‘We willen allebei van onze normale baan af’

Jan Willem: „Wij snoozen het liefst door tot 7.00 uur. Om 6.30 uur komt Bo, onze dochter, voor de fles. Dus echt door-snoozen is het niet. En dan is het een kwestie van opstaan, iedereen aankleden en heel veel brood smeren.”

Kim: „We hebben allebei twee kinderen uit een vorige relatie. Ik heb een zoon van negen en een dochter van vier.”

Jan Willem: „Mijn dochter is drie, en mijn zoon bijna twee jaar. En dan hebben we samen nog een klein kruimeltje, Bo.”

Kim: „Bo is net drie maanden. We hebben allebei onze kinderen de helft van de tijd, onze ex-partners hebben ze de andere helft. Twee weekenden in de maand zijn ze er allemaal tegelijk. Doordeweeks hebben we het wel verdeeld.”

Jan Willem: „Dan krijgen ze de aandacht die ze nodig hebben van hun eigen ouder, zonder andere kinderen erbij. We leerden elkaar kennen toen Kim in mijn straat kwam wonen.”

Kim: „We waren allebei nog getrouwd. We waren allebei niet meer gelukkig in ons huwelijk, onze partners wisten dat ook wel.”

Jan Willem: „Zij nodigde mij uit voor een kop koffie.”

Kim: „Daar groeide meer uit.”

Jan Willem: „We konden heel goed met elkaar kletsen, we wandelden ’s avonds een rondje.”

Kim: „Ik ben niet gescheiden door Jan Willem, hij was de spreekwoordelijke druppel. Maar we hadden wel uitgesproken: goh, ik vind je wel heel leuk. En mocht je besluiten te gaan scheiden, dan ben ik er wel. Op die manier.”

Jan Willem: „Zo is het gegaan.”

Kim: „Ik was altijd de kartrekker in mijn relatie, dus het was bevrijdend geen rekening te hoeven houden met iemand anders. In november 2020 is mijn scheiding uitgesproken en eind die maand trok Jan Willem bij me in. Ik heb weleens geroepen dat ik liever ging ‘latten’, maar ik kan Jan Willem ook niet missen.”

Jan Willem: „In haar oude relatie voerde zij de boventoon, ik in de mijne. Wij zijn heel erg aan elkaar gewaagd, denk ik. Het botst ook wel, maar dat maakt het juist sterk. Je kunt makkelijk iets loslaten en een ander springt erop in.”

In het kort Jan Willem Schippers (35) en Kim Leussink (36) wonen samen in een twee-onder-een-kapwoning in Wierden, Overijssel. Ze vormen een samengesteld gezin. Jan Willem heeft twee kinderen: Romy (3) en Lenn (1). Kim heeft ook twee kinderen: Julian (9) en Lize (4). Samen hebben ze een dochtertje Bo (0). Kim werkt 16 uur in de week als verpleegkundige in de thuiszorg, Jan Willem 36 uur in de interieurbouw. Samen zijn ze een fotostudio gestart. Kim fotografeert kinderen, en Jan Willem doet evenementen- en bruiloftsfotografie. Het stel verdient samen twee keer modaal. Foto David Galjaard Foto David Galjaard

Kim: „We wilden zeker weten samen een kind.”

Jan Willem: „Het was meteen raak, dat hadden we niet verwacht. We hadden allebei een voorgeschiedenis met een ivf-traject. Nu lukte het spontaan. We dachten: zie je wel, we zijn voor elkaar bestemd.”

Kim: „We zijn een goede match.”

Eigen fotografiestudio

Kim: „Ik ben wijkverpleegkundige in de thuiszorg. Op maandag en dinsdag ben ik voor mijn kids altijd thuis.”

Jan Willem: „Ik ben de ene week op woensdag vrij, de andere week op vrijdag, als ik mijn kinderen heb. Ik ben interieurbouwer en meubelmaker. Ik vind het leuk, maar de fotografie gaat voor. In 2017 ben ik mijn eigen fotografiebedrijf begonnen. Door de privésituatie en corona lag het stil. Kim en ik troffen elkaar en ze zei: ‘Waarom pak je het niet weer op? Daar ligt je hart. Dan maak ik de site voor elkaar en doe de socials.’ Als ik achter de camera sta ben ik mezelf, denk ik nergens aan. En Kim vindt het ook leuk. Ik doe bedrijfsfotografie, productfotografie, bruiloften, avondfeesten.”

