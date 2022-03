Als minister maakte ze fulltime moederschap in Hongarije rendabel, nu wordt Novák president

Gezinsminister Katalin Novák (44) draagt de afgelopen twee jaar de door het zakenblad Forbes verzonnen titel ‘machtigste vrouw van Hongarije’. Haar beleid om het geboortecijfer op te krikken met schenkingen, leningen en belastingvoordelen heeft haar invloedrijk en populair gemaakt. Zo gewaardeerd dat voor- en tegenstanders van premier Viktor Orbán het een briljante zet noemen dat hij haar naar voren schuift om deze donderdag door het parlement verkozen te worden tot president voor de komende vijf jaar. Ze zal als eerste vrouw deze grotendeels ceremoniële functie bekleden.

Het verhaal wil dat Orbán Novák niet kende toen hij haar in 2014 staatssecretaris maakte. Vrouwen zijn schaars in zijn Fidesz-partij en hij wilde er per se een op de portefeuille Familiezaken. De premier zou onder de indruk zijn geraakt van haar curriculum vitae dat op zijn bureau belandde dankzij een partijgenoot.

Op dat cv stonden afgeronde studies economie en rechten, deels gevolgd in Frankrijk, en vloeiende beheersing van Duits, Engels, Frans en Spaans. Maar ook een gapend gat. Tot 2003 was Novák een ambitieuze medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken geweest. Toen raakte ze zwanger van haar oudste zoon en keerde pas drie kinderen en zeven jaar later terug op de arbeidsmarkt.

Inmiddels is dat geen ongebruikelijk traject voor Hongaarse vrouwen. Als staatssecretaris, en sinds 2020 minister, maakte Novák het fulltime moederschap zo rendabel dat werken voor veel vrouwen niet meer loont. Naast twee jaar zwangerschapsverlof zijn er voordelige leningen om een huis of auto te kopen, vrijstelling van inkomstenbelasting voor ouders van grote gezinnen en zelfs een subsidie op trouwen. Hoewel het gezinsbeleid populair is, maken de hoge kosten het controversieel. In 2022 kost het complete pakket belastingbetalers bijna 10 miljard euro, ruim 6 procent van het bruto binnenlands product.

Hoger geboortecijfer

Ook de motivatie van Nováks beleid levert haar kritiek op. Bij een internationale demografische conferentie zei ze in 2019: „Europa is het continent van de lege wieg geworden, in tegenstelling tot Azië en Afrika.” Een weinig subtiele verwijzing naar de omvolkingstheorie dat witte Europeanen ‘vervangen’ worden door mensen van kleur. De opvolgende regeringen van Orbán hebben gezinspolitiek altijd in verband gebracht met streng immigratiebeleid.

Het doel, meer Hongaarse kinderen, is deels bereikt. Het gemiddeld aantal kinderen per vrouw is toegenomen (van 1,23 naar 1,55), maar door emigratie uit Hongarije is het absolute aantal baby’s dat er geboren wordt nauwelijks gestegen.

Novák haalde zich de haat van activisten voor gelijke rechten op de hals met haar focus op het gezin als exclusief terrein voor hetero-ouders en haar uitspraken dat vrouwen „niet constant moeten wedijveren met mannen (...) of dezelfde rang of salaris moeten hebben”. Het moederschap en bijbehorende zorgtaken ziet ze als „privileges die niet moeten worden opgegeven in de verkeerd uitgelegde worsteling van emancipatie”, zei ze in een eind 2020 gelanceerd animatiefilmpje.

Kort daarna kwam een stuk bovendrijven dat Novák had geschreven in haar tijd als huisvrouw, waarin ze klaagde: „Ik wil zonder interruptie twee zinnen kunnen wisselen met een volwassene, ik wil kunnen plassen met de deur dicht. Ik wil mijn twee diploma’s en vier talen gebruiken.” Dat is haar als minister en aanstaand president gelukt. En met haar benoeming oogt Fidesz toch nog vrouwvriendelijk. De oppositie presenteerde een – kansloze – mannelijke professor van 79 als tegenkandidaat.

Viktor Orbán is al meer dan tien jaar premier in Hongarije. NRC-redacteur Marcel Haenen reisde in de jaren ’90 met een groep ‘jonge Europese leiders’ door de VS, onder wie Orbán. Lees ook: ‘Mijn naam is Viktor Orbán, ik word de volgende premier van Hongarije’

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven