Diefstal, bedreiging, geruïneerde zakenpartners: de twee gezichten van ondernemer Willem Blijdorp

‘Ik ben een boerenzoon uit de Noordoostpolder.” Zo begint bijna-miljardair en ondernemer Willem Blijdorp op 20 november 2021 zijn speech in de aula van Nyenrode, zichtbaar ongemakkelijk in de rood-gouden cape die hij als kersverse eredoctor krijgt omgehangen.

De ceremonie maakt deel uit van de viering van het 75-jarige bestaan van de ‘Business University’ in Breukelen.

De lofrede op de 69-jarige handelaar in taxfree-artikelen komt van Kitty Koelemeijer. Zij is hoogleraar Marketing op Nyenrode én commissaris van Blijdorps beursgenoteerde handelshuis B&S Group. Koelemeijer vertelt de circa tweehonderd aanwezigen over de „buitengewone prestaties” van Blijdorp als ondernemer en hoe belangrijk „het delen van succes, filantropie en welwillendheid” voor hem is.

In de aanvaardingstoespraak schetst Blijdorp hoe zijn handelshuis B&S Group, sinds 2018 beursgenoteerd, jaarlijks zo’n 2 miljard euro omzet. Klanten van over de hele wereld, van de Amerikaanse overheid tot het Chinese Alibaba, bestellen bij B&S wat ze nodig hebben, van sterke drank tot consumentenelektronica. Hij heeft ook een stichtelijke boodschap: „Er is een morele verplichting om er met elkaar iets van te maken, om iedereen erbij te houden. Ik ben het boegbeeld van B&S, maar uiteindelijk gaat het erom dat we fair met elkaar omgaan.”

Het zijn mooie woorden van de mediaschuwe en bij het grote publiek vrijwel onbekende ondernemer – een man met een neus voor zaken, die overal deals maakt, handel ziet en grote risico’s durft te nemen.

NRC publiceerde begin dit jaar over een uit de hand gelopen zakelijk conflict van Blijdorp, waarin tientallen miljoenen op het spel staan. De afgelopen weken onderzocht de krant het verleden van de taxfree-ondernemer verder en achterhaalde een groot aantal rechtszaken, teleurgestelde en berooid geraakte oud-zakenpartners en beschuldigingen (en aangiften) van diefstal, intimidatie en bedreiging. Zij vertellen het verhaal van een man met twee gezichten, die minder ervaren ondernemers aanhaalt om ze daarna genadeloos af te danken – en er met hun business en goederen vandoor te gaan.

Butterfahrten

Na zijn studie aan de Hotelschool in Maastricht vindt Willem Blijdorp midden jaren zeventig samen met studiegenoot Jacques Streng een baan bij de Groningse rederij Kamstra. Die organiseert vanuit de Eemshaven de populaire Butterfahrten: bootreisjes naar buiten de territoriale wateren, waar Nederlandse en Duitse klanten massaal belastingvrije goederen inslaan. Eerst gaat het onder meer om roomboter (vandaar: Butterfahrt), later vooral om drank, sigaretten, parfums en shampoos.

Blijdorp en Streng maken snel carrière en nemen de rederij na een aantal jaar over. Streng zorgt voor de boten, Blijdorp richt zich op de inkoop van luxegoederen. Daarmee belandt hij in de lucratieve ‘parallelhandel’, de im- en export van merkgoederen die in het ene land veel goedkoper op de markt worden gebracht dan in het andere. In het Groningse Farmsum laat Blijdorp daarvoor loodsen en een overslagcentrum bouwen.

De zaken gaan goed, en Blijdorp investeert vanaf eind jaren zeventig in vastgoed – onder meer in prostitutiepanden in de Groningse binnenstad, blijkt uit kadastrale aktes. Het Nieuwsblad van het Noorden omschrijft hem in 1982 als een van de twee „belangrijkste pandjesbazen in de Groninger Nieuwstad” – de plek waar de raamprostitutie geconcentreerd is.

