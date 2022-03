Extreem-rechts Frankrijk vreest voor de teloorgang van de Franse keuken „Er is hier zelfs een halalversie van Quick!”

‘La gastronomie, dat is het enige wat ons nog niet is afgepakt”, zegt de 26-jarige Estelle Rodriguez. En dus neemt ze het ervan: op het bord voor haar ligt een met foie gras gevulde duif, badend in een spinazie-botersaus. Als voorgerecht at ze koteletten van eendenlever, gemarineerd met peperkoekpoeder en witte wijn.

De duif en leverkoteletjes komen uit de keuken van Le Bibent, in het centrum van Toulouse, de woonplaats van Rodriguez. Het decor van het restaurant is minstens zo weelderig als de kaart: aan de hoge plafonds hangen glazen kroonluchters, op de muren en plafonds prijken met gouden ornamenten versierde fresco’s. Alle medewerkers en gasten zijn wit; opvallend in een multiculturele stad als Toulouse.

Rodriguez – lang, donker haar, veel make-up – komt hier graag: Le Bibent ademt een Frankrijk zoals het volgens haar hoort te zijn, en niet meer is. De 26-jarige is een ‘identitaire influencer’ en deelt video’s over de Franse cultuur, die volgens haar wordt bedreigd door zaken als de macht van techbedrijven en de alomtegenwoordigheid van pornografie, maar vooral door de invloed van (Noord-)Afrikaanse immigratie. Op YouTube en Instagram heeft Rodriguez zo’n 20.000 volgers; op haar onlangs vanwege onder meer stigmatisering van minderheidsgroepen verwijderde TikTok-account keken meer dan 120.000 mensen naar haar filmpjes.

Naarmate de avond vordert, vult het restaurant zich met steeds meer warme geuren. „Frankrijk is mijn land, Frankrijk heeft me alles gegeven”, zegt ze tussen kleine hapjes gevulde duif door. Rodriguez heeft Spaanse en Italiaanse voorouders; haar ouders en zijzelf zijn geboren in Frankrijk. „Het voelt als mijn plicht om die identiteit te beschermen.”

Op TikTok plaatste ze daarom talloze filmpjes over traditioneel Franse gerechten. Zo vertelde ze hoe lekker escargots zijn, hoe je bouillabaisse maