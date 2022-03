Team-Zelensky: weinig ervaring met oorlog, veel gevoel voor pr

In de twee weken dat de oorlog in Oekraïne nu duurt, hebben het optreden en het mediagevoel van president Volodymyr Zelensky internationaal veel respect afgedwongen. Tot zijn naaste medewerkers horen onder meer een filmproducent, een techmiljonair, een diplomaat en een beroepspoliticus. Geen van hen bestuurt het land al lang, evenmin hebben ze veel ervaring met defensie. Wel delen ze een goed gevoel voor imago en blijken ze heel effectief in het verspreiden van de Oekraïense boodschap.

Stafchef

Andriy Borisovitsj Jermak (1971)

Andriy Borisovitsj Jermak is advocaat, zakenman, filmproducent en momenteel stafchef van president Zelensky. Sinds de invasie is hij een van de gezichten van de regering en doet hij via de media beroepen op onder anderen de Israëliërs en de Amerikanen om zich het lot van Oekraïne aan te trekken.

„Ik schrijf je vanuit een bunker met president Zelensky aan mijn zijde. We vechten tot onze laatste adem,” schreef hij in een open brief aan The New York Times op 2 maart. Jermak is een toegewijd manusje-van-alles en rechterhand van Zelensky. Hij figureert dan ook meestal in de filmpjes die Zelensky opneemt om Russische propaganda tegen te gaan en te laten zien: we zitten er nog. Ook is hij te zien op de achtergrond bij televisie-interviews van de president.

Zelensky en Jermak zijn al jaren bevriend. Ze ontmoetten elkaar zo’n tien jaar geleden in kringen rond het televisiekanaal Inter, waar Zelensky algemeen producent was en waar Jermaks advocatenkantoor zaken mee deed.

In de nadagen van de Sovjet-Unie studeerde Jermak internationaal recht aan het Kiev Instituut voor Internationale Betrekkingen. Vanaf 1991 werkte hij als advocaat. Hij richtte een succesvol advocatenkantoor op. Begin deze eeuw hield Jermak zich als zakenman bezig met verschillende zaken, waaronder catering en accountancy. Daarna legde hij zich toe op het produceren van films.

Toen Zelensky werd verkozen nam hij Jermak aan als assistent. In 2020 kreeg hij de positie van stafchef. Ten faveure van hem werd Andriy Bohdan aan de kant gezet. Bohdan is de voormalig persoonlijk advocaat van oligarch Ihor Kolomoisky.

Jermak is tevens adviseur op het gebied van buitenlandrelaties. Namens Zelensky onderhandelde hij met Rudy Giuliani, die de Oekraïners in 2019 namens de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump tot een strafrechtelijk onderzoek naar Joe Bidens zoon Hunter probeerde te bewegen, en in 2020 met Rusland over het uitwisselen van krijgsgevangenen. Hiermee verwierf hij bij de Oekraïense krant Pravda de titel ‘schaduw-buitenlandminister’. In 2020 kreeg hij de positie van stafchef.

Minister van Defensie

Oleksii Reznikov (1966)

Oleksii Reznikov leidt de delegatie voor onderhandelingen met Rusland aan de Wit-Russische grens. In vergelijking met Jermak en Zelensky heeft Reznikov een klassiek-politieke loopbaan doorgemaakt.

Naar de buitenwereld toont hij zich dan ook een vrij traditionele politicus, zij het in oorlogstijd. Hij voert gesprekken met Turkije over het leveren van humanitaire goederen. Hij twittert over de moed van de natie en de naderende overwinning van Oekraïne – hoofdzakelijk in het Engels (en met veel vlaggen-emoji’s). Via lokale media spreekt hij de eigen bevolking toe „Ik begrijp het. Iedereen is moe, velen zijn uitgeput en geschokt door de verliezen. Een zeer moeilijke periode ligt in het verschiet. We hebben veel kracht en uithoudingsvermogen nodig. Maar nu nadert onvermijdelijk het moment van de overwinning.”

Reznikov werd pas afgelopen november minister van Defensie, na een herschikking van het kabinet. Zijn voorganger was een legerman met de rang luitenant-generaal. Reznikov vervulde zijn dienstplicht in de Sovjettijd met twee jaar bij de luchtmacht, maar heeft verder niet veel ervaring op het gebied van veiligheids- of defensiezaken.

Wel studeerde hij rechten in Lviv. In 1991 begon hij in de effectenhandel. Vanaf 1994 ging hij als advocaat aan de slag. Rond de eeuwwisseling werd hij vicevoorzitter van het centrum voor de ontwikkeling van Oekraïense wetgeving, dat de Verchovna Rada juridisch en wetenschappelijk ondersteunt in het doen van wetsvoorstellen. In de jaren daarna wisselde hij de advocatuur af met publieke functies. Hij werd onder meer belast met het organiseren van het Eurovisie Songfestival in Kiev in 2017 en zette ook de finale van de Champions League in de Oekraïense hoofdstad het jaar daarop op touw.

Partijleider

David Arachamija (1979)

Parlementslid David Arachamija is de leider van Zelensky’s partij Dienaar van het Volk. Die partij werd in 2019 opgericht en is vernoemd naar de satirische televisieshow waarin huidig president Zelensky een geschiedenisleraar speelde die president wordt. Arachamija werd op 28 februari, 3 en 7 maart samen met minister van Defensie Reznikov en een aantal anderen afgevaardigd om gesprekken met Rusland te voeren aan de Wit-Russische grens.