De zaken gaan goed, en Blijdorp investeert vanaf eind jaren zeventig in vastgoed – onder meer in prostitutiepanden in de Groningse binnenstad

Aanleiding voor de aandacht is een conflict over de verbouwing van een prostitutiepand van Blijdorp en een zakenpartner. Op de begane grond kregen „badruimten en met spiegels omringde bedpartijen vorm, terwijl de zes bejaarden en twee studenten boven de hygiëne in acht proberen te nemen in een doucheruimte die men doorgaans alleen op oude overvolle campings aantreft”, schrijft het Nieuwsblad.

Een zakenpartner vertelt in 1987 in dezelfde krant 37 peeskamers in Groningen te bezitten, maar weidt niet uit over Blijdorps belang. Blijdorp houdt zijn belangen in prostitutiepanden tot 2010 aan. In die periode is hij ook aandeelhouder in bedrijven die handelen in porno-dvd’s. Twee daarvan, het erotische postorderbedrijf Solidare uit Emmen en de Butterfly Erotic Club, figureren tussen 1999 en 2006 in tientallen rechtszaken van klanten die vinden dat hun ten onrechte dure abonnementen zijn aangesmeerd. De handel droogt daarna op, maar de bedrijven bestaan nog steeds.

De meeste tijd spendeert Blijdorp aan de internationale handel, in sigaretten bijvoorbeeld die hij onder meer uit Oost-Europa laat overkomen naar zijn overslagcentrum in Farmsum. Rond de business hangt een zweem van fraude. Zo duikt in de vroege jaren negentig de naam van één van zijn bedrijven op in Tsjechische rechtbankstukken over sigarettensmokkel en betaling van smeergeld aan een lokale douanier. Blijdorps bedrijf ontkomt aan strafrechtelijke vervolging en krijgt alleen een naheffing.

In 1995 valt de Nederlandse opsporingsdienst FIOD de loodsen van Blijdorp binnen, waar dan tachtig mensen werken. Eén van de verdenkingen: ontduiken van accijnzen op rookwaren. De zaak wordt geseponeerd en Blijdorp bouwt verder aan zijn imperium.

Blijdorp, die tegenover het Nieuwsblad van het Noorden verklaart dat hij vooral handelt in „halfveraccijnsde goederen”, verandert zijn bedrijf in de jaren negentig in een groothandel. De verkoop van tax-free-artikelen aan consumenten heeft door de Europese eenwording de langste tijd gehad. Datzelfde geldt voor de Butterfahrten, waarmee hij zijn eerste fortuin vergaarde.

Na de millenniumwisseling bouwt Blijdorp aan een nieuw vlaggeschip. Dankzij fusies en overnames groeit zijn B&S Group (vernoemd naar Blijdorp en Streng) uit tot een groot, internationaal handelshuis, dat in maart 2018 naar de Amsterdamse beurs gaat. Blijdorp bezat (en bezit) circa 70 procent van de aandelen – een belang dat (afhankelijk van de beurskoers) enkele honderden miljoenen euro’s waard is. Mede-naamgever Streng zit dan al lang niet meer in het bedrijf.

Import Iraans marmer

Buiten zijn beursgenoteerde onderneming om is Blijdorp altijd op zoek naar buitenkansjes, zeggen mensen die nauw met hem hebben samengewerkt. Zoals de import van Iraans marmer, waar NRC in januari over berichtte. In 2015 stapt de mediaschuwe tax-free-ondernemer in de exploitatie van negen Iraanse marmergroeven, samen met de 34-jarige Iraans-Nederlandse Danial Mahyari. Blijdorp leent Mahyari daarbij zo’n 70 miljoen euro om de licenties voor de groeven te verwerven.

De licenties en de leningen zouden in een gezamenlijk bedrijf belanden, van de winst moest Mahyari Blijdorp afbetalen. Het loopt anders: het duo krijgt hoogoplopende ruzie en Blijdorp zet zijn jonge vennoot onder druk om de licenties aan hem over te dragen. Daardoor zou Mahyari met een miljoenenschuld, maar zonder groeven achterblijven. Als Mahyari weigert, doet Blijdorp aangifte van oplichting. Het Openbaar Ministerie pakt de zaak op en valt in december 2019 bij Mahyari binnen.