Kim: „Ik deed het hobbymatig, ik vind het heel leuk om kinderen te fotograferen. Ze zijn spontaan, eerlijk. Onze studio gaat bijna open. Ik zal daar voornamelijk te vinden zijn. Mijn leidinggevende weet dat ik afscheid ga nemen als het goed loopt. Uiteindelijk willen we allebei van onze normale baan af.”

Jan Willem: „Voor de financiële zekerheid is het noodzaak dat we die houden. Ik werk vier dagen van 7.00 tot 17.00 uur. En het kan zijn dat ik vrijdagavond een feest moet fotograferen. En zondag moet alles de deur uit, want ik moet maandag weer aan het werk.”

Kim: „In een weekend dat we de kinderen hebben, en na negen uur ’s avonds, wordt er niet gewerkt. Ook niet aan de website, of zo. Dat vinden we af en toe best wel lastig.”

Jan Willem: „Dan komt mijn werk bij de brandweer er nog bij. Elk moment dat ik thuiszit kan de pieper gaan en vlieg ik de deur uit. Dat kan een uur duren, maar ook vijf. We kijken elkaar wel even aan van: komt het uit of niet?”

Kim: „Soms komt het gewoon echt niet uit.”

Jan Willem: „Als die pieper gaat sla ik op hol, ben ik één brok adrenaline. Dat ik haar nog aankijk, zegt al heel veel. In mijn vorige huwelijk was er geen discussie.”

Hoeveelheid was

Kim: „De hoeveelheid was is serieus geëxplodeerd.”

Jan Willem: „Da’s voor ons allebei een baan ernaast.”

Kim: „We hebben gewoon een heel dikke familieagenda, anders komen we er echt niet uit. We weten precies wanneer de kinderen er zijn, wanneer ze naar de opvang gaan. Dat ding is echt mijn levenslijn.”

Jan Willem: „’s Avonds kruipen we tegen elkaar aan.”

Kim: „Na 21.00 uur is het ‘ons-tijd’. We vinden het heerlijk om dom televisie te kijken. Of we kletsen wat. We raken nooit uitgepraat, gek genoeg.”

Jan Willem: „Of we stappen in de auto en nemen Bo mee, en rijden gewoon. Dat klinkt stom, we stappen in en rijden een rondje. De wijde wereld in. We zien het wel. Soms zijn we drie uur weg. En in de tussentijd heb je veel met elkaar bekletst. Als je op de bank gaat zitten met je mobiel kom je er niet.”

Kim: „Da’s nog een erfenis uit onze vorige relaties. Dat je je telefoon wel een beetje aan de kant moet leggen.”

Jan Willem: „Je moet echt tijd voor elkaar maken. We herinneren elkaar daar ook aan. De sleur kruipt er makkelijk in als je hartstikke druk bent. Je moet elkaar niet vergeten, want je staat wel op één.”

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Hoe doen zij het? Hobby’s Jan Willem dart graag, Kim schildert, leest en schrijft. Samen doen ze aan ‘urbex-fotografie’. Ze gaan naar leegstaande woningen of fabrieksterreinen om daar te fotograferen. Kim: „Je ziet de natuur weer een woning overnemen, heel apart. De mooiste foto’s die we maken, verkopen we.” Hulp Kims kinderen gaan een dag naar de opvang, ze wilde haar ouders nooit inschakelen als oppas. Jan Willem heeft twee gastouders voor de kinderen en zijn ouders passen op, dat willen ze ook graag gaan doen voor Bo. Kim: „We overleggen nog hoe we dat invullen.” Sporten Kim liep veel hard, maar is door de zwangerschap en bevalling haar conditie kwijt. In juli wil ze meedoen aan een mud run. Jan Willem heeft veel gesport, zijn werk bij de brandweer houdt hem fit. Slapen Rond middernacht. Meestal blijven Kim en Jan Willem samen op voor Bo’s laatste fles.

Nieuwsbrief NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven