Coronagolf in Hongkong stelt Chinees zero-Covidbeleid op de proef

In Hongkong gebeurt waar China al twee jaar bang voor is: een massale uitbraak van corona die nauwelijks meer onder controle kan worden gebracht. Het lijkt sommigen beter om het zero-Covidbeleid los te laten en te leren leven met het virus, maar die vrijheid heeft Hongkong niet. De regering in Beijing dwingt de stadstaat tot massaal testen en isoleren.

Uitbraak treft Hongkong

Gezondheidsexperts vermoeden dat al zo’n 15 procent van de 7,5 miljoen inwoners is besmet. Ook vielen er al zo’n 1.800 doden: dat is veel voor het aantal besmettingen. Ziekenhuizen zijn zo vol, dat patiënten in bedden buiten op straat liggen in de hoop op behandeling. De mortuaria zitten aan hun maximum, overledenen blijven volgens verplegend personeel soms na hun dood nog uren op kamertemperatuur op de spoedeisende hulp liggen.

Hongkong wil de noodsituatie oplossen door alle 7,5 miljoen inwoners van de stad in een periode van waarschijnlijk negen dagen drie keer te testen. Dat gebeurt met steun van medisch personeel uit China. De testen gaan ook naar laboratoria op het vasteland van China. Daar zijn niet alle Hongkongers blij mee: ze zijn bang dat hun medische gegevens in handen komen van de Chinese autoriteiten en die vertrouwen ze niet.

De datum voor het massaal testen wordt steeds verder uitgesteld. Nu wordt gesproken van eind van deze maand. De angst is dat er veel nieuwe gevallen worden gevonden, ook omdat Hongkongers aarzelend zijn om zich na een positieve test bij de autoriteiten te melden. Er zijn ook nog onvoldoende isolatiefaciliteiten om die nieuwe gevallen dan op te vangen. Ze worden wel in allerijl bijgebouwd.

Terug naar nul

Hoogleraar Ben Cowling, hoofd van de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek van de Universiteit van Hongkong, zou het verstandiger vinden om nog even te wachten met testen. „Ik denk niet dat de dagelijkse gevallen kunnen teruglopen naar nul voordat er veel meer mensen besmet zijn geraakt”, mailt Cowling aan NRC.

„Als de immuniteit onder de bevolking is toegenomen, door een combinatie van een hoge vaccinatiegraad en een hoog aantal doorlopen besmettingen, wordt het misschien makkelijker om een zero-Covidbenadering vol te houden, want dan draagt immuniteit bij aan onderdrukking van de overdracht”, aldus Cowling.

Het is ook nog niet duidelijk hoe het testen precies gaat verlopen. Gaat de hele stad in lockdown, zoals in China gebruikelijk is? Carrie Lam, de hoogste leider van Hongkong, zegt dat dat niet zal gebeuren, maar sommigen in haar regering geven andere signalen af.

Experts zeggen dat massaal testen alleen zin heeft als de stad in lockdown gaat, anders gaan de besmettingen gewoon door. De vrees voor een lockdown leidde tot hamstergedrag en lege schappen in de supermarkten.

Ziekenhuizen zijn zo vol dat patiënten in bedden buiten op straat liggen

Singapore en Hongkong hanteerden tot vorig najaar een strategie die erop was gericht om Covid-19 volledig uit te bannen, een ‘zero-Covidbeleid’. Singapore probeert inmiddels te leven met corona, omdat de overheid er zeker met de besmettelijke Omikron-variant niet meer in gelooft dat volledig uitbannen nog haalbaar is.

Hongkong zette het zero-Covidbeleid door, vooral onder druk van Beijing. Iedereen die positief testte moest aanvankelijk in een ziekenhuis worden opgenomen. Daardoor was er al snel geen plek meer voor de mensen die dringend zorg nodig hadden.

Daarnaast liet de stad na om ouderen voldoende te vaccineren. Van de 80-plussers in Hongkong heeft nog geen derde twee doses gehad, tegen 94 procent van de 80-plussers in Singapore. Veel ouderen dachten dat de ziekte geen greep meer zou krijgen op Hongkong: zij schatten het risico op bijwerkingen van de vaccinaties hoger in dan het risico besmet te raken.

Isoleren is hoofdzaak

Kan Hongkong alsnog overstappen op een beleid van leven met corona? „Epidemiologisch wel, (maar het is) politiek niet acceptabel”, mailt Yan-zhong Huang, expert op het gebied van volksgezondheid in China en lid van de New Yorkse denktank Council on Foreign Relations.

Hongkong moet van Beijing hoe dan ook aan het beleid vasthouden. Het isoleren van besmette personen is daarbij de hoofdzaak. Nu worden mensen opgeroepen om niet meer zomaar naar ziekenhuizen te komen, maar patiënten blijven daarmee doorgaan. Als ze niet worden opgenomen, hangen ze er soms dagen rond en besmetten weer anderen.

Hongkong is anders dan de rest van China, legt Huang uit. „Het grootste probleem is dat de basiselementen voor een zero-Covidbenadering ontbreken”, zo stelt hij. Dat zijn: „Een hiërarchie die top-down werkt, sterke steun onder de bevolking en sterke monitoring door de staat en de maatschappij om gehoorzaamheid af te dwingen.”

China is een totalitaire staat met een fijnmazig controlesysteem; buurtcomités kunnen er elk moment worden ingezet om een buurt of flat waar corona is meteen af te zetten, alle bewoners te testen en ze voedsel en medicijnen te geven. Dat verloopt niet altijd meteen vlekkeloos, zoals bleek bij een recente uitbraak in Xi’an, maar het functioneert wel. Hongkong mist een dergelijk systeem, en veel burgers verzetten zich er ook tegen dat hun vrijheid beperkt zou worden.

Hongkong zou er – als internationaal gerichte stad die vooral concurreert met Singapore om de positie te behouden van belangrijkste financieel centrum in Azië – waarschijnlijk economisch en sociaal bij gebaat zijn als het de weg van Singapore zou volgen. Maar dat is onmogelijk. Beijing houdt voorlopig vast aan een zero-Covidbeleid voor héél China – en dus ook voor Hongkong.

