De tienermoeders van de pandemie: wie niet naar school gaat, is eerder zwanger

Als om klokslag twaalf uur de bel gaat en de laatste les erop zit voor Lupita Hernández Lúe, spoedt de 16-jarige Salvadoraanse zich naar huis. Sommige klasgenoten voetballen nog wat op het met hoge muren en rollen prikkeldraad omzoomde schoolplein of gaan een middag het centrum van San Salvador in. Lupita niet.

Thuis wacht haar vier maanden oude dochter Melissa. En hoewel het meisje al hapjes geraspt fruit eet en ook de fles drinkt, gaat Lupita het liefst snel naar haar toe. Laatst kreeg ze tijdens de les zulke stuwing dat ze discreet vroeg of ze snel naar de toilet mocht. De melk lekte al door de blouse van haar zwart-witte uniform, zo zag de juf gelukkig ook.

Tijdens de lockdown nam het misbruik binnen huishoudens en gemeenschappen toe

Toen ze aan het begin van het tweede pandemiejaar 2021 zwanger raakte, verwachtte het meisje dat het combineren van het moederschap en school zwaarder zou zijn. „Maar het valt me eigenlijk best mee”, zegt ze monter, terwijl ze in een restaurantje om de hoek van haar school Melissa geroutineerd aan de borst legt, in afwachting van haar eigen lunch.

„Ik sta om vijf uur op, maak alles alvast klaar voor de baby, zodat ik om zeven uur in de klas kan zitten.” De dagen dat ze les heeft, past haar moeder op. „En als ik terug ben, kan ik mijn huiswerk doen als ze slaapt. Gelukkig is ze een goede slaper.”

Dat het haar lukt deze twee levens te combineren, komt deels doordat het onderwijs in El Salvador op halve kracht draait. Precies twee jaar nadat het land in maart 2020 – zoals bijna de hele wereld die maand – alle scholen sloot, hebben kinderen er nog om de dag les. De ene week gaat Lupita op maandag, woensdag en vrijdag naar school. De andere week dinsdag en donderdag. Alleen dan kunnen de bankjes ver genoeg uit elkaar gezet worden, legt Lupita’s lerares Cecilia de Inglés uit in het krappe klaslokaaltje van vijf bij vijf meter.

Lupita in de klas, in coronatijd.

Foto Víctor Peña Eva Monge (59) was jarenlang lerares.

Geen land voor jonge vrouwen

Al voor de pandemie kampte El Salvador met een combinatie van hoge schooluitval en relatief veel tienerzwangerschappen. Het zijn twee fenomenen die elkaar versterken. Meisjes stoppen vaak met school zodra ze zwanger zijn en wie niet naar school gaat, raakt gemiddeld eerder zwanger. Onderwijs geldt als het effectiefste anticonceptiemiddel.

De schoolsluitingen, de maandenlange lockdown in 2020, het virtuele onderwijs-op-afstand dat volgde, de nog altijd beperkte lessen van nu: wereldwijd hebben kinderen hieronder geleden. Meisjes in landen als El Salvador bleken in coronatijd extra kwetsbaar. Dit is geen land voor jonge vrouwen, met zijn wijdverspreide seksuele geweld, diepgewortelde machismo en zijn ook voor deze conservatieve regio draconische totaalverbod op abortus. Zelfs als het virus dit jaar mocht uitrazen, is dit een van de diepere littekens die de pandemie achterlaat.

Ik acht veel meisjes niet veilig bij hun mannelijke familieleden

Armoede en ongelijkheid waren op heel veel manieren obstakels voor goed thuisonderwijs, vertelt de oud-docente Spaanse taal en maatschappijleer Eva Monge. Zij ging in de loop van 2020 met pensioen en bleef daarna contact houden met haar leerlingen, tussen de 13 en 16 jaar oud. „Het is niet dat leerlingen de online lessen niet aankonden, ze zitten toch al de hele tijd op schermpjes. Het was vooral een gebrek aan goede mobieltjes of beltegoed. En in veel gezinnen zag je dat de oudere zussen voor de jongere broertjes en zussen moesten gaan zorgen, omdat de grootouders dit niet meer durfden uit angst voor besmetting.”

Meisjes moesten in de pandemie duidelijk vaker thuis bijspringen dan jongens, vertelt Monge in de antroposofische voorschool waar ze nu als vrijwilliger werkt. Van de 36 kinderen in haar klas kwamen er vier na de – in El Salvador streng gehandhaafde – thuisblijfplicht niet terug, allen meisjes. Ze vermoedt ook dat er tijdens de vier maanden durende lockdown meer incest was. Er was immers geen sociaal leven en grote gezinnen zaten opgesloten in kleine huizen.

