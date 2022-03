Na twee jaar corona geeft de cultuur weer ‘cadeautjes van licht’

‘Corona’ duikt vanaf maart 2020 op in de cultuursectie van NRC. De toon is nog argeloos, corona is iets waarover bassist Richard Bona tijdens zijn concert een ontspannen grapje maakt en waarover je nadenkt tijdens een voorstelling van Introdans waarin wel erg hard wordt geniest en gehoest. In Kopenhagen wekt het halflege operatheater begin maart 2020 vervreemding. Afstand, noodverordeningen - is dat nou nodig?

Het verloop dat volgde kun je teruglezen op de corona-tijdlijn van de rijksoverheid – van de ‘intelligente lockdown’ (maart 2020) tot de recente ‘vergis-lockdown’ (december 2021) die velen, ook in de cultuursector, juist na anderhalf jaar pandemie zo zwaar is gevallen.

Maar waar staat het culturele leven nu, precies twee jaar na het begin – met weer stijgende besmettingsaantallen, maar ook met een kunstenleven dat weer helemaal is opengegooid? Hoe snel zal alles weer bij het oude zijn? Wat is de prognose voor de herfst, als het griepseizoen weer start? Wat is de neerslag van twee jaar corona – ondanks de ruime noodsteun vanuit OCW?

2022: een miljard minder inkomsten





De Taskforce van de culturele en creatieve sector is nog altijd actief. Om de twee weken zoomen 25 vertegenwoordigers van brancheorganisaties over de gemeenschappelijke koers. Afgelopen dinsdag schreef de Taskforce een brief aan de Tweede Kamer, met als strekking dat de crisis nog níet voorbij is. Noodsteun moet verlengd worden om herstel mogelijk te maken. „Mensen zijn nu even heel blij weer uit te mogen, maar je moet afwachten of de actuele piek aan ticketverkoop voortduurt”, zegt Jeroen Bartelse, directeur van TivoliVredenburg in Utrecht en lid van de Taskforce. „Het patroon van wekelijks of maandelijks naar een concert gaan is weg. Er zijn lang weinig kaarten verkocht, en tijdens de lockdowns kochten mensen überhaupt niet. Nu doen ze dat wel, vooral voor klinkende namen. De Matthäus-Passion, die ene band die zo gemist is. Maar onbekendere namen, startende artiesten lopen nog niet.”

In opdracht van de Taskforce heeft adviesbureau Berenschot een raming opgesteld van de inkomstenderving voor de culturele sector over 2022. Hoe verhoudt 2022 zich tot het laatste ‘normale jaar’, 2019, met 3,7 miljard euro publieksinkomsten? Conclusie: er is een derving voorzien van ruim 1 miljard euro. Dit eerste kwartaal is het ongunstigst, het publiek geeft 586 miljoen euro minder uit dan in 2019. Het tweede kwartaal is dat 201 miljoen euro, en over de rest van 2022 is de geschatte derving 271 miljoen. Over 2020 had de cultuursector 2,7 miljard minder inkomsten, in 2021 3,1 miljard.

Omgezet naar bezoekersaantallen en percentages verwachten de schouwburgen en concertzalen in het tweede kwartaal 60 procent van het ‘oude publiek’ (van 2019), voor de tweede helft van 2022 80 procent. Bij poppodia zijn de cijfers gunstiger. „Daar is het publiek jonger en de knaldrang groter”, vat Bartelse samen. Popzalen verwachten in het tweede kwartaal alweer op 75 procent van voor corona te zitten, en in de tweede helft van 2022 op 85 procent.

„Dit is een rare tijd”, zegt Bartelse, „omdat er tussen alle kunstvormen ook ‘inhaal-concurrentie’ speelt. Cultuurconsumenten hebben een enorme keuze in wat er allemaal weer mogelijk is, en ze kunnen en willen niet alles tegelijk. Daarbij worden ook huwelijken en familie-weekends nu volop ingehaald. In de loop van 2022 zal het wel weer aantrekken. Maar dan blijft de Grote Onbekende dat we niet weten wat het virus gaat doen, en wat de impact van de oorlog in de Oekraïne zal zijn.”

