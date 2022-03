De geïmproviseerde schuilkelders van Oekraïne

Een zesjarige jongen, Svyatoslav, speelt op een tablet in het alarmrode licht van een (schuil)kelder in Kiev. Het is 24 februari, de dag van de Russische invasie. President Zelensky kondigt de krijgswet af. Meerdere steden worden geraakt door raketten. Wereldleiders beloven sancties, sturen wapens, en spreken historische woorden over vrede in Europa.

Sommige Oekraïners vluchten, anderen melden zich aan om te vechten in een oorlog die, zoals we nu weten, niet spoedig voorbij zal zijn. De achterblijvers moeten hun infrastructuur nu herbestemmen: kelders, metrostations, parkeergarages worden schuilkelders. Voor de bevolking in bestookte steden bieden huiskamers en slaapkamers geen veiligheid meer. Velen zijn gedwongen hun leven vorm te geven in de relatieve veiligheid van het ondergrondse.

Op deze foto’s, genomen van 24 februari tot 2 maart, is te zien hoe Oekraïense burgers zichzelf proberen te beschermen tegen bommenwerpers en raketten. Een foto van 27 februari toont mensen op matrassen in de ondergrondse parkeergarage van een hotel in Kiev. Er is weer een luchtaanval, en de parkeergarage is tijdelijk omgebouwd tot schuilkelder. In havenstad Marioepol wordt een sportcentrum gebruikt als opvangcentrum – er kunnen tweeduizend mensen terecht.

Vijftien kinderen met leukemie worden verplaatst naar de kelder van een oncologisch centrum in Kiev. Daar wordt hun behandeling voortgezet, zo goed als mogelijk, verstopt voor het gevaar dat hen van buiten bedreigt. Andere kinderen zijn verplaatst naar ziekenhuizen in Lviv en Ternopil. Op de 28ste zijn er vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne aan de grens van Wit-Rusland. Ondertussen slaan Russische bommen in op Charkov. Er wordt geen verdrag gesloten.

Kinderen worden geboren in geïmproviseerde kraamafdelingen in de kelders van ziekenhuizen, veilig voor mogelijke bominslagen. Op 1 maart worden in Kiev twee te vroeg geboren baby’s gefotografeerd in de kelder van een kinderziekenhuis. Op 2 maart troosten acteurs elkaar tijdens het loeien van een luchtalarm, in een theater in Lviv dat als opvang voor gevluchte burgers gebruikt wordt. In Kiev schuilen mensen in het Dorohozhychi metrostation. En een jongen, verscholen in een metrowagen op een ondergronds station, doodt de tijd op een tablet.

Hoe het verdergaat is ongewis. Oekraïne verweert zich beter dan iedereen (inclusief Rusland) verwachtte. Heel de wereld spreekt over Oekraïense moed. Maar Rusland wint terrein. Op 4 maart wordt de grootste kerncentrale van Oekraïne ingenomen. Bij het Antonov-vliegveld, dertig kilometer ten noorden van Kiev, staat een Russische oorlogskaravaan; zestig kilometer staal en vuur. En Poetin geeft angstwekkende orders voor nucleaire paraatheid – het gevaarlijkste wapen noemt men ‘Satan 2’. Hoe een staat die een wapen zó’n apocalyptische naam geeft zichzelf nog als ‘de goede partij’ kan zien, is een raadsel.

Deze foto’s laten zien hoe weerloos de normale bevolking is tegen de botsing van belangen in een geopolitiek conflict. Maar ze tonen ook hoe vastberaden die bevolking is om te blijven, om zich niet te laten verstoten. Dat geeft hoop.