Lees hier het onderzoeksverhaal naar Willem Blijdorp en de marmerimport: Hoe een droomdeal over Iraans marmer ontaardde in een moddergevecht

De zaak is voor beide mannen explosief. Voor Mahyari door het lopende strafrechtelijk onderzoek, voor Blijdorp vanwege het verwijt van Mahyari dat hij – onder meer via een lastercampagne – het OM voor zijn karretje heeft gespannen. Blijdorp ontkent dat in alle toonaarden.

Na de publicatie over de marmerzaak bellen en mailen diverse voormalige zakenpartners van Blijdorp NRC. Zij herkennen het verhaal van Mahyari, die vol vertrouwen het avontuur aangaat en Blijdorp omarmt als financier, aandeelhouder en leermeester. Zij herkennen ook het vervolg: de keiharde botsing met Blijdorp, die daarna door het creëren van financiële druk probeert zich de waardevolle bezittingen van de gezamenlijke onderneming toe te eigenen.

Eén van de mannen die NRC benadert, is de 48-jarige Rotterdammer Martin Nateghi, die met zijn familiebedrijf Metco douche- en badproducten aan onder andere winkelketen Action leverde. Hij kwam Blijdorp in 2008 tegen in Spanje en bouwde een goede band op met de B&S-baas. „Blijdorp kwam vaak bij mij over de vloer, was altijd nieuwsgierig naar mijn werk”, vertelt Nateghi. „Ik vertrouwde hem volledig. Ik besefte toen niet hoe dicht onze handel tegen die van hem aan zat, en dat hij mij als concurrent zag.”

Ik vertrouwde Blijdorp volledig. Ik besefte toen niet hoe dicht onze handel tegen die van hem aan zat, en dat hij mij als concurrent zag Martin Nateghi eigenaar Metco

In maart 2014 wil Nateghi één van zijn financiers uitkopen. Hij benadert Blijdorp om diens belang over te nemen. Zo verwerft Blijdorp de helft van de aandelen in Metco. Daarna verandert de relatie tussen beide mannen. Blijdorp vertelt Nateghi in steeds dringender bewoordingen dat Metco in zwaar weer is en dat hij zijn familiezaak beter kan laten runnen door twee mensen van Blijdorp.

Als Nateghi weigert plaats te maken, krijgt hij eind 2016 problemen met zijn huisbank, Deutsche Bank, die zijn leningen plotseling niet wil verlengen. Blijdorp – die ermee pocht dat de topman van Deutsche Bank Nederland een ‘goede vriend’ van hem is – heeft de bank een mail gestuurd waarin hij suggereert bij Metco valsheid in geschrifte is gepleegd. De bank zegt de leningen op en neemt alle voorraden in beslag.

„Toen bleek waar Blijdorp op uit was”, zegt Nateghi. „Hij sloot een deal om de voorraden van Deutsche Bank te kopen, voor de helft van de marktwaarde.” Metco kan zonder voorraden en financiering geen zaken meer doen. „Daarna heeft Blijdorp me ook nog failliet laten verklaren”, zegt Nateghi.

Eén rechtszaak wint Nateghi wel: halverwege 2020 oordeelt de rechter dat Blijdorps mail met beschuldigingen aan Deutsche Bank een „nogal speculatieve basis” had. Dat oordeel geeft Nateghi goede kansen via de rechter schade op Blijdorp te verhalen, maar zijn geld is op. Nu wacht hij zijn moment af.

Hij is niet de enige verliezer in de zaak-Metco. Bij NRC meldt zich ook Raj Janardhan uit Dubai, die al veertig jaar in de internationale handel zit – eerst bij multinationals als Unilever en Colgate, daarna zelfstandig. Metco was zes jaar lang een van zijn beste klanten, maar dat veranderde vanaf het moment dat Nateghi Blijdorp tegenkwam, zegt Janardhan. „Willem leek een aardige vent. Vertelde tijdens diners in Dubai en Amsterdam mooie verhalen over uitbreiden en hoe ik ook zijn andere bedrijven kon bevoorraden.”

