In één keer was het ‘baksteengevoel’ van de coronacrisis terug

In de ochtend is het stil, om niet te zeggen slaperig. De avond ervoor is op het nabijgelegen plein Koning Carnaval gevierd en daarbij is het laat geworden. De huizen zijn versierd met groen-rood-gele vlaggen en als er al wordt opengedaan, is dat alleen het luikje waarin een afwerend, vermoeid gezicht verschijnt. De bewoners, veelal in ochtendjas, zijn nog „aan het wakker worden”.

Verder weg dan in het Limburgse Brunssum kan een oorlog niet zijn. Twee coronajaren, twee jaar afzien. En nu is alles eindelijk weer normaal, gezellig, sámen. Het is crispy cold en na al die stormen eindelijk windstil. De eerste lentezon breekt door en de krokusjes springen uit de grond.

En toch.

Onderzoek Buurten Voor de selectie van de vijf buurten in dit onderzoek is gekeken naar de spreiding van inkomen, leeftijdsgroepen, woningbezit en topografie. En vervolgens naar specifieke kenmerken zoals de nabijheid van een asielzoekerscentrum (Almere, Tussen de Vaarten Noord), gaswinning-aardbevingen (Appingedam, verspreide huizen ten zuiden van Eemskanaal), een NAVO-hoofdkwartier (Brunssum, Op de Vaard), Oost-Europese migranten (Den Haag, Oostbroek Noord) en een kazerne (Oirschot-centrum). In totaal werden 36 personen geïnterviewd.

Het nieuws over Oekraïne, er was niet aan te ontkomen. De één kreeg een pushbericht van de NOS op zijn telefoon, de ander hoorde erover toen donderdagochtend de tv aanging. Of de krant werd opengeslagen. En het leek wel, klinkt het, alsof dat gevoel waarmee de coronacrisis begon, en met het opheffen van bijna alle maatregelen deze week vervloog, in één klap weer terug was. Een „baksteen-gevoel”.

Ver weg, en toch dichtbij. Dat is wat Nederlanders zeggen over de oorlog in Oekraïne. NRC bezocht deze week vijf buurten in het land om bewoners te vragen naar de oorlog.

Nemen ze een vluchteling in huis? Moet de dienstplicht weer ingevoerd? Gooien ze de tank nog vol? Kunnen ze, net opgekrabbeld na de ene crisis, de volgende nog wel verdragen?

Weg van het nieuws

„Kijk toch eens hoe mooi!” Op een fietspad langs het kanaal wijst Bart de Geus (60) naar twee mensen die met prikkers plastic afval opruimen. Hij loopt hier vrijwel elke dag, samen met zijn vrouw. Even weg van het werk achter de computer. Maar ook van het nieuws, NPO Radio 1, dat thuis de hele dag aan staat.

De Geus zet gauw een stap opzij. „Goed sturen!” zegt hij tegen een kindje op de fiets. Al 22 jaar woont hij hier, in Almere, en het valt hem op dat sinds de coronacrisis veel meer mensen even een wandelingetje maken, net als hij. Nodig, want als het nieuws je venster op de wereld is, dan zie je alleen de uitersten. Geweld. Corona. Doden. Ellende. Hier aan de waterkant schijnt de zon, zeggen mensen elkaar gedag, spelen kinderen in een klimrek. „Dit is ook het leven.”

„Het nieuws kan je gek maken”, zegt Jieita de Angelis (48), die verderop met ferme stappen langs het kanaal wandelt. „Je wordt verleid. Telkens al die nieuwsupdates op je telefoon. En ik hou het wel in de gaten, maar met mate. Probeer ik.”

Op 27 februari 2020 was de eerste gemelde coronabesmetting in Nederland. Vanaf toen wist iedereen elke dag klokslag twee uur – het nieuwste RIVM-bericht – hoeveel nieuwe besmettingen en doden het virus die dag had gebracht. En nu, exact twee jaar later, zien we via liveblogs, Twitter-berichtjes en satellietbeelden hoe een zestig kilometer lang konvooi van Russische tanks richting Kiev kruipt.

Vraag een willekeurige Nederlander naar de actualiteit, en hij lepelt zo de laatste details op. Over de dertien grenswachten die weerstand boden op Slangeneiland. Een Russische tank die zomaar over een personenauto reed. Een vader die afscheid nam van zijn gezin om te vechten aan het front. Een baby geboren in de spelonken van een metrostation. Een raket die de televisietoren in Kiev verwoest.

Blauw-geel bij de Russische ambassade in Den Haag.

Foto Remko de Waal/ANP Uiting van solidariteit vanaf een balkon in Groningen.

Oekraïense vlaggen na een demonstratie in Den Haag en een vlag in Groningen

Foto Venema Media/Remko de Waal

„Heb je die beelden gezien van…” Dat is waar iedereen over begint. Gevolgd door een opmerking over hoe het verder moet, soms met de armen over elkaar. Duiding. Scenario’s. Wat er nog kan of moet gebeuren. Net als twee jaar geleden, toen plots zeventien miljoen virologen OMT-voorzitter Jaap van Dissel napraatten.

