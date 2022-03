Mens temper je impuls, dat egeltje hoeft niet ‘gered’ te worden

Tijdens onze avondwandeling stuitten we op een pad. Dik, glibberig en met een niet te miskennen verwaandheid had het beest bezit genomen van dit stukje stoep aan de Laan van Poot, die hem nog scheidde van zijn bestemming, de duinen.

Zodra ze ontwaken uit hun winterslaap bewegen padden zich, voortgestuwd door een mysterieuze aandrift, precies naar het water waar ze jaren eerder als paddevisje ter wereld kwamen. Met tientallen, honderden tegelijk komen ze daar de liefde bedrijven, waarna ze hun ei-snoeren achterlaten en de hele komedie weer van voren af aan begint.

Tenzij er iets tussenkomt. Hier in de Haagse Vogelwijk is dat meestal een Tesla-wiel of een hardloopschoen. Maar niet voor dit exemplaar. Vrouw en kinderen stonden al over hem heen gebogen en hielpen hem veilig naar de overkant.

Ik bekeek die liefdadigheid van een afstandje. Mooi was dat, opperde ik, had de natuur net zo’n prachtig selectiemiddel bedacht, gingen zij dat allemaal verstoren. Onzin, filosofeerden ze terug, want auto’s en wegen waren toch geen natuur?

Interessante kwestie. Staan wij tegenover de natuur of zijn wij er onderdeel van? Met de klimaat- en biodiversiteitscrisis is het denken daarover op allerlei manieren aan het kantelen. Hoe kunnen mensen en niet-menselijke wezens harmonieus samenleven? Welke rol hebben wij in ecosystemen? Moeten we ingrijpen, of ons juist bescheidener opstellen om natuurlijke processen ruim baan te geven?

Die vragen brengen me twee weken later aan een Utrechtse kade, bij de tweehonderd jaar oude Weerdsluis. Daar praat ik met ecoloog Mark van Heukelum, die veel over deze vragen nadenkt. Vorig jaar liep hij hier in het water te turen, bij het in kaart brengen van de migratiestromen van de snoeken, baarzen, palingen en andere vissen. Die zwemmen elk voorjaar vanaf de Vecht, via de Oudegracht en de singels, naar de Kromme Rijn, dwars door Utrecht heen, om eitjes te leggen en zich voort te planten. De sluiswachter vroeg wat hij aan het doen was. „Die vis moet hier langs, zei ik. Maar in het voorjaar is er nog weinig pleziervaart, dus blijven ze hier eindeloos wachten.”

Vaak zijn er lange procedures voor het ‘schutten’ van de sluizen, maar deze man was praktisch en zwengelde de deuren diezelfde avond nog open. Een paar avonden later kwam Van Heukelum, die in de buurt woonde, opnieuw kijken, en dronk koffie met de sluiswachter. Al pratend ontstond het idee om hier een onderwatercamera te monteren. Omwonenden konden dan op internet volgen of er vis voor de sluis lag en een seintje geven dat de sluis open moest. „Ik heb briefjes in de bus gedaan in de buurt, in de hoop dat er genoeg kijkers zouden komen.”

De visdeurbel

De ‘visdeurbel’ ging van start op 1 april. Geen grap. Tijdens het trekseizoen, tot juni, waren er een half miljoen kijkers, die 100.000 keer op de bel drukten. En op de dag dat ik Van Heukelum spreek, gaat visdeurbel.nl opnieuw online.

We bouwen insectenhotels, de egelopvanglocaties kwamen voller te zitten dan ooit, toen we die diertjes overal tegenkwamen tijdens onze coronawandelingen, en elk voorjaar helpen honderden vrijwilligers padden met oversteken. Bij ons ontstond zo’n initiatief nadat bewoners hadden gemerkt dat de Laan van Poot ineens wel erg glibberig was.

In die egeltjes zit trouwens wel iets ironisch. We brachten ze onnodig vaak naar de opvanglocaties. Al die stadse wandelaars werden week van die droeve, smekende kraaloogjes, zonder te weten dat egels altijd zo kijken. En dat ze na zes weken door hun moeders worden weggestuurd om op eigen pootjes te staan.

Ineens waren we sensibeler voor de natuur, maar we bleken er ook van te zijn vervreemd.

Die betrokkenheid is in elk geval een goede ontwikkeling, vindt Van Heukelum: „Als ecoloog hoor je vooral alle ellende, de achteruitgang van biodiversiteit. Dan ben je geneigd te zeggen: we moeten alles beschermen. Hek eromheen. Maar dan ontstaat er ook afstand tussen mens en natuur. Niet betreden, afblijven.” Wat hij wil: verbinding maken met de natuur. En daarbij gebruikmaken van onze natuurlijke affiniteit met de omgeving. „Die hebben wij doordat onze soort miljoenen jaren, 99 procent van onze ontwikkelingstijd, doorbracht in de groene ruimte. Het zit gewoon ín ons.”

