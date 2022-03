Een race tegen de klok om Oekraïens cultureel erfgoed in veiligheid te brengen

Het Andrey Sheptytsky Museum voor nationaal erfgoed in de stad Lviv, in het westen van Oekraïne ging direct dicht toen de Russen eind februari het land binnenvielen. Het museum, een van de grootste in Oekraïne, werd in 1905 opgericht door aartsbisschop Andrey Sheptytsky. Oorspronkelijk was het gewijd aan de kerkelijke cultuur, maar inmiddels omvat het museum Oekraïense cultuur in al haar verschijningsvormen. Sinds vorige week zijn medewerkers van het museum en vrijwilligers hard aan de slag om de meer dan twaalfduizend items in kisten te stoppen of op een andere manier op te bergen uit angst voor vernietiging of beschadiging door de oorlog.