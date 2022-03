Wat Poetins oorlog zo gevaarlijk maakt

‘Hij glijdt af”, „hij is losgeslagen”, „er is iets mis met hem”. Meerdere westerse leiders, politici en analisten hebben Vladimir Poetins inval van Oekraïne de afgelopen weken verklaard uit zijn veronderstelde mentale instabiliteit. De Franse en Duitse regeringsleiders die vorige maand bij de Russische leider op bezoek gingen, keerden volgens hun entourages geschokt terug uit Moskou. „Dit is een heel andere man dan drie jaar geleden.”

Poetin ging urenlang door in het herschrijven van de geschiedenis na 1997. Hij zuigt je mee in lange monologen. En de president [Macron] probeerde het gesprek steeds naar het heden te sturen Anoniem lid uit de entourage van de Franse president na diens bezoek aan Moskou

In de ruim twintig jaar dat hij aan de macht is, leerde de wereld de Rus kennen als een koele, berekenende, strategisch opererende leider. Maar zijn riskante oorlog tegen Oekraïne, zijn nucleaire dreigementen richting het Westen en opgevoerde repressie in eigen land, zouden erop duiden dat hij de weg kwijt is.

Wat zijn bekende risicofactoren die een leider kunnen laten ontsporen? En hoe scoort Poetin daarop?

1 Hij is een echte alleenheerser

De geschiedenis biedt vele voorbeelden van alleenheersers die op eigen houtje al dan niet onbezonnen oorlogen begonnen. Jessica L. P. Weeks deed er onderzoek naar en schreef er onder meer het boek Dictators at War and Peace over. Op basis van een historische dataset toonde ze aan dat zogenoemde ‘personalistische’ dictators sterker geneigd zijn naar militaire middelen te grijpen. Anders dan bij een breder burgerlijk of militair regime concentreert nagenoeg alle macht zich in één persoon.

Dit soort alleenheersers begint ruim twee keer vaker een oorlog dan niet-personalistische of democratische leiders, wezen haar data uit. „Dat is natuurlijk een enorm verschil”, legt Weeks uit aan de telefoon uit Wisconsin, waar ze doceert.

Poetin begon in 2008 een oorlog in Georgië en in 2014 annexeerde hij de Krim. Sindsdien trok hij steeds meer macht naar zich toe. „Deze leiders regeren alleen, op basis van verzwakte instituties en om hen heen een zeer kleine kliek van zeer loyale elites”. Die vertrouwelingen zijn „mensen zonder eigen machtsbasis, die sterk op hem leunen en dus weinig prikkels hebben hem te stoppen. Want als het regime valt, hebben ook zij geen veilige politieke toekomst meer.”

2 Hij leeft in zijn eigen werkelijkheid

De speculaties over Poetins aftakeling zijn vooral gebaseerd op twee recente openbare optredens: hoe hij zijn Veiligheidsraad afblaft en zijn zeventig minuten lange imperialistische toespraak aan de vooravond van de inval. Ook wordt vaak gewezen op zijn zelfgekozen kluizenaarschap in deze pandemie: al ruim twee jaar laat hij uit vrees voor het virus bijna niemand in zijn buurt komen.

Lees ook Poetin brengt Oekraïne-crisis in alarmfase met erkenning volksrepublieken

„Misschien zijn het de twee jaar isolatie in zijn datsja buiten Moskou”, opperde Robert Gates, minister van Defensie onder Obama en Bush jr., op televisie. „Misschien komt het doordat hij alleen nog spreekt met de strengste haviken uit zijn spionnenverleden. Ik weet het niet. Maar dit gedrag is anders en erg zorgelijk.”

Sommigen denken dat hij kanker heeft en sommigen zeggen dat hij hersenmist heeft door Covid-19. Anderen denken dat hij gewoon een razende pestkop is. Huis-voorzitter Nancy Pelosi giste vorige week openlijk naar Poetins toestand.

Het risico is vaak dat een gesloten regime besluit tot oorlog op basis van de eigen, gekleurde werkelijkheid, zegt Weeks. „Dat zagen we bij de Argentijnse junta, toen ze de Falklands-oorlog begon. Dit was weliswaar geen eenmansbewind, maar de generaals keken naar dit conflict met een puur militair-logistieke blik. Ze snapten niet hoe diplomatie werkte, hoe de Britten hier politiek op zouden reageren.” Argentinië verloor de oorlog kansloos. „Dit is wat geloof in militaire middelen met leiders kan doen.”

3 Hij heeft veel olie en gas

Bij Poetin speelt nog een bekende risicofactor: petro-agressie. Olie-autocraten zijn 50 procent vaker geneigd een oorlog te beginnen, wijst onderzoek uit. Omdat ze hun grondstoffenrijkdom kunnen steken in een sterk leger, ze internationale marktpartijen van zich afhankelijk maken en onvrede in eigen land kunnen afkopen. „Zo kunnen petro-regimes zich afsluiten van zowel buiten- als binnenlandse pressie”, zegt Desha Girod die aan de Georgetown-universiteit al jaren onderzoek doet naar deze specifieke ‘grondstoffenvloek’.

Zij wijst er aan de telefoon vanuit Washington op dat veel autocraten tijdens de zogenoemde Arabische Lente hun olierijkdom aanwendden om de bevolking met cadeautjes zoet te houden. En eerder deze eeuw wist zelfs een internationale paria als Bashir in Soedan – dat van de VS strenge sancties opgelegd kreeg na ‘11 september’ en vanwege de genocide in Darfur – nog olie te verhandelen. Hetzelfde geldt voor Nicolás Maduro in Venezuela, die ook met de VS botst en zelfs mikpunt werd van een (mislukte) door de VS georkestreerde coup. Ook hij overleeft.