Dat instinct, die impuls om onze levende omgeving te helpen, kunnen we gebruiken om de wereld meer natuur-inclusief in te richten. We helpen de natuur met oversteken. Is dat de nieuwe rol die wij hebben in de natuur? De mens als klaar-over voor vissen en amfibieën?

In Dagboek van een slecht jaar (2007) van J.M. Coetzee beschrijft de verteller hoe zijn buurvrouw Bella zich tijdens een hittegolf zorgen maakt om kikkers langs een droge rivierbedding. ’s Avonds brengt ze een kom water naar ze toe, voor als ze dorst krijgen.

Coetzee schrijft: „Het is gemakkelijk om de draak te steken met mensen als Bella, om er op te wijzen dat hittegolven onderdeel zijn van een groter ecologisch proces waarin mensen niet horen in te grijpen. Maar ziet deze kritiek niet iets over het hoofd? Zijn ook wij mensen niet onderdeel van die ecologie, en is onze compassie met de kleine beestjes daarvan niet net zo goed een element als de wreedheid van de kraai?”

Natuur en god zijn hetzelfde

Ergens tussen die padden en de visdeurbel bezocht ik in Rijnsburg het huis waar Baruch de Spinoza verbleef van 1661 tot 1663. Achter in het huisje is een reconstructie gemaakt van de eikenhouten machine waarop Spinoza als broodwinning lenzen sleep voor brillen en telescopen, onder meer voor astronoom Christiaan Huygens. Een vrijwilliger demonstreerde hoe dat ging, en zwengelde de draaischijven rond. „Een prima werkje om intussen bij te filosoferen.”

Spinoza zag de natuurwetenschappelijke omwentelingen van zeer nabij. De godsdienst was nog heel dominant, maar na de blik van telescopen en microscopen was het oude godsbeeld, van een boven ons gestelde, oordelende god, steeds minder houdbaar. Een nieuw perspectief, een nieuw verhaal was nodig.

Spinoza’s oplossing: natuur en god waren één en dezelfde. Die gedachte, uitgewerkt in zijn hoofdwerk, de Ethica, stootte ook de mens van zijn superieure troon. Eeuwenlang had hij zichzelf beschouwd als uitverkoren soort, maar in deze visie was hij net als planten, stenen en dieren alleen maar een onderdeel van het goddelijke.

Helaas kreeg Spinoza’s visie weinig praktische navolging. Een eeuw later gaf de stoommachine het startsein voor de razendsnelle uitbuiting van grondstoffen. Dat de natuur totaal ondergeschikt was en dienstbaar aan onze eigen verlangens was de mythe die leidde tot de huidige ecologische crisis.

Al was er volgens Spinoza niets mis met verlangens. De mens is in essentie juist een wezen dat verlangt, geestelijk en lichamelijk. En anders dan sinds Plato en het christendom al werd gedacht, was ascese voor Spinoza geen deugd, maar een vermindering van kracht.

Elk levend wezen heeft een streven of levensimpuls, bij Spinoza ‘conatus’ genaamd, en het doet er het beste aan dit te volgen, om zich te laten leiden door wat de natuur ingeeft. Alleen, de mens is in zoverre bijzonder dat hij beschikt over de rede, een instrument waarmee hij die verlangens van een afstandje kan bezien en beoordelen of die wel in één lijn liggen met de grotere wil van de kosmos.

Hoe? Door natuurwetten en natuurlijk gedrag nauwgezet te bestuderen. Spinoza’s filosofie komt denk ik van pas, nu we net als in zijn tijd gedwongen zijn onze plaats in de natuur radicaal te herzien, ditmaal gedwongen door de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Op mondiale schaal gaat het dan om de uitputting van grondstoffen, maar het gaat evenzeer om het ruimte geven aan flora en fauna in onze directe leefomgeving.

Door Spinoza’s bril bezien: we voelen de affectieve impuls om kleine diertjes te verplegen, maar vóór we daar gehoor aan geven, moet onze rede nagaan of onze ingreep wel in lijn is met de kosmische orde, waarin egeltjes juist moeten worden verstoten.

Dat de natuur geen zoetgevooisde idylle is maar ook meedogenloos wreed kan zijn, is ook iets om ons te realiseren bij de nieuwe tendens om te bouwen of boeren op een manier die ‘natuurinclusief’ is, zoals dat in beleidstaal heet. Zonder schade aan de natuur toe te brengen. We moeten onszelf bescheidener opstellen, is de gedachte erachter. En misschien moeten we zelfs rechten gaan geven aan dieren en planten, hoor je steeds vaker.