Bert de Veen (62) uit Brunssum, sleutelend aan de auto van zijn zoon op de oprit: „De Russen konden zomaar de Krim binnenwandelen. We hebben het conflict jarenlang genegeerd.”

Patrick Siliacus (70) in Oirschot: „Het risico is groter dan met de Koude Oorlog.”

A. Wagner (71) uit Den Haag: „Russische gasleveranties gaan sowieso stoppen.”

René Vos (61) uit Almere: „Dit gaat naar iets veel groters.”

Derk Knapper (74) uit Appingedam: „De situatie vraagt om een boycot.”

Grip willen we hebben, niets zo vervelend als het ongewisse. Maar intussen beseft ook iedereen dat in deze crisis één factor onvoorspelbaar is.

’Totaal geschift’

Op een terrasje aan de Oirschotse Markt geniet Gitte Leplaa (70) van het zonnetje. Ze groet haar vriendin Miek Vossen (74), die aanschuift, en wijst naar de krant op tafel: president Vladimir Poetin, prominent op de voorpagina. Hij heeft zojuist opdracht gegeven nucleaire ‘afschrikkingsmiddelen’ op scherp te zetten.

„Die man is helemaal maf”, zegt Gitte Leplaa.

Miek Vossen: „Poetin is hier al lang mee bezig. Zolang hij aan de macht is.”

Leplaa: „Hij is totaal geschift.”

„Het is gewoon een narcistische man”, zegt Vossen. „Een machtswellusteling.”

Leplaa: „Stalin. Nog erger zelfs.”

Vossen: „Ik vraag me af of iemand hem echt goed kent.”

Wat gaat er in „die man” om? Dat is wat veel geïnterviewden bezighoudt, en waar niemand het antwoord op heeft. Het maakt deze tijd volgens velen nog beangstigender dan de twee coronajaren. Want stel je voor dat-ie echt „die knop” indrukt. Wat dan?

René Vos (61) in Almere kijkt om zich heen. „Nergens kelders hier. Dan zijn we, platgezegd… fucked.”

Mensen noemen de Russische leider „gestoord”, „gek geworden”, „een tikkende tijdbom”. „De lege blik van die man”, zegt Miek Vossen, „die vind ik heel eng.” Dus toen ze zaterdag de krant opensloeg en het hoofd van Poetin zag, heeft ze een pen gepakt en zijn ogen en rest van het gezicht doorgekrast. „De buren krijgen altijd de krant. Ik heb er onder geschreven dat ik me niet kon beheersen, sorry. En vanmorgen kreeg ik een duimpje terug.”

Poetin de schurk, Zelensky – president van Oekraïne – de held. Dat is het narratief. En dat maakt emotioneel, angstig, kwaad. Méér nog dan corona. „Ik ben wel bang hoor”, zegt Henk Til (57) uit Appingedam. „Dat mag je best weten.” Even verderop hoorde de schoondochter van Janny Knapper („eind zestig”) laatst midden in de nacht een traumahelikopter boven het huis cirkelen. „Ze dacht: daar zul je het hebben, nu zijn ze al hier.”

Ditmaal geen virus als vijand, geen onzichtbare aerosolen die het leven ontwrichten. Maar één dader, één man. En zo’n narratief maakt gelijk ook helder tegen wie je je kunt keren. Want waar corona juist vroeg om niks doen, binnenblijven, afstand houden, roepen de geïnterviewden nu om actie. Sancties, daar zijn nagenoeg allen het over eens. De Russische gaskraan dichtdraaien. Een importverbod op Russische grondstoffen. Ook als dat betekent dat de voedselprijzen omhoog gaan. Als de belasting omhoog gaat, de prijzen aan de pomp. Elvira Roest (65) uit Den Haag, resoluut: „Dan trekken we maar gewoon een extra trui aan de volgende winter.” A. Wagner (71), die even verderop onderweg is naar de supermarkt: „Als ik een tijdje maar drie keer per week kan douchen, dan heb ik dat natuurlijk voor de goede zaak over.” Sil van Ierland (61): „Je hebt geen keuze, niemand wil oorlog.”

Dat is althans het geluid van de mensen die het geld kunnen missen. Want ja, sancties, maar tot welke prijs? Rosie Adrian (65) uit Almere, die alleen woont, is door Vattenfall dit jaar al voor 200 euro meer aangeslagen op haar energierekening. En ook de nieuwe buurtsuper is duurder. „Daar hoor ik ook mijn buren al over klagen.”

Foto Chris Keulen Henk Til uit Appingedam : „Ik ben wel bang hoor. Dat mag je best weten.”

Foto’s Chris Keulen/Kees van de Veen

Over een ruimhartig asielbeleid voor Oekraïense vluchtelingen is de overgrote meerderheid het eens.

