Is het armlastige Moldavië het volgende land op Poetins wensenlijstje?

Maria heeft de mintgroene Lada uit wanhoop maar in de berm van de vierbaansweg geparkeerd. De Oekraïense vluchteling komt uit Odessa en gestrand in de Moldavische hoofdstad Chisinau spreekt ze nu elke voorbijganger aan. Of ze geld of eten hebben. „In het opvangcentrum was er voor vanavond geen plek meer”, zegt ze. Een kennis van haar met vijf kinderen mocht wel blijven. Ze heeft nog geen idee waar ze vanavond gaat slapen. Daarna slaat ze een kruis en wil ze niet meer praten.

Van alle buurlanden van Oekraïne zit het kleine Moldavië (2,6 miljoen inwoners) sinds het uitbreken van de oorlog in de meest penibele positie. Het armste land van Europa, gelegen in een soort oksel van Oekraïne, heeft in anderhalve week ongeveer 100.000 Oekraïners de landsgrenzen zien oversteken. Vooral in hoofdstad Chisinau – gelegen op zo’n 65 kilometer van de grens – bivakkeren veel Oekraïners in tot noodopvang omgebouwde hallen.

Voor het land is het de grootste crisis die het in tijden heeft meegemaakt. En daar komt in feite een tweede crisis bij: de wereld ziet er voor de ex-Sovjetstaat (geen EU-lid, geen NAVO-lid) opeens heel anders uit nu Rusland in staat blijkt een buurland binnen te vallen. De oorlog maakt de toekomst van Moldavië, kortom, een stuk onzekerder.

Luiers

Het eerste wat Vissarion Bredeu zegt, is: „Wij zijn net als Oekraïne.” De zeventienjarige middelbare scholier vrijwilligt bij het opvangcentrum dat de afgelopen dagen halsoverkop is ingericht in het congrescentrum Moldexpo, aan de rand van de hoofdstad. Moldaviërs in oranje hesjes – volgens de organisatie zijn het er hier zo’n driehonderd – lopen er af en aan met gedoneerd eten, luiers, kussens. Dat is allemaal bedoeld voor de vierduizend vluchtelingen die in een verderop gelegen hal leven. Om de zoveel tijd arriveert er op het drukke voorplein een nieuwe bus met vluchtelingen vanaf de grens. Bredeu: „Ik help hier omdat wij morgen zelf in de positie kunnen zitten waar nu de Oekraïners in zitten.”

Zo beschrijven meer vrijwilligers hun reden om hier te zijn. Met Oekraïners kunnen ze zich maar al te goed identificeren. Net als hun grotere buurland kent Moldavië een lange geschiedenis als deel van het Keizerrijk Rusland en de Sovjet-Unie. De Russische nationale dichter Aleksandr Poesjkin woonde er in de negentiende eeuw zelfs even (wel in ballingschap). Het land is overwegend Roemeenstalig, maar Russisch wordt er breed gesproken.

In het oosten van Moldavië ligt bovendien – net als in Oekraïne – een separatistische, door Rusland beïnvloede deelrepubliek met een voornamelijk etnisch Russische bevolking: Transnistrië. Precies dertig jaar geleden, in maart 1992, brak er een korte oorlog uit – Bredeus vader heeft er nog in meegevochten – en sindsdien controleert Transnistrië zelf een smalle strook land. Formeel erkent geen enkel land Transnistrië, in feite steunt Rusland het ‘landje’.

De huidige oorlog wakkert de angst aan dat de Russen ook hier met grenzen willen schuiven. Waarom zouden ze Transnistrië, of wellicht zelfs heel Moldavië, niet koppelen aan het ‘nieuwe’ Russische Oekraïne? „Ik denk dat ze wachten op het juiste moment”, zegt vrijwilliger Jon Puica (29) – ook zijn vader vocht in 1992 mee.

Volgens de zestienjarige Daniela gaat het op school nergens anders over. Ze is deze middag met een vriendin gekomen om te helpen. „We bespreken op school dat we een koffer klaar moeten hebben staan. En ik heb al met mijn ouders besproken hoe het precies zou gaan als we moeten vluchten.” Haar moeder is arts, dus die zou in ieder geval blijven. „Dus het is alleen mijn vader en ik.”