Salvadoraanse meisjes en jonge vrouwen weten steeds beter voor zichzelf op te komen en gebruiken vaker anticonceptie, zag Monge in haar dertig jaar als middelbare-schooldocent. „Maar mannen en jongens blijven erg machistisch. Ik zou veel meisjes niet veilig achten bij hun mannelijke familieleden.” Ze herinnert zich een vader die over een dochter zei dat ze baleada (beschoten) was, omdat ze haar maagdelijkheid had verloren en daarmee haar eer. „Dan was het ook niet meer nodig haar te beschermen. Die mentaliteit.”

Alejandra Orantes Flores (19) kreeg haar tweede kind tijdens de coronapandemie. Ze woont in een betonnen krot in het gehucht San Nicólas Lempa.

Foto Víctor Peña Alejandra Orantes Flores (19) met haar twee kinderen.

Onveilig in de lockdown

Die mentaliteit is ook terug te zien in overheidsstatistieken. Minderjarigen zijn in El Salvador goed voor ongeveer een kwart van alle zwangerschappen. Dat is vergeleken met ontwikkelde landen weliswaar een extreem hoog aandeel, maar het lag voorheen nog hoger. Voorlichtings- en preventiecampagnes van de overheid en internationale hulporganisaties wisten het aantal tienerzwangerschappen afgelopen jaren succesvol naar beneden te krijgen.

Die positieve trend lijkt in de pandemie abrupt tot stilstand te zijn gebracht, zeggen gezondheidsexperts als Mario Soriano. De arts is in El Salvador een van de gezaghebbendste onderzoekers op dit gebied en beschikt over verontrustende cijfers. Zo waren in de pandemiejaren 2020 en 2021 beduidend minder volwassen vrouwen in verwachting, maar onder 15- tot 19-jarigen was die daling minder sterk. En in de leeftijdscategorie 10 tot 14 jaar nam het aantal zwangerschappen juist toe. „Dat wijst erop dat tijdens de lockdown veel incest en ander seksueel geweld plaatsvond in huishoudens en dorpsgemeenschappen.”

Zo raakte Alejandra Orantes Flores aan het begin van de pandemie (opnieuw) zwanger. De 19-jarige vrouw woont in het plattelandsgehucht San Nicólas, vlak bij de Lempa, de grote rivier van Midden-Amerika. Ze ontvangt in een betonnen krot dat kaal is, afgezien van een bed, een paar hangmatten en een knalroze plastic box voor Natalia, haar dochter van 14 maanden. Op het erf scharrelen wat kippen tussen rondslingerende auto-onderdelen. Haar eerste kind, de 4-jarige Jefferson, houdt ze zoet met een fles gifgele frisdrank.

Alejandra ging op haar dertiende van school en zou wel terug willen. „Maar het meisje is nu nog te klein. Dat houdt me tegen.”

Met zijn vader, een tien jaar oudere man van wie ze zwanger raakte op haar veertiende, heeft ze gebroken. Hij greep de lockdown aan om Jefferson van haar weg te houden, vertelt ze in de schaduw van een mangoboom. Haar dochtertje dommelt na een voeding op haar schoot in slaap. „Ik raakte gedeprimeerd, omdat ik Jefferson niet kon zien. Ik vermagerde, wilde niks meer.”

Op dat moment kreeg ze, midden in de lockdown, iets met een buurman. Net als Jeffersons vader fors ouder en ook van hem werd ze zwanger. De pil nam ze wel, maar die werkte niet. Door haar vermagering of door medicijnen die ze slikte tegen een blaasontsteking, denkt ze achteraf. Ook deze nieuwe partner bleek weinig goeds met haar voor te hebben. „Nadat we een weekeind samen hadden doorgebracht, zei hij dat ik nu niet meer bij hem weg kon. Hij was namelijk ziek, hij had hiv, zei hij.”

Toen ze zwanger bleek, liet hij haar niettemin snel zitten. Ze was vanwege het coronavirus bang om voor controles naar de plattelandskliniek of het ziekenhuis te gaan en even bevreesd dat ze hiv-positief zou testen. Uiteindelijk kwam Natalia na negen maanden gezond ter wereld. Tot op heden lijkt ze geen hiv te hebben, zegt ze. En over de vader: „Hij wilde me waarschijnlijk manipuleren.” Het kind heeft hij nog nooit gezien.

Alejandra ging op haar dertiende van school en zou wel terug willen. Een opleiding tot schoonheidsspecialiste lijkt haar wel wat. Ze heeft gehoord van een cosmetica-opleiding die op afstand wordt gegeven. „Maar het meisje is nu nog te klein. Dat houdt me tegen.”

Alejandra Orantes Flores (19) woont met haar twee kinderen in een betonnen krot in het gehucht San Nicólas Lempa. Foto Víctor Peña

Babyshower met frisdrank

Op school blijven, zegt onder meer het VN-bevolkingsfonds UNFPA, is de beste manier om meisjes te beschermen tegen een te vroege of ongewenste zwangerschap. Al weigert de regering van de autoritaire president Bukele hier cijfers over vrij te geven, veel wijst erop dat de schooluitval in El Salvador tijdens de pandemie toenam. Vooral op de (duurdere) particuliere colleges. Ouders wilden niet langer betalen voor onderwijs toen dit alleen nog op afstand plaatsvond.