Dat zal voorlopig ook voor Poetin gelden, denkt Girod. „Op de korte termijn raken alle westerse sancties Rusland hem nog niet hard genoeg.” Alleen als het Westen bereid is zelf langdurig „echt veel pijn” te lijden onder strenge sancties voor Ruslands energiesector in de vorm van hoge brandstofprijzen kunnen ze succesvol zijn. „En als China dit keer meedoet en niet zoals bij Soedan of Venezuela met olie-inkopen de scherpste randjes van de sanctiepijn afhaalt.”

4 Hij toont zich onvoorspelbaar

Hoe riskant Poetins oorlog ook is , het kan niet worden uitgesloten dat hij zijn onvoorspelbaarheid (deels) aandikt. Hiervoor bestaat een bekend historisch voorbeeld: de Amerikaanse president Richard Nixon. In zijn oorlog tegen het communisme in Vietnam, zou hij zich opzettelijk een irrationeel en volatiel imago hebben aangemeten. Door de vijand te laten denken dat je onvoorspelbaar explosief zou kunnen reageren op een provocatie, zou hij deze wel uit zijn hoofd laten. Nixon doopte dit zelf de ‘Madman Theory’. Liet hij de Vietcong geloven dat „hij met zijn hand op de kernknop” zat, dan „kwam Ho Chi Minh zelve binnen twee dagen in Parijs smeken om vrede”, dacht hij.

Volgens senator Marco Rubio, die als vicevoorzitter van de invloedrijke Inlichtingencommissie regelmatig vertrouwelijk wordt bijgepraat door de Amerikaanse diensten, is er écht wat met Poetin aan de hand. Hij gaf deze week op Twitter zijn eigen diagnose op afstand. Poetin, schreef de Republikein, „lijkt te lijden aan enkele neuro/psychologische gezondheidsproblemen”. Juist „deze man, die zich altijd liet voorstaan op de controle van zijn emoties, vertoont nu on-karakteristieke woedeaanvallen en een verlies aan impulsbeheersing”.

Lees ook deze column van Beatrice de Graaf: Wat drijft Poetin?

Hein Goemans denkt ook dat Poetin zijn onberekenbaarheid niet veinst, vertelt de van oorsprong Nederlandse onderzoeker conflictstudies vanaf de universiteit van Rochester, New York. „In zijn toespraak was hij heel duidelijk: hij wil het oude Russische keizerrijk in ere herstellen. Hij stak een vinger op naar de VN-Veiligheidsraad door zijn oorlog te beginnen terwijl die nog sprak. Hij zegt: ik wil alles. Dan kan je dus niet meer terug als het anders afloopt.”

5 Het kan met hem zelf ook slecht aflopen

De geschiedenis leert dat alleenheersers oorlogen beginnen uit hebzucht of expansiedrift, of uit angst of zorgen voor de veiligheid van hun regime, zegt Weeks. „En die drijfveren hoeven elkaar niet onderling uit te sluiten.”

Daarnaast kan ook hun persoonlijke lot een rol spelen bij de besluiten die dictators nemen. Goemans deed begin deze eeuw onderzoek naar het lot van leiders bij een eventueel verlies van een oorlog. Zeker bij autoritaire leiders is het risico op een voor hen persoonlijk noodlottige afloop - vermoord, opgesloten, ballingschap – zeer groot. De meerderheid trof zo’n lot in de twee jaar na een nederlaag.

Leiders weten dit ook. „Dus ze kunnen geen compromis sluiten. Een compromis is net zo slecht als een totale nederlaag: in beide gevallen komt er een revolutie tegen hen.”

Persoonlijk denk ik dat hij losgeslagen is. Ik maak me echt zorgen over zijn beoordelingsvermogen en evenwichtigheid momenteel. James Clapper, de hoogste inlichtingbaas onder president Obama, op CNN

Dit laatste geldt, zegt Goemans, minder sterk voor democratieën en totale dictaturen. In de eerste kunnen leiders worden weggestemd of lopen ambtstermijnen af, in de tweede wordt rebellie tijdig gesmoord. Het Rusland van Poetin is zeker snel repressiever geworden, maar kan nog niet totalitair worden genoemd. „Dus als hij niet met een zekere mate van geloofwaardigheid kan verklaren dat hij succes heeft geboekt, dan zit hij zwaar in de problemen.”

6 Hij bezit kernwapens

Wat autocraten in een vastlopende oorlog vaak doen, is de inzet verhogen. Goemans gebruikt hiervoor de term ‘gambling for resurrection’, escaleren in de hoop dat je een wederopstanding afdwingt. En hier begint het ‘beangstigend’ te worden, zegt hij. „Zo’n gok om te overleven wordt met kernwapens toch heel anders.”

James Clapper, de hoogste inlichtingbaas onder president Obama, wees hier ook op. „Persoonlijk denk ik dat Poetin losgeslagen is. Ik maak me echt zorgen over zijn beoordelingsvermogen en evenwichtigheid momenteel”, zei hij op CNN. „En hier zit wel een kerel die zijn vinger in potentie op de kernknop heeft. Dat maakt dat we goed moeten opletten.”

Juist voor een dictator kan (dreigen met) een kernoorlog aantrekkelijk zijn, zegt Goemans. „Niet alleen de kans om te verliezen wordt namelijk groter bij zo’n gok, ook de kans om te winnen, om aan de macht te blijven.” Alleen de kans op compromis slinkt fors. „En een dictator in zo’n situatie heeft weinig te verliezen. Als hij verliest, is hij namelijk dood en hij kan maar één keer doodgaan. Dus het is voor hem eigenlijk echt rationeel om die gok te nemen.”