Dan is ze opeens weg: iemand roept haar om een zware koffer van een vluchteling te helpen tillen.

Moldavië kreeg al enkele duizenden Oekraïense vluchtelingen het land binnen. Foto Dimitru Doru/EPA

Pro-Europees

De Moldavische regering, onder leiding van de nadrukkelijk pro-Europese Maia Sandu, doet geen moeite om de angst voor de Russen te relativeren. In een gesprek met NRC benadrukte minister Nicu Popescu (Buitenlandse Zaken) begin vorige week dat zijn regering gedwongen is om naar allerlei scenario’s te kijken. „Dit is een riskant deel van de wereld. En de slechtste scenario’s zijn sinds de inval een stuk slechter geworden.” Dat gevoel werd nog eens versterkt toen de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko vorige week een kaart van de Russische inval in Oekraïne toonde waarop een link met Transnistrië in het vooruitzicht werd gesteld.

De lastige geopolitieke situatie betekent wel dat Europese landen opeens een en al oor zijn voor Moldavië – en dat het land zelf kans ziet om zich bij de EU te voegen. Popescu en president Sandu belden de afgelopen dagen met ontelbaar veel Europese leiders en ministers en vroegen om steun voor de ‘territoriale integriteit’ – die ze kregen. De Franse minister Jean Yves le Drian (Buitenlandse Zaken) zei zelfs expliciet dat Moldavië de volgende kon zijn. Op 2 en 3 maart bracht bovendien de EU-buitenlandvertegenwoordiger Josep Borrell een bezoek aan Moldavië: een trip die een urenlange autorit vanuit Roemenië vereiste, aangezien het luchtruim van het land vanwege de oorlog om veiligheidsredenen gesloten is.

Na zijn vertrek besloot Moldavië een definitieve aanvraag in te dienen voor EU-lidmaatschap, net als Oekraïne een paar dagen eerder. Nog maar drie dagen daarvoor had Popescu nog gezegd dat hij geen misbruik zou maken van de gespannen situatie in Europa om een lidmaatschap aan te vragen.

De Moldavische politicoloog Dionis Cenusa, verbonden aan de Universiteit van Giessen in Duitsland, vindt het een opvallende gang van zaken. „Ik denk dat toen Kiev en Georgië een aanvraag deden, de Moldavische regering besloot dat ze niet meer achter kon blijven.” Het toont volgens hem hoe snel alles beweegt in Europa. Toch maakt de aanvraag volgens hem niet direct veel kans. „Tenzij de EU zich door de oorlog moreel gedwongen zal voelen om Oekraïne toe te laten als kandidaat-lid. Dan kan de druk toenemen om ook Georgië en Moldavië toe te laten.”

Cenusa zelf is geneigd om het Russische gevaar voor Moldavië te relativeren. Hij snapt de angst bij de Moldaviërs, maar Poetin heeft de handen al vol aan Oekraïne. Niettemin vreest hij dat het land onder grote druk zal komen te staan als het opeens aan Rusland zou grenzen. Rusland zal, denkt hij, vanuit de nieuwe positie als buurman aandringen op een federalisatie van Moldavië om het Transnistrië-probleem op te lossen.

Toch ziet Cenusa het grootste risico voor Moldavië in iets anders. Wat hem betreft, zijn de grote aantallen vluchtelingen die Moldavië wellicht moet opvangen een veel grotere uitdaging dan Transnistrië – ook al heeft iedereen het vooral over dat laatste.

Het is als het verhaal dat Aurelia Hincu vertelt als haar gevraagd wordt hoe de Moldavische maatschappij met alle vluchtelingen kan omgaan. Zij is de directeur van het Cultuurpaleis voor Spoorwegmedewerkers – nu een inzamelpunt waar Moldaviërs eten en spullen kunnen doneren. Laatst kwam er een heel oud vrouwtje wat kleding brengen. „Het was heel lief.” Maar Hincu dacht ook meteen: ik weet hoe moeilijk het rondkomen is van een klein Moldavisch pensioen, vooral nu de inflatie oploopt. „Ik dacht: zo’n vrouw heeft zelf hulp nodig.”

