Steeds weer flitst die oranje kip, dat glanzende vel, aan me voorbij

Ik zat op de hometrainer op zolder, terwijl Willem naast me op een boksbal sloeg. „Ik ben al twee jaar zo af en aan hartstikke bang”, zei ik glimlachend na weer een brokje ontluisterend nieuws. Ik was niet blij, maar een beetje in shock, voor de zoveelste keer. Ik voelde me, naast bang, eigenlijk heel goed. Opgeruimd.

Aan de helderheid die bij schrik hoort, zit iets heerlijk verslavends.

Sarah Sluimer (1985) schrijft elke week op deze plek een column. Ze is de auteur van boeken, essays en toneelstukken.

Het overkomt je bijvoorbeeld na de dood van een geliefde. Willekeurigheid en rommel lijken weg te vallen. Je bent heel scherp, of dat denk je, en zaken die normaal ongemerkt aan je voorbij zouden gaan, vormen nu een brandmerk in je herinneringen.

Bij mij was het allereerst de kip. Willem en ik kwamen ’s avonds laat thuis uit het ziekenhuis. Twee vrienden die op Ezra hadden gepast, zaten met gezichten bleek van vermoeidheid op ons te wachten. Ik had de koude huid van mijn vader nog onder mijn handen, de vertrokken monden van mijn zussen en moeder, naast dat bed waar hij stillag, doken steeds weer op. En toen zag ik het bakje met daarin plakkerige brokjes kip met sesamzaadjes op de tafel staan. Ik wist: deze kip ga ik nooit vergeten, die blijft voor altijd bij me. Deze kip is belangrijk. En inderdaad: steeds als ik weer terugkeer naar die week, flitst die oranje kip, dat glanzende vel, aan me voorbij.

Het is je geest die probeert een tijdelijke ordening te vinden, om de verwoestende chaos die aan de poorten van je bewustzijn rammelt, te weerstaan. Er worden allerlei details gebrandmerkt als hoofdzaken. Het met trillende handen ombinden van je horloge voor de begrafenis, het vettige wijnglas en de peuk in de gootsteen, het gat bij de teen van je panty.

Het is moeilijk om jezelf op de toppen van de vulkaan niet ook even Jezus te wanen

En dan zijn er nog de mensen, de handen die je vangen, de borden eten die voor je worden klaargezet, zachte ogen die naar je kijken, écht naar je kijken, bezorgd en stralend van liefde. Je hebt amper slaap nodig, zo wonderlijk, je voelt je heel erg levend. En als je slaapt is het diep en stil. En dan opeens zie je een vlinder in je woonkamer, hartje winter, dat moet de dode wel zijn, hij komt je groeten, hij zegt je dat het zo goed is.

Het is moeilijk om jezelf op de toppen van de vulkaan niet ook even Jezus te wanen. Of in ieder geval: verlicht, met een kennis van het leven die boven het alledaagse uitstijgt.

Pas als de eerste storm een beetje is gaan liggen, komt de zeurderige, eindeloze pijn binnen.

En dat is goed. Dat is hoe het moet zijn, denk ik. Tijdelijk voeg je je bij de clairvoyants, maar voor je voorgoed opgaat in het geloof in je eigen duiding, word je weer teruggegooid tussen de gewone mensen.

Wat ik hiermee wil zeggen: we hadden na twee jaar alertheid allemaal wel wat dor en bloedsaai rouwen om alles wat verdween verdiend, maar de volgende shock dient zich alweer aan. We krijgen geen tijd om te herstellen. We branden nog eens op. En herkennen de klaarwakkere, ratelende, licht psychotische profeet in onszelf niet meer.

Terwijl: kip is helemaal nooit belangrijk. Dat denk je alleen maar.