Bij die eerste onderhandelingen trok Arachamija de aandacht vanwege zijn jongensachtige uiterlijk; met een baseball petje op nam hij plaats, tegenover de gestropdasde Russen. Dit was bewust gekozen symboliek: „Aan hun kant is geen flexibiliteit. Elke keer als ik een voorstel doe, zeggen ze dat ze naar Moskou moeten bellen”, lichtte hij de keuze toe tegenover Fox News. De Oekraïners zitten er volgens hem voor het resultaat en niet voor de show.

Arachamija is Georgisch en groeide op in Abchazië toen dat gebied nog werd bestuurd door Georgië. Toen hij twaalf jaar oud was, vluchtte hij met zijn ouders naar Oekraïne omdat de Russen Georgië waren binnengevallen. „Op mijn twaalfde kon ik niet terugvechten,” zei hij tegen Fox. „Nu ben ik 42, vecht ik wel terug en doe ik mijn best om ze te stoppen.”

Arachamija studeerde Economie aan de Europese Universiteit in Kiev. In 2013 werd hij multimiljonair met de verkoop van zijn IT-bedrijf TemplateMonster. In 2014, na de inval van Rusland in het oosten van Oekraïne begon hij een crowdsourced vrijwilligersinitiatief om militairen aan het front te steunen.

Minister van Buitenlandse Zaken

Dmytro Ivanovitsj Koeleba (1981)

Dmytro Ivanovitsj Koeleba werd minister van Buitenlandse Zaken in maart 2020 en is de jongste man die die positie in Oekraïne bekleedde. Koeleba leidt de diplomaten die de invasie van Oekraïne in het buitenland op de agenda zetten. Zelf is hij voor het westers publiek een van de gezichten van Oekraïne. Op Twitter pleit hij in het Engels voor versterkingen van het Oekraïense leger, een vliegverbod boven Oekraïne en strenge sancties voor Rusland.

Koeleba is jurist en diplomaat. Hij is voorstander van „offensieve diplomatie” ten aanzien van de Rusland: „Dit betekent dat we voorstellen doen en situaties creëren waarop Rusland moet reageren, en niet andersom,” zei hij hierover tegen nieuwsplatform Ukrinform. In 2014, nadat president Viktor Janoekovitsj was verdreven door het volk, werd Koeleba door de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Pavel Klimkin aangesteld als een soort algemeen ambassadeur van Oekraïne.

Hij introduceerde concepten als ‘cyberdiplomatie’, oftewel het gebruik van digitale middelen om diplomatieke doelen te bereiken. Denk hierbij aan video’s en berichten de wereld insturen die buitenlandse bevolkingen bereiken, waardoor de publieke druk op hun leiders toeneemt om te handelen – precies waar Oekraïne zich nu sterk in toont. Hoewel dat niet geheel Koeleba’s verdienste is: minister van Digitale Transformatie Mychajlo Fedorov leidt de digitale transitie van het land.

Koeleba werd geboren in Soemy, een stad in het noordoosten van Oekraïne die dezer dagen zwaar belegerd wordt. Hij studeerde net als Jermak internationaal recht aan het Instituut voor Internationale Betrekkingen – zij het zo’n tien jaar later.

Koeleba, die al in 2003 zijn eerste stappen zette op het ministerie, bekleedde een keur aan diplomatieke posten namens Oekraïne. Hij was tweede secretaris bij de Oekraïense missie van het OVSE in Wenen van 2005 tot 2009. In 2013 adviseerde hij de regering op het gebied van humanitaire zaken. In 2016 werd hij de permanente vertegenwoordiger van Oekraïne bij de Raad van Europa.

Minister van Digitale Transformatie

Mychajlo Fedorov (1991)

„Terwijl jij Mars probeert te koloniseren probeert Rusland Oekraïne te bezetten” tweette minister van Digitale Transformatie Mychajlo Fedorov op 26 februari aan tech-miljardair Elon Musk. „We vragen je om Oekraïne Starlink-stations te geven.”

Via Musks Starlink-satellieten behouden de Oekraïners toegang tot het internet, ook als de Russen de zendmasten en serverparken platleggen. „Niet veel later reageerde Musk: Starlink is nu actief in Oekraïne, meer terminals zijn onderweg.”

Fedorov is de eerste minister van Digitale Transformatie en werd aangesteld in 2019. Zijn taak was om digitale structuur op te zetten waarmee alle overheidsdiensten aangeboden kunnen worden via internet. Hiervoor ging hij op pelgrimstocht naar Silicon Valley, waar hij onder meer Tim Cook, bestuursvoorzitter van Apple, ontmoette.

Het ontwikkelen van een digitale overheid staat nu even stil en Fedorov wendt zijn contacten aan om tech-CEO’s ertoe te bewegen actie te ondernemen tegen Rusland. „Ze vermoorden onze kinderen, kill hun toegang [tot de appstore]” tweette Fedorov op 1 maart aan Cook. Volgens de BBC is er geen techbedrijf te vinden dat afgelopen twee weken geen brief van Fedorov heeft ontvangen.

Fedorovs ministerie bedenkt telkens nieuwe ideeën om geld en aandacht voor de oorlog in Oekraïne te genereren. Zo zijn er NFT’s uitgegeven waarvan de opbrengst naar de militairen gaat, en organiseert het ministerie een ‘IT-leger’ waarbij hackers vanuit de hele wereld zich kunnen aansluiten. „Tech is de beste oplossing tegen tanks”, zei Fedorov hierover tegen de BBC.

In 2013 richtte Fedorov een digitaal pr-bureau op in Zaporizja. Vanaf eind 2018 leidde hij het digitale campagneteam voor Zelensky’s presidentskandidatuur.

Lees ook Russen hebben nauwelijks nog toegang tot onafhankelijke informatie door blokkade Facebook en Twitter