Als het misgaat tussen Nateghi en Blijdorp, ontdekt Janardhan de andere kant van de B&S-voorman. „Wat Blijdorp bij Nateghi heeft gedaan, heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt hij. „Normale mensen met zakelijke conflicten kopen elkaar uit, vechten het uit voor de rechter of nemen hun verlies. Maar Blijdorp begon een vendetta tegen Nateghi. Hij heeft zijn leven verwoest, zonder reden.”

Blijdorp begon een vendetta tegen Nathegi en heeft diens leven verwoest, zonder reden Raj Janardhan handelaar die met Willem Blijdorp samenwerkte

Janardhan zelf maakt ook kennis met de zakelijke moraal van Blijdorp. Hij had in de Nederlandse loodsen waar Deutsche Bank beslag op had gelegd 494 pallets douchecrème staan. Blijdorp wilde ze niet vrijgeven, ook niet toen Janardhan naar een Nederlandse deurwaarder stapte om de goederen (waarde: bijna 300.000 euro) veilig te stellen. In plaats daarvan liet Blijdorp de pallets uit de loods halen. De politie, vertelt Janardhan, wilde niet optreden. „Ze noemden het een zakelijk geschil.” Janardhan, moegestreden en beducht voor oplopende advocatenkosten, gaf de strijd op. „Pure diefstal”, noemt hij het optreden van Blijdorp.

Conflict met Jack Daniels

Janardhan had gewaarschuwd kunnen zijn, zeggen mensen die Blijdorp al langer kennen. Zij wijzen op een conflict tussen Blijdorp en whiskyproducent Jack Daniels over 20.000 flessen whisky. Saillant in deze kwestie is een aangifte van een Groningse deurwaarder, die op 12 april 1999 in opdracht van Jack Daniels beslag wil leggen op de whisky, opgeslagen in Blijdorps loodsen in Farmsum. De producent verdenkt Blijdorp ervan de goedkopere tax-free-flessen met dikke winst door te verkopen aan Nederlandse slijterijen. Jack Daniels wil niet dat A-merk-flessen zo op de markt komen en laat daarom beslag leggen.

Als de deurwaarder aankomt op Steenweg 17 in Farmsum, wacht Willem Blijdorp hem op. Die dreigt „met geweld”, waardoor de deurwaarder moet vluchten, zo staat in de aangifte. Toen de deurwaarder later die avond met politie terugkwam, vertelt advocaat Paul Reeskamp, al twintig jaar raadsman van Jack Daniels, kon hij „nog net zien hoe de flessen whisky in grote vrachtwagens werden weggevoerd.”

Waar handelaren als Nateghi en Janardhan hun zaak tegen Blijdorp niet doorzetten, had de whiskygigant wel het geld en het geduld om lang te procederen. Dat loonde: twee dochterbedrijven van B&S werden begin 2020 – na twee decennia procederen – veroordeeld tot inbreuk op het merkrecht van Jack Daniels en vergoeding van zo’n 1,5 miljoen euro schade, vermeerderd met twintig jaar rente.

Illustratie Chuan Ming Ong

Een andere zaak die Blijdorp blijft achtervolgen, is die om de jachthaven Zuiddijk in Zaandam, sinds 2011 zijn eigendom. Eerder was de jachthaven nabij het Noordzeekanaal via vennootschappen in Gibraltar en Belize in handen van criminelen. Dat verandert als Blijdorp de haven overneemt van Rogé van de Weg, een veroordeelde faillissimentsfraudeur uit Noord-Nederland. Volgens de papieren betaalt Blijdorp zo’n 1,3 miljoen euro, maar dat komt nooit op tafel. Het wordt weggestreept tegen vorderingen die Blijdorp zou hebben gehad op Van de Weg.

Die gaat later failliet en belandt wegens fraude in de gevangenis. Zijn curator, Arie Brink uit Leeuwarden, probeert de 1,3 miljoen nu al jaren te verhalen op Blijdorp. Één keer, rond de beursgang van B&S in 2018, is hij dicht bij een vergelijk. Maar als het handelshuis de beursnotering eenmaal heeft, gaat de schikking toch niet door. „Ik heb het gevoel dat ik aan het lijntje ben gehouden”, zegt Brink. „Vermoedelijk omdat Blijdorp rond de beursgang geen juridische geschillen wilde hebben.”

