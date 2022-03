Het verwoestende spoor van de wegwerpmode eindigt in de Chileense woestijn

Alsof een kind een enorme zak snoep in een zandbak heeft laten vallen. In de zandvlakte achter het woestijndorp Alto Hospicio opent het landschap zich als een mozaïek. De normaal zo eentonige Atacama-woestijn van Noord-Chili is hier bezaaid met gekleurde heuvels, zo ver als het oog reikt. Tonnen kleren uit Europa en de Verenigde Staten, vaak nog in uitstekende staat, liggen hier langzaam te vergaan.

Een verkleurde, groene broek ligt langs de weg. Ralph Lauren staat op het etiket, maat 38. Iets verderop ligt nog een broek, van Engelbert-Strauss. ‘Niet wassen op hoge temperatuur’, leest het wasvoorschrift in het Nederlands. Jassen, truien, shirts en handtassen. Sommige gescheurd en gedragen, de meeste nog intact. Gemaakt in Bangladesh, Pakistan en op de Filippijnen, gedragen in de VS, Duitsland en Nederland. En nu liggen ze hier, in de Chileense woestijn. Tot de tijd en de wind de vezels wegblazen.

„Moet je kijken! Hier is toch niets mis mee?” Het stapeltje kleren dat Luisa Fuenzalida apart heeft gelegd, groeit gestaag. Ze zoekt vooral spijkerbroeken, die blijven dankzij hun sterke materiaal in de beste staat. „En je moet altijd zoeken naar de kleren die net onder de bovenste laag liggen, die zijn het minst vies en verkleurd.” Fuenzalida woont in Alto Hospicio, op vijftien minuten rijden van deze stortplaats. Met haar man, een vrachtwagenchauffeur, heeft ze vier kinderen.

Omwonenden van de kledingdump zoeken er dagelijks naar handelswaar om op de markt te slijten. Foto MARTIN BERNETTI/AFP

„Ik was de kleren en neem ze mee naar de grote markt. Daar probeer ik ze te verkopen”, zegt Fuenzalida. „Niemand hoeft toch te weten dat deze broeken van de stortplaats komen?” Met glimmende ogen wijst ze op een spijkerrok. „En als je dit goed wast, is-ie toch ook zo goed als nieuw?”

Vrijhaven

De stortplaats achter Alto Hospicio is de grootste illegale kledingstortplaats in Chili. Naar schatting van de gemeente ligt er 150 ton kleren te vergaan. De kleding komt uit de belastingvrije zone in Iquique, een havenstad op een half uur rijden. Chili is de grootste importeur van tweedehandskleding in Zuid-Amerika en tientallen bedrijven importeren hier kleding uit de VS en Europa. Een groot deel wordt als ropa americana of ‘Amerikaanse kleding’ doorverkocht aan landen als Bolivia en Uruguay, maar kleding die in minder goede staat is, wordt gedumpt of verbrand.

De helft van de twintig ton kleding die deze bedrijven ieder jaar importeren, wordt gedumpt, schat Edgar Ortega. Hij staat aan het hoofd bij milieuzaken bij de gemeente Alto Hospicio. „Voor deze bedrijven is het goede handel: ze betalen geen belasting over de import en de winkels in Europa en de VS willen van deze kleren af.”

Ondertussen nemen de milieuproblemen voor Alto Hospicio toe. De kleding is vaak gemaakt met goedkope chemicaliën, die op de stortplaatsen in de lucht vervliegen of in de grond terechtkomen. Soms vliegt de kleding in brand of wordt aangestoken, zoals gebeurt bij kleinere stortplaatsen. De rook is zeer schadelijk voor omwonenden. „En de brandweer kan niet zomaar in de buurt komen om het te doven. Sommige branden duren dagen”, zegt Ortega. De gemeente heeft volgens hem geen geld voor inspecties en de woestijn is sowieso te groot.

„Het probleem is dat deze bedrijven feitelijk niets illegaals doen”, legt Ortega uit. Textiel is volgens de wet geen afvalproduct. De bedrijven importeren formeel dus kleding, geen afval. „En zo hoeven ze ook de kosten voor de recycling of de afvalverwerking niet te betalen.” Het gevolg is dat de kleren in de woestijn worden gedumpt, waar niemand het ziet. Het kan honderden jaren duren voordat deze kledingstukken worden afgebroken.

Pakhuizen vol

De textielindustrie leidt tot milieuvervuiling, maar de lokale economie leunt er sterk op. Ieder weekend wordt aan de rand van de stad, met uitzicht over de haven van Iquique en daarachter de Stille Oceaan, la Quebradilla opgezet. Met 1.500 kraampjes is het de grootste openluchtmarkt van Chili, met een ruim aanbod van tweedehandskleren uit de belastingvrije zone in de haven. Handelaren als Luisa Fuenzalida, die iedere dag naar de woestijn trekt om haar waar bij elkaar te zoeken, verdienen hier hun geld.

Zonder tweedehandskleding zou de belastingvrije zone ook niet zo floreren. Deze werd opgericht om het droge noorden ondernemender te maken en is uitgegroeid tot een enorm handelsterrein waar je goedkope televisies uit Japan, grasmaaiers uit Duitsland, meubels uit Frankrijk, auto’s uit India en make-up uit de VS kunt kopen. Maar in de meeste loodsen ligt ropa americana, in grote plastic bundels opgestapeld tot het plafond.

Een deel van de gedumpte kleding gaat naar een recyclefabriek. Foto MARTIN BERNETTI/AFP

Franco Guzmán, manager bij Deniz Ltda., wil als een van de weinige importeurs wel praten. „Want iedereen denkt dat wij de boel vervuilen. Maar wij ruimen de boel juist op voor de rest van de wereld”, zegt hij. Zijn bedrijf importeert sinds veertig jaar kleren uit westerse landen. „Iquique is het afvoerputje van de wereld, zeg ik wel eens”, lacht Franco. „Wij vervoeren kleren naar andere landen of het wordt in Santiago verkocht. Hoe kan je ons dan als de vervuilers beschouwen?”

Om te onderstrepen dat zijn bedrijf geen kleren dumpt in de woestijn, geeft hij een rondleiding door de loods. Hij wijst de plek aan waar de kleren worden gesorteerd. Er zijn drie categorieën: ‘nieuw’, ‘zo goed als nieuw’ en ‘niet verkoopbaar’. Vervolgens wordt de kleding geordend – mannen-, vrouwen- en kinderkleding wordt gescheiden – en in luchtdichte pakketten geperst. De kleding die niet verkocht kan worden gaat naar een ander magazijn, zegt Franco. „Daar laten we het liggen tot de afvaldienst het komt ophalen”.

Maar een afvaldienst is er niet voor deze kleding. Volgens de wet ís textiel immers geen afval. Dat weet Franco ook wel. Hij bedoelt „de bedrijven die de kleren meenemen”. Hij betaalt hen, zegt hij, om te zorgen dat de kleding tot afval wordt verwerkt. „Hoe ze dat doen, weet ik niet. Dat is hun werk.”

Sieraden uit de woestijn

Tovanna Lazo kent de vrachtwagenchauffeurs die deze kleren wegbrengen al te goed. Als ze een vracht afleveren op een stortplaats, bellen ze haar eerst. „Ik ga dan naar de woestijn en blijf daar de hele dag. Schoenen, handtassen, riemen: ik zoek alles waar versiersels en glimmende dingen aan zitten”, zegt ze. Thuis maakt ze er sieraden van. Oorringen, kettingen en armbanden.

„Je vindt er spullen die zo goed als nieuw zijn. Het is een begraafplaats voor kleding, maar ik geef het een nieuw leven”, zegt Lazo. Ze verkoopt de juwelen via Instagram en op marktjes. En ze reist naar dorpen in de omgeving, om workshops te geven over juwelen maken. „Zodat de mensen uit de dorpen hier zien wat ze met deze kleren kunnen doen. Dat afval alleen afval is, is afhankelijk van hoe je ernaar kijkt. Van wat de een beschouwt als afval, kan de ander iets nieuws maken.”

Fast fashion Veel CO 2 -uitstoot De kledingdumpplaatsen in Noord-Chili zijn het eindstation van een industrie die volgens de Verenigde Naties jaarlijks verantwoordelijk is voor 10 procent van de globale CO 2 -emissies: meer dan de internationale luchtvaart en scheepvaart bij elkaar. Een industrie die daarnaast enorm veel water verbruikt: voor de productie van een simpele spijkerbroek is ruim 8.000 liter water nodig. De kleding wordt fast fa-shion (wegwerpmode) genoemd: stukken worden amper hergebruikt, maar belanden op stortplaatsen of worden verbrand. En de textielindustrie blijft groeien: naar verwachting zal een kwart van de globale CO 2 -uitstoot in 2050 van deze industrie komen.