Economie kleiner dan Flevoland

Voor het armste land van Europa – de economie is kleiner dan die van Flevoland – is een vluchtelingencrisis simpelweg een groot probleem. De economie van Moldavië is notoir zwak: op de licht glooiende hellingen wordt veel wijn verbouwd, maar meer export is er nauwelijks. Kostbare problemen zijn er wél genoeg: de infrastructuur is ondermaats, de gezondheidszorg loopt achter op de rest van Europa, veel jongeren trekken weg. In Chisinau, dat voor een groot deel bestaat uit flats uit de Sovjettijd, zijn vooral de neoklassieke gebouwen aan de centrale boulevard goed onderhouden. Daarachter verslechtert de staat van de huizen en verschijnen verlaten fabrieken.

Cenusa: „Die oorlog is niet in een paar dagen klaar. En daarna moet Oekraïne ook weer helemaal opgebouwd worden.” Onderschat niet hoelang dit kan duren, bedoelt hij. En in de tussentijd moet er voor iedereen een bed en eten zijn, en busvervoer vanaf de grens.

Natuurlijk blijven niet alle vluchtelingen hangen in Moldavië. Nu al reizen veel mensen door naar Roemenië. In Chisinau zijn voor de dure hotels Porsches met Oekraïense nummerborden te spotten. Het hobbelende dieselboemeltje naar Roemenië rijdt opeens twee keer per dag in plaats van om de zoveel dagen.

Maar er zijn ook tienduizenden mensen als Aleksandr Gasanov, die in 2014 al uit Loehansk vluchtte en nu weer vanuit Charkov. Waar hij deze keer heen moet, weet hij niet, vertelt hij voor de deur van Moldexpo. Hij zou graag gaan werken in Duitsland, maar of dat gaat lukken, weet hij zelf ook niet. Met zijn mijnwerkerskennis komt hij misschien ook niet zover.

Of mensen als Boerchan Achmedov: een tot Oekraïner genaturaliseerde Oezbeek, die met zijn drie kleine kinderen en vrouw rondhangt in een speeltuintje bij de Oekraïense ambassade. Paspoorten is hij naar eigen zeggen vergeten in de chaos van het vertrek – echt, vertelt hij, er waren explosies en dan let je niet meer goed op wat je doet. Waar ze vanavond heengaan, weet hij nog niet.

Impact van de oorlog

Tot dusver heeft Moldavië van de Europese Unie 20 miljoen euro toegezegd gekregen aan steun om vluchtelingen te helen. Minister Popescu waarschuwt er al voor dat de impact van de oorlog op de economie veel breder zal zijn. „Buitenlandse investeerders blijven weg. En spullen die normaal gesproken via Odessa kwamen, moeten nu een duurdere route afleggen, via Roemenië.” Niet voor niets heeft Moldavië ervan afgezien om mee te doen aan het opleggen van sancties – dat kan de economie simpelweg er niet bij hebben, aldus Popescu.

Oekraïners lachten nadat een jongeman de kaarsjes had uitgeblazen op een verjaardagstaart in een vluchtelingenopvang in de Moldavische hoofdstad Chisinau. Foto Aurel Obreja/AP

Politicoloog Cenusa ziet nog wel één positief aspect: als Oekraïners besluiten om zich hier voor langere tijd te vestigen, kan dat helpen om de bevolkingskrimp van Moldavië te keren. Uit Moldavië vertrekken juist veel jonge, hoogopgeleide mensen om elders te gaan wonen en werken. „Als er vijftig- tot honderdduizend mensen bijkomen en die gaan hier definitief wonen, dan kan dat in zekere zin juist goed zijn voor Moldavië. Er zijn al Oekraïense dorpen, er wordt al veel Russisch gesproken. Integratie is heel goed mogelijk. Dat kan in theorie een positief scenario zijn.”

In Chisinau houdt niemand zich daar voorlopig mee bezig. Eerst maar eens zorgen dat in deze crisissituatie alles goed gaat. De twintiger Jon Puica is voorlopig nog wel van plan vrijwilliger te blijven bij Moldexpo, daarvoor is de situatie te schrijnend.

Een Moldavië dat toetreedt tot de EU zou hij een mooie bijkomstigheid vinden van de crisis. Maar veel illusies maakt hij zich niet. „Ik denk niet dat de Russen het zouden laten gebeuren.”