Laura Platero had thuis aanvankelijk geen internet om de online lessen te kunnen volgen. Haar moeder en vader (een fysiotherapeut en een civiel ingenieur) konden echter voor 10 dollar per week een data-abonnement op haar mobiel zetten, vertelt het 17-jarige meisje. Samen met onder anderen haar vriendin Marjorie González (18) zit ze op een doordeweekse avond aan een bord pupusas (hartig gevulde maïspannekoekjes) in een veilige wijk van San Salvador. Beiden zagen klasgenoten uitvallen in de pandemie. Sommigen omdat hun ouders in de lockdown geen werk meer hadden. Dan vertrok het hele gezin, bijvoorbeeld naar het platteland waar het leven goedkoper is en de grond meer te bieden heeft. Anderen omdat ze zwanger raakten. Zo werden op de nonnenschool van Laura alleen al in de 8ste graad (vergelijkbaar met de tweede brugklas) drie klasgenootjes zwanger. Laura was uitgenodigd op de babyshower van één van hen, een goede vriendin. Er was een soort high tea, frisdrank, een taart en ongeveer dertig genodigden, herinnert ze zich. „Maar alleen familie van haar kant.” De vader was al voor de geboorte niet meer in beeld. In El Salvador is de man er vaak alleen voor de conceptie.

De jongens hadden het ook lastig, maar die hebben toch meer privileges

Voor de pandemie was op school blijven al lastig genoeg, zegt Marjorie. „Want je hebt de boeven, die je op de bus lastig vallen. Of de maras [bendeleden, red.] in je wijk waardoor niet naar buiten durft. Of er is geen geld voor de bus.” In de pandemie moesten vooral de meisjes uit haar klas daarnaast ineens voor jongere broertjes en zussen zorgen. „De jongens hadden het ook lastig, maar die hebben toch meer privileges.”

Tegen meisjes in haar land wordt onophoudelijk gezegd dat hen ‘iets’ kan overkomen, zegt Marjorie. „Meisjes worden overbeschermd, juist daarom weten ze niet alles van seks. Je krijgt je adviezen eerder van vrienden.”

Melissa is uitgedronken en Lupita geeft het baby’tje over aan haar moeder om zelf een hap te kunnen nemen van haar hamburger. Ze had op school wel seksuele voorlichting gekregen en haar moeder vertelde haar het een en ander. „Maar, als je eenmaal verliefd bent…”, zegt ze lachend. Haar moeder: „En als ouder kom je er altijd als laatste achter dat ze iets hebben.”

Laura Platero (links) en haar vriendin Marjorie González Foto Víctor Peña

Terug naar school

De vader van baby Melissa is hem gesmeerd. Hij was achttien, zij veertien. Lupita: „Het was m’n eerste vriendje.” Ze hadden echt iets, dacht ze. Maar toen ze meldde dat ze zwanger was, bleek hij al een gezin te hebben, in buurland Guatemala. Daar is hij nu naar terug. Als hij zijn dochter al gezien heeft, dan alleen via Facebook. „Maar volgens mij zijn we ook daar geen vrienden meer.”

Lupita noemt Melissa een „zegen” en de hele familie gaat er het beste van maken, maar het moederschap heeft haar op forse achterstand gezet. Toen ze begin vorig jaar zwanger raakte, zat ze al niet meer op school. „In de 7de graad [eerste brugklas] was ik gestopt omdat ik het leuker vond op de markt te werken.”

Pas toen ze in verwachting bleek, besloot ze school weer op te pakken. „Voor het meisje.” Ze begon opnieuw en het thuisonderwijs in de pandemie beviel wel. „Maar toen ik zes maanden zwanger was, werd het toch te zwaar mijn opdrachten naar school te brengen om ze te laten nakijken.” Nu doet ze de 7de graad voor de derde keer en hoewel ze dit jaar nog geen rapport heeft gekregen, denkt ze dat ze over mag. Ze denkt al na over een vervolgopleiding. „Als kind wilde ik altijd militair worden. Maar mijn vader zegt dat ik aan de baby moet denken. Nou, prima. Ik zou nu het liefst een studie medicijnen doen.”

Over deze serie Maart 2020 kwamen wereldwijd 1,5 miljard kinderen thuis te zitten. Welke littekens lieten twee jaar van schoolsluitingen achter? El Salvador : Meer tieners zwanger in de lockdown

: Meer tieners zwanger in de lockdown India : Vrees voor een verloren generatie

: Vrees voor een verloren generatie Wereldwijd: Hoe groot is de schade. En is die te repareren?