Ook Franck Peyrard voelt zich „zakelijk vermoord” door Blijdorp. De wijnhandelaar uit Lozanne, vlak boven Lyon, zint op revanche – maar zijn middelen zijn uitgeput na zijn strijd met de Nederlandse multimiljonair.

Peyrard gaat in 2013 met Blijdorp in zee om gezamenlijk Escale Grands Vins te realiseren, een winkelketen voor exclusieve wijnen en champagnes. Dat moet een apart verkoopkanaal voor particulieren worden, naast Peyrards bloeiende groothandel – waar Blijdorp sinds 2011 via een Franse B&S-dochter voor de helft eigenaar van is. Maar kort nadat Blijdorp en Peyrard de winkelketen opzetten, eist Blijdorp dat zijn partner zijn chique producten gaat leveren aan de Franse hypermarchés. Als Peyrard weigert, veranderde de Nederlander „in de duivel”, zegt de Fransman.

Peyrard vertelt hoe hij vervolgens door Blijdorp financieel in de hoek is gedreven en onder druk zijn aandelen aan de Groninger heeft afgestaan. Een week later staan opeens vier Nederlandse vrachtwagens en een aantal sjouwers voor de deur, melden lokale kranten uit die tijd. Het volledige wijnpakhuis wordt ingeladen, waarna Escale Grands Vins failliet gaat.

Groter en onvoorspelbaarder

Conflicten met (oud-)zakenpartners, langlopende rechtszaken, beschuldigingen van fraude – Blijdorp is in zijn lange ondernemersgeschiedenis wel wat gewend. Maar de laatste zaak waarin hij is beland, tegen marmerondernemer Danial Mahyari, is anders: groter, ingewikkelder en onvoorspelbaarder.

Anders dan ondernemers als Janardhan, Peyrard en Nateghi heeft de jonge Iraans-Nederlandse marmerhandelaar wel de tijd en de middelen om weerstand te bieden. Wat heet: bijgestaan door een klein leger aan advocaten voerde Mahyari de afgelopen jaren tientallen juridische procedures – ook tegen Willem Blijdorp. De advocaten van Mahyari gebruiken informatie over het verleden van de B&S-baas in hun procedures, in de hoop daarmee aan te tonen dat er een patroon zit in Blijdorps gedrag.

Het is de vraag of dat er toe doet voor de zaak van Mahyari, maar de gedesillusioneerde ex-zakenpartners van Blijdorp zijn in ieder geval blij dat diens geschiedenis wordt omgewoeld. En dat ze niet de enigen zijn die zich beetgenomen voelen door de B&S-voorman. Ze zijn ook hoopvol: nu er licht op deze kant van Blijdorp schijnt, zien ze voor het eerst een kans, hoe klein ook, op gerechtigheid. Want vroeg of laat, zegt wijnhandelaar Franck Peyrard, moet iedereen rekenschap afleggen. „Óók Willem Blijdorp.”

Reageren? Onderzoek@nrc.nl

Reactie

‘Herkent zich niet’

Dit artikel is gebaseerd op rechtbankstukken en juridische dossiers, kadastrale gegevens, informatie uit de Kamer van Koophandel en vergelijkbare buitenlandse registers, openbare publicaties en gesprekken met betrokkenen. De uitlatingen van de gedupeerde ondernemers Nateghi, Janardhan en Peyrard zijn zo veel mogelijk geverifieerd aan de hand van formele documenten. Willem Blijdorp laat via zijn advocaten weten dat hij niet ingaat op een reeks inhoudelijke vragen over in dit artikel beschreven voorvallen en citaten van ex-zakenpartners. Wel zeggen zijn advocaten dat Blijdorp „zich niet herkent in het van hem geschetste beeld”. Wat mogelijk meespeelt bij deze reactie, is een reeks lopende juridische procedures tussen Willem Blijdorp en Danial Mahyari, met als inzet 70 miljoen euro van Blijdorp.