Mark van Heukelum heeft daar zijn vraagtekens bij. „Dan wordt de natuur een onderhandelingspartner. Dat kan een stap vooruit zijn, maar wat denk ik echt helpt, is beseffen dat we een echte relatie met de natuur hebben. Zoals de relatie met je geliefde of kinderen ook geen handelsrelatie is. Het is niet goed te beschrijven wat zo’n relatie met je doet, maar je kunt wel zeggen: zonder die relatie red ik het niet.”

De natuur heeft geen eindbeeld

Overheden denken nu vaak in termen van het vermijden van schade, het reduceren van de stikstofuitstoot, en het beschermen van de mus, de gierzwaluw en de vleermuis, in quota. „Zonder dat beleid zullen ontwikkelaars vaak helemaal niets doen, maar mét beleid wordt het heel geforceerd. Dat is de worsteling. Het liefst zou je willen zeggen: laat het ontstáán.”

Zonder tot achter de komma te berekenen welke soorten waar moeten komen. „Als je een stad ontwerpt, kan dat met een bouwtekening. Je creëert een eindbeeld. Maar de natuur heeft geen eindbeeld. Zouden we daarom niet veel meer alleen de kaders moeten scheppen, als mens? Dan creëren we ruimte voor de natuur en laten we het eindbeeld open.”

Wat mij opvalt aan de natuurinclusieve aanpak, is dat er gedacht wordt in termen van ‘waarde’. Wat is de waarde van deze diersoort, wat is de waarde van dit plantje, van deze bodem? Dat klinkt erg nobel, maar een waarde blijft iets wat je lijkt te kunnen meten, wat je tegen elkaar kunt afwegen.

Verandert dat niet als we het vervangen door ‘betekenis’? Wat is de betekenis van deze diersoort, wat is de betekenis van deze plant, van deze bodem? En hoe kunnen we die betekenis versterken en vergroten? Does it spark joy? Dat is de vraag die we volgens opruimgoeroe Marie Kondo bij onze spullen in huis moeten stellen. Zoiets kun je ook voor bouwprojecten doen. Versterkt onze ingreep of aanwezigheid de samenhang, de rijkdom en de biodiversiteit van het hele ecosysteem op deze plek? Vonkt het?

Dan ben je niet meer aan het onderhandelen en afwegen, en handel je meer in de geest van Spinoza. Wij mensen hebben nu eenmaal enorme invloed – dat is onze goddelijke natuur, en onze aandrift, onze conatus – dus laten we die aanwenden, maar wel zo verstandig mogelijk. Bestudeer met onze wetenschappelijke rede alle facetten van een plek, en versterk vervolgens alle natuurlijke tendensen, met alle middelen die we hebben. Onze rol is dan niet die van een master of the universe-achtige architect, maar evenmin eentje die de immense invloed die wij hebben ontkent.

Een mogelijke aanzet tot zo’n nieuwe houding zie je heel mooi in de documentairefilm The Biggest Little Farm, over John en Molly Chester, die een ogenschijnlijk onvruchtbaar stuk grond in Californië proberen te transformeren tot een rijke biodiverse habitat. Hun doel heeft geen eindbeeld, ze hebben alleen het voornemen om zo’n groot mogelijke natuurlijke rijkdom te laten ontstaan.

Zeven jaar lang worstelen ze met plagen en catastrofes, maar juist in die worsteling ontstaat er wel degelijk een rijkdom aan flora en fauna, iets van een natuurlijk evenwicht. Zonder menselijk masterplan, maar door te improviseren en mee te bewegen met onvoorspelbare processen. Zoals John Chester het zelf noemt: „Een delicate dans van co-existentie.”

Dat is Californië, maar het gebeurt ook dichter bij huis. Letterlijk. Na mijn bezoekje aan het Spinozahuis fietste ik langs mijn ouderlijk huis, aan de rand van de Leidse Merenwijk. Alles stond er nog, even benauwend als toen. Maar het grasveldje naast de spoorlijn was veranderd in een wildernis van boompjes, takken, struiken en kronkelende paadjes. Het oogde allemaal heel ecologisch verantwoord, en dat is het ook, volgens de houten panelen. Ons oude voetbalveldje is nu een ‘voedselbos’, las ik: ‘We verbouwen hier samen groenten, fruit en noten door met het land mee te bewegen. Zo zorgen we voor meer biodiversiteit en verbinding in onze wijk.’

Het zijn kleine projectjes, zo’n visdeurbel of voedselbos, maar ze herstellen en versterken juist in de stedelijke leefomgeving de verbinding met de natuur, tastbaar, gevoelsmatig, en met wetenschappelijke uitleg erbij. Affectie en verstand, op één lijn gebracht met wat de grotere natuur ons ingeeft. Spinoza had het prachtig gevonden.

Op 12 maart spreekt Christiaan Weijts de Homeruslezing 2022 uit, waarin Spinoza’s -visie op de natuur ook een prominente rol speelt. Gratis bijwonen of livestream via www.rmo.nl