eiland in de Wilhelmarchipel, ten westen van het Antarctisch schiereiland. Het klimaat is er relatief mild, voor Antarctische begrippen. Temperaturen liggen nu nog rond het vriespunt, maar zullen daaronder kruipen als de winter inzet. Het stations is vernoemd naar de Russisch-Oekraïense geoloog Vladimir Vernadski (1863-1945). In het Russische taalgebied geldt hij als groot wetenschapper.

Een symbolisch bedrag

De basis was ooit Brits en heette Faraday Station. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie claimde Rusland het eigendom van alle vijf de Sovjet-onderzoeksstations. Oekraïense verzoeken om één station over te dragen werden niet ingewilligd. De Britten verkochten Faraday Station in 1996, in bedrijf sinds 1947, voor het symbolische bedrag van één pond.

Sindsdien produceren Oekraïense onderzoekers een gestage stroom onderzoek, vooral op de terreinen meteorologie en biologie. Over gletsjers. Over parasieten in ijskabeljauwen. Over vogels. Over radiofluctuaties (Q-bursts) na bliksem.

Het Oekraïense poolprogramma werd de afgelopen jaren omvangrijker. Op 21 augustus vorig jaar nam Oekraïne voormalige Brits onderzoeksschip James Clark Ross over. Het schip is Noosfera gedoopt, naar een filosofisch concept dat Vernadski en Franse jezuïet Pierre Teilhard de Chardin introduceerden. De noösfeer is de sfeer van ‘rede’, de fase in de ontwikkeling van de aarde waarin het bewustzijn van de mens de planeet vormgeeft. De Noosfera is op dit moment op weg naar Vernadski met voorraden.

De Oekraïeners plaatsten vorige week een oproep aan hun Russische collega’s. Met het gejak van Adélie-pinguïns op de achtergrond vragen ze hun collega-wetenschappers: „Doe alles in jullie macht om de oorlog te stoppen die is begonnen door jullie leiders. Ga protesteren, steun ons en stop jullie kinderen zodat ze geen moordenaars worden en roemloos sterven in een vreemd land.”

