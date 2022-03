Nieuwe president raakte een snaar bij mannen die zich bedreigd voelen door feminisme

Is de nieuw verkozen Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol een Koreaanse Trump? Hij is in elk geval net zo vrouwonvriendelijk, iets wat hem onder jonge Koreaanse mannen juist populair heeft gemaakt.

De conservatieve Yoon won de verkiezingen met de kleinst mogelijke meerderheid van de progressieve tegenkandidaat Lee Jae-myung. In mei volgt hij de huidige progressieve president Moon Jae-in op.

De 61-jarige Yoon heeft geen enkele ervaring in de politiek, maar maakte naam als openbaar aanklager. Hij deinsde er niet voor terug om voormalige presidenten in de beklaagdenbank te zetten, waaronder Park Geun-hye, die hij veroordeeld kreeg voor corruptie en die in de gevangenis belandde. Park was de leider van de People Power Party (PPP) de partij waarvan Yoon inmiddels ook lid is.

Als de hoogste openbaar aanklager veroordeelde hij in 2019 ook een hoge adviseur van Moon voor fraude en omkoperij, iets waarmee hij de aandacht trok van de PPP die belangstelling voor hem begon te tonen. Uiteindelijk werd hij presidentskandidaat voor die partij.

De verkiezing was een afrekening met president Moon. In zijn partij speelden veel corruptieschandalen

Yoon is niet per se heel populair in Korea: de verkiezing was eerder een afrekening met president Moon. Zijn regering wist de snelle stijging in huizenprijzen niet te bedwingen en rond zijn partij speelden er veel corruptieschandalen. Ook slaagde Moon er ondanks al zijn inspanningen niet in om Noord-Korea te doen afzien van het nucleaire raketprogramma.

Controversiële uitspraken

Yoon wil een veel hardere koers tegenover Noord-Korea. Hij zei tijdens zijn campagne dat hij bereid zou zijn om Noord-Korea zelfs als eerste aan te vallen. Kim Jong-un, de leider van Noord-Korea, omschreef hij als een „onbeschofte jongen”. Eenmaal president zou hij wel zorgen dat Kim „dat af zou leren”.

Hij wil dat de VN-sancties tegen Noord-Korea net zo lang worden volgehouden totdat Noord-Korea volledig kernwapenvrij is, en hij wil meer gezamenlijke militaire oefeningen met de VS. Want: „Vrede is betekenisloos tenzij die wordt gesteund door macht”, zo zei hij tijdens zijn campagne. „Oorlog kan alleen voorkomen worden als we het vermogen hebben om preventieve aanvallen te doen en als we onze bereidheid tonen om dat [vermogen] te gebruiken.” In Noord-Korea zullen zijn woorden niet in goede aarde vallen: mogelijk zal dat land de raketlanceringen nu juist intensiveren.

Yoon wil ook een extra Amerikaans THAAD raketschild-systeem aanschaffen om zich beter te kunnen beschermen tegen aanvallen door Noord-Korea. Dat zou ook zeer tegen het zere been zijn van China, dat de VS ervan verdenkt om via dat systeem in China te spioneren.

China is de grootste handelspartner van Zuid-Korea, en president Moon heeft steeds vermeden om China tegen zich in het harnas te jagen door zich al te zeer op de VS te richten.

Vooral de vrouw van Yoon heeft tijdens de verkiezingscampagne veel controversiële uitspraken gedaan. Zo pleitte zij ervoor om kritische journalisten gevangen te zetten. Ook noemde ze vrouwen die met klachten over machtsmisbruik en seksueel wangedrag naar buiten kwamen opportunistische aandachttrekkers.

Dergelijke uitspraken deden de populariteit van haar en haar man juist stijgen: het echtpaar wisten met dit soort uitspraken een snaar te raken bij jonge Koreaanse mannen die zich bedreigd voelen door een opkomend feminisme.

De maatschappij is diep verdeeld tussen Koreanen die streven naar een modernere maatschappij met meer gelijkheid tussen man en vrouw, en zij die zich daardoor juist bedreigd voelen. Er heerst ook veel onvrede in Zuid-Korea over onder meer de torenhoge huizenprijzen en de moeilijkheid voor jonge mensen om aan een goede baan te komen.

Yoon zal het als president niet gemakkelijk krijgen: zijn partij is in de minderheid in de Nationale Assemblee, en vooral zijn verkiezingsbelofte om het huidige ministerie voor Gendergelijkheid af te schaffen zal hij niet eenvoudig kunnen waarmaken.