Musea Robbert Roos (Kunsthal Kade, Amersfoort)

Voor de musea zijn de prognoses voor dit jaar slechter dan voor de podiumkunsten. In 2022 verwachten de musea niet meer dan 50 procent van de bezoekers uit het ‘oude normaal’ (2019), mede door de nog niet op stoom gekomen internationale toeristenstroom. Hoewel ook in 2020 en 2021 de cijfers veel lager waren dan normaal, is de stemming van Robbert Roos, directeur van Kunsthal Kade, positief. „We hebben het hoofd boven water kunnen houden en zijn stoïcijns doorgegaan met programmeren. Terugkijkend: één expo werd geschrapt, één doorgeschoven en twee keer hebben we de kerstperiode gemist: onze drukste weken. Dat we zijn blijven drijven, is puur dankzij de steun van het Rijk, de provincie en de gemeente. De huur en de personeelskosten konden doorbetaald worden. Ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet. Er ligt een goed financieel fundament.” Dat we zijn blijven drijven, is puur dankzij de steun van het Rijk, de provincie en de gemeente Maar ook Roos heeft zorgen over komend najaar. „We weten nog niet of een nieuwe variant ons weer zal raken. En door de oorlog in Oekraïne kunnen budgetten gaan schuiven. De vraag is dan of de gemeentes ook in de toekomt zo genereus kunnen blijven.” Pop Dave von Raven (zanger van The Kik)

Hoewel in grote popzalen nog steeds de 1G-regel van kracht is (testen verplicht voor evenementen met meer dan 500 bezoekers zonder zitplaats) trekken de bezoekers aan en is de stemming optimistisch. In een overspannen arbeidsmarkt is de vraag naar ondersteunend personeel (horeca, technici, licht, hospitality enz) nijpend groot, maar toch: er lijkt zowaar een volwaardige festivalzomer voor de deur te staan. Dave von Raven, zanger van The Kik, had tijdens de twee coronajaren „de weltschmerz goed in zijn lichaam zitten”, zegt hij. „Twee jaar zonder de band, of nauwelijks dan; je raakt er bijna aan gewend. Ik bevond me intussen in een soort acceptatie-fase van het rouwproces. Je lichaam werkt dat verdriet van het niet-spelen er gaandeweg gewoon uit.” Vanuit de coulissen gluurde ik naar de volle zaal: jeetje wat fijn, en iedereen zat gewoon naast elkaar! Financieel redde hij zich door deel te nemen aan spelshows op tv. „De reacties na die uitzendingen gaven me de waardering die ik zo miste. Het voelt leeg zonder applaus.” In zijn persoonlijk leven zat licht en lucht doordat hij vader werd, de piano herontdekte, sociale media losliet en de rust van woonplaats Ooltgensplaat op Goeree-Overflakkee leerde waarderen. Maar nu is hij toch vooral „verrukt” weer op het podium te staan in een tournee van zeventig theatershows. Vrijdag was de eerste, in de Goudse Schouwburg „Vanuit de coulissen gluurde ik naar de volle zaal: jeetje wat fijn, en iedereen zat gewoon naast elkaar! Maar ik voelde me prompt onzeker. Is het nog wel leuk wat we doen, is de muziek goed? Gespannen ging ik op. Maar ik ging gelijk weer aan. Zo lekker. Misschien wel lekkerder dan ooit.” Toch zit de schrik er goed in. „Komt er nog een lockdown, dan zou ik helemaal kappen, denk ik. Word ik toch nog kroegeigenaar.” Theaters Alida Dors (artistiek directeur Theater Rotterdam)

Onzekerheid over de komende winter (en het samenvallende griep- en coronaseizoen ) leeft breed. Concertzalen en orkesten programmeren op volle kracht vooruit: er staat een bomvol winterseizoen op stapel. En de Taskforce lobbyt voor een routekaart die nieuwe cultuurlockdowns moet voorkomen. De in twee jaar opgedane ervaring heeft geleid tot veilige scenario’s om zalen, bioscopen en musea niet weer hoeven te sluiten als Omikron terugkeert of als er een nieuwe variant ontstaat, is de overtuiging. Anders dan concertorganisatoren lijken theaterproducenten en theatergezelschappen terughoudender met de plannen. Logisch: concerten kun je ook op korte termijn programmeren of omgooien, voor voorstellingen met een langere productietijd is dat lastig. Alida Dors van Theater Rotterdam houdt er rekening mee dat er in het najaar weer nieuwe ziektegevallen zullen zijn, of dat de epidemie weer oplaait. „We stellen ook een schaduwprogramma op, want je kunt niet zomaar volle kracht vooruit. De stress is nog niet helemaal weg. Kijk maar naar de besmettingen onder makers die nog steeds producties in de weg zitten. Je kunt niet zomaar volle kracht vooruit. De stress is nog niet helemaal weg „De afgelopen twee jaar zijn we zwaar op de proef gesteld. Het was echt stil in ons huis, al hebben we nog zoveel mogelijk producties gemaakt en heb ik daardoor niet het gevoel dat het een periode van stilstand was. Maar iedereen kijkt nu weer uit naar het genot van de ontmoeting, wat theater toch is. Er is een groot verlangen om de oude energie weer terug te brengen.” Toch had de coronacrisis ook pluspunten, vindt Dors. „We hebben leren voelen hoe groot de verwevenheid is in de theatersector: tussen makers, huizen en producenten. We redden het niet zonder elkaar. De afgelopen tijd hebben we partnerships ontwikkeld met verschillende theaters. Het idee is dat we samen optrekken om nieuw publiek te interesseren. Ook met andere theatergroepen gaan we misschien nauwer samenwerken.” Tweede voordeel: achter de schermen was er meer rust en ruimte. „Daardoor kon ik de organisatorische koerswijziging die ik voor ogen had doorvoeren. In dat opzicht was de crisis wellicht een blessing in disguise.” Beeldende kunst Marc Mulders (schilder)

Marc Mulders (1958) kijkt met gemengde gevoelens terug op twee jaar corona. „Voor corona was het of we in luilekkerland leefden. Gezondheid, vrede - we namen het als een vanzelfsprekendheid aan. De corona-doem loopt nu bijna naadloos door in de Oekraïne-nachtmerrie. Het zijn twee wake-upcalls. „De laatste coronamaanden lukte het mij amper mijn verlangen naar licht te penselen. Ik begon wel steeds met een palet vol pastelkleuren, maar gaandeweg kwam iedere keer ‘het duister’ interrumperen. Zo van: ‘Geen mooi weer spelen, Marc’. En uiteindelijk schreef ik met waaier-penselen zwarte kringen rondom spaarzame kleurpassages, die zo kleur-littekens werden. Ik noem ze ‘Nocturnen’.” Ik vind het mijn taak om nu verslag te doen van het feest van de lente Tijdens de pandemie werd hij „slaaf van het duister”, zegt Mulders nu. „Lichte en pastelkleuren rijmden niet met het wereldtoneel dat het atelier binnenkwam.” Maar deze week kwam toch het langverwachte kantelpunt. „De lentezon was sterker dan ooit. Ik kwam in een soort trance en schilderde in een flow het licht waar ik al zo lang naar op zoek was. Een collega vertelde dat hij sprakeloos was door de oorlogsbeelden. Dat kan ik me iets bij voorstellen. Maar ik vind het mijn taak om nu verslag te doen van het feest van de lente. Om de oorlogsdoem te pareren door cadeautjes van licht uit te delen en hoopvolle vergezichten te bieden.”

4.788 concerten en clubavonden gingen in 2021 door, ten opzichte van 26.585 in 2019

(Bron: podiuminfo.nl/vnpf) 0 poppodia moesten de deuren sluiten, dankzij overheidssteun 43 weken waren de Nederlandse musea gesloten (19 weken in 2020 en 24 weken in 2021) 82% minder buitenlandse bezoekers trokken de musea ten opzichte van topjaar 2019 13,2 miljoen bezoekers kwamen in 2020 naar musea, dat was 60 procent minder dan in 2019 1.075 miljoen euro sectorspecifieke steun heeft de culturele sector gekregen om de gevolgen van de coronamaatregelen te kunnen dragen 160.000 concertgangers kwamen naar Het Concertgebouw in Amsterdam in 2021. In 2019 waren dat er 750.000 18% amateurkoorzangers verloor Nederland. De koren aangesloten bij koepelorganisatie Koorwerk Nederland hadden op 1 januari 2020 iets meer dan 133.000 leden. Twee jaar later zijn dat er 23.500 minder. 1 miljard euro derving verwacht men in de cultuursector in 2022, ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit een raming van adviesbureau Berenschot in opdracht van de Taskforce Cultuur. 50% bezoekers minder dan in 2019 verwachten de musea in 2022

Met medewerking van Elsje Jorritsma, Amanda Kuyper, Arjen Ribbens, Ron Rijghard, Sandra Smallenburg en Mischa Spel. Foto Alida Dors: Andreas Terlaak, Foto Jeroen Bartelse: Angeliek de Jonge. Foto’s Dave von Raven, Robbert Roos en Marc Mulders: privébeeld.