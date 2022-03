Beach Boys-nummers samengesmeed tot symfonieën: ‘Hun genialiteit en diepgang zit ietwat verborgen achter de wereldhits’

Veel popsterren gingen in de tweede helft van de vorige eeuw op hun knieën voor The Beach Boys en dan vooral hun geniale voorman Brian Wilson. Art Garfunkel omschreef hem als „onze Mozart van rock-’n-roll”. Neil Young hoorde muziek „die eeuwig zal voortleven”. Elton John had nog nooit zulke „magische klanken gehoord als op het album Pet Sounds”. En de U2-zanger Bono zei: „Ik weet dat Brian in engelen gelooft net als ik. En je hoeft alleen maar te luisteren naar de strijkers in ‘God Only Knows’ om te weten dat ze ook daadwerkelijk bestaan.”

Wilson mocht zelfs klassieke componisten Leonard Bernstein en Philip Glass rekenen tot zijn fans. Bij hun bewondering gold het feit dat hij de gebaande paden van de popformule verliet en zijn – door de surfcultuur en Californische zon geïnspireerde – geluid vernieuwde met klassieke invloeden en een diepere laag, waardoor het iconische album Pet Sounds na ruim een halve eeuw nog steeds fris klinkt.

Wilson zelf liet regelmatig zijn fascinatie voor de klassieken doorschemeren. Johan Sebastian Bach noemde hij zijn grote voorbeeld. „Met zijn manier van schrijven, voel ik me het meest verwant.”

Het is dus niet vreemd dat zo’n dertig Beach Boys-nummers nu zijn samengesmeed tot zeven korte symfonieën. Het idee kwam vier jaar geleden van Rob van Weelde (67), die zijn geld verdiende in de scheepvaart, en het graag uitgaf aan muziek. Met arrangeur Roeland Jacobs (52) zette hij zich aan de bewerkingen. Samen richtten ze ruim vijftien jaar geleden de WedgeView Studios op, waar beiden onder meer albums produceerden voor de Braziliaan Ivan Lins, jazz-zangeres Fay Claassen en trompettist Teus Nobel.

Met die laatste wonnen ze een Edison voor Saudade, een orkestraal eerbetoon aan de Braziliaanse songwriter Tom Jobim. Het vormde de inspiratiebron en de leidraad voor het Beach Boys-album The Seven Symphonies.

„Bij Saudade kozen we voor het orkestreren van de minder bekende songs van Jobim”, zegt Van Weelde. „En dat voegde echt iets aan de muziek toe. Waarom doen we zoiets niet vaker, vroegen we ons af. En ik moest onmiddellijk aan The Beach Boys denken, omdat ik hun muziek goed ken en weet dat hun werk zich leent voor een symfonie. Hun genialiteit en diepgang zit ietwat verborgen achter de wereldhits, die vooral gaan over strand, zon, zee, surfen en meiden. Niks ten nadele van dat. Het is razend knap wanneer je een massapubliek kunt veroveren met die sound. Maar wij hebben niet gekeken naar hits, ons ging het om nummers met symfonisch potentieel.”

The Beach Boys waren begin jaren zestig het Amerikaanse antwoord op de Britse Beatles en belichaamden met hun surfsongs de warme westkust en de zonnige kant van de American Dream. Dat leider Brian Wilson – evenals Beatle Paul McCartney – zijn Bach kende, werd Roeland Jacobs al snel duidelijk. „Het valt meteen op hoe belangrijk meerstemmigheid was bij The Beach Boys, en hoe ze die in klassieke zin gebruikten. In de Eerste Symfonie, met de titel Capella, kon ik hun samenzang één op één vertalen naar instrumentengroepen in het orkest, van hoog naar laag: violen, alten, celli, contrabassen. Het paste volmaakt.”

Roeland Jacobs groeide op in liefst twee muzikale nesten. Zijn vader was platenproducer en jazz-bassist Ruud Jacobs, die onder meer in een band speelde met zijn broer, pianist Pim Jacobs en diens vrouw, zangeres Rita Reys. En na de scheiding van zijn ouders hertrouwde zijn moeder met Thijs van Leer, de klassieke opgeleide fluitist en organist die met zijn progrockgroep Focus een symfonische dimensie aan de popmuziek toevoegde.

Jacobs zocht zijn eigen muzikale weg, eerst als drummer en later vond hij zijn thuis in de betrekkelijke anonimiteit van het arrangeren. „De uitdaging zit hem in enerzijds dienstbaar zijn aan het al bestaande liedje en aan de andere kant er je eigen handtekening op zetten. Ik zie wel een parallel met koken. Het leukste vind ik altijd wanneer iemand beweert niets in huis te hebben voor een maaltijd. Laat me maar even in de koelkast kijken, zeg ik dan, en probeer van wel aanwezige ingrediënten iets lekkers te maken.”

Geboren aan het eind van de jaren zestig was Jacobs net wat te jong voor The Beach Boys, die zich vanaf die tijd van de ene artistieke crisis naar de volgende sleepten. „Ik kende natuurlijk wat van hun grote hits”, zegt hij. „Maar het wat onbekendere werk vond ik wel een eye-opener. Wilson durfde verder te kijken dan zijn eigen idioom. Zijn muziek ademt iets intuïtiefs, maar kruip erin en de architectuur ervan blijkt doordacht en precies. Ik hoor een fris en vernieuwend geluid, dat tegelijkertijd teruggrijpt op beproefde methoden uit klassiek, jazz en pop.”

Rob van Weelde werd als kind groot met de surfsound. „Mijn moeder was een tamelijk eenkennige liefhebber van klassieke muziek. The Beach Boys waren daarop de enige uitzondering. Zij maakten pop die dieper gaat, vooral in de schaduw van hun surfhits. Zulke nummers - vaak ook kort en instrumentaal - fascineerden me. Ik was twaalf toen het album Pet Sounds verscheen, Brian Wilson vierentwintig. Zo jong en dan al zo’n klassiek meesterwerk maken. Popster Elvis Costello hoorde eens ‘Put Your Head on My Shoulder’ op cello. Het klonk volgens hem ‘als muziek die al eeuwen onder ons is’. Dat wonder hebben we in de orkestbewerkingen naar boven proberen te halen.”

Het album ‘The Seven Symphonies, a classical tribute to Beach Boys music’, door het Antwerp Philharmonic Orchestra o.l.v. Alexandra Arrieche, is uit bij WedgeView Music. Première in Antwerpen, 2 juni. Inl: , door het Antwerp Philharmonic Orchestra o.l.v. Alexandra Arrieche, is uit bij WedgeView Music. Première in Antwerpen, 2 juni. Inl: antwerpphilharmonicorchestra.be