„Het is één wereld.”

„Andersom zouden wij ook blij zijn met hulp.”

„Dit zijn geen gelukszoekers.”

Meerdere geïnterviewden zeggen uit zichzelf nog wel een kamer in huis over te hebben voor een Oekraïens gezin. „Kom maar op, wij hebben thuis meer kamers vrij dan bezet”, zegt Bart de Geus uit Almere. Hij woont in de buurt van een asielzoekerscentrum en weet niet beter dan dat Afghanen en Syriërs rondfietsen in de omgeving en boodschappen doen bij de lokale supermarkt, de Dekamarkt. De opvang, weet hij, is in Nederland lang niet altijd vanzelfsprekend geweest. Maar nu lijkt het wel alsof elke gemeente erom staat te springen. Kom maar bij ons, en neem gratis de trein. „Misschien omdat deze mensen op ons lijken? Omdat deze oorlog ook voelt als een aanval op één van ons?”

De enkeling die bezwaar heeft tegen opvang, voert steevast de woningnood aan als argument. K. van Kleef, vanaf een Haags bankje in de zon: „Mijn kinderen van 20 en 23 jaar kunnen straks geen huis huren. Of alleen een hele dure huurwoning. Die mensen die binnenkomen moeten ook allemaal weer een woning. En ze gaan meestal niet meer weg.”

Glasheldere keuzes

In de coronacrisis kwam veel tot stilstand. Verhuizingen, carrières en toekomstplannen; beslissingen werden uitgesteld, vooruitgeschoven. En nu?

Bert de Veen (62) uit Brunssum gaat verduurzamen. Zijn vrouw wilde er jaren niet aan. Hun huis is lastig te isoleren en temperatuurschommelingen kan zij vanwege een longziekte niet goed aan. „Maar die zegt nu: laten we ernaar kijken. Vanwege Rusland.” Bart de Geus uit Almere: „We moeten meer investeren in waterstof en technologie, dat zeg ik al jaren. Af van onze afhankelijkheid. Af van het Russische gas.” En nee, dan niet alsnog in Groningse grond gaan boren. Gronings gas ziet vrijwel niemand als toekomstig alternatief.

Deze crisis, lijkt wel, maakt de keuzes glashelder. Zonnepanelen op het dak? Doen. Warmtepomp? Waarom niet. Maar ook verhoging van het defensiebudget, jarenlang een zeurend dossier, is plots geen vraag meer. En zelfs over terugkeer van de dienstplicht is een flink deel positief. „Zou niet verkeerd zijn voor de jeugd, het leger disciplineert”, klinkt het. „Waarom hebben we de dienstplicht überhaupt ooit afgeschaft”, vraagt Jolanda Biever (65) uit Den Haag zich af. René Vos uit Almere moest zelf ooit in dienst en kwam te werken in de wapenkamer, waar hij de geweren afstelde en onderhield. „Ieder geweer heeft een afwijking en daar moet je mee leren omgaan. Nou, dat is best nuttige kennis.” Zijn vrouw Farideh Vos (61): „Op de kermis knalt-ie altijd alles raak.”

„Als ik opgeroepen zou worden, dan ga ik wel”, zegt de 31-jarige Wesley Vrinssen uit Oirschot. Andere jongeren zien het niet zo snel gebeuren. Joyce (16) uit Almere: „Ik ken maar één klasgenoot die het leger in wil.” Ze vertelt erover terwijl ze met haar vader met prikkers het plastic afval aan de waterkant opruimt, zoals elke week. Klimaatverandering, dát is het issue van haar tijd. „Dat is de lange termijn.” En ja, ook zij volgt de ontwikkelingen in Oekraïne. En het zal er in de klassenapp en bij maatschappijleer de komende week heus over gaan. „Maar wij hebben hier al zo lang geen oorlog gehad. Het voelde al die jaren zó ver weg.”

Zo ver weg, en toch ineens dichtbij?

In het Limburgse Brunssum zijn tegen de middag de meesten ontwaakt. Sommige carnavalsvierders maken zich alweer op voor een vervolg, later op de dag in Maastricht. Anderen komen hun huizen uit voor wat daglicht en zijn bereid tot een praatje. Zoals over het NAVO-hoofdkwartier, gelegen bij de oude steenkolenmijn ten zuiden van de stad. Het snerpende geluid van de overvliegende AWACS-vliegtuigen opgestegen van het nabijgelegen Geilenkirchen in Duitsland zijn de bewoners wel gewend. De vliegtuigen bewaken het Europese luchtruim. Maar ineens is het anders, sinds een week. Nanda Wouters (59) ligt soms wakker ’s nachts en als ze dan buiten een sigaretje rookt, hoort ze de vliegtuigen. „Normaal is het er eentje. Nu zijn het er heel veel.”

Met medewerking van: Ratiba Basir, Karel Berkhout, Anne-Martijn van der Kaaden, Arlen Poort en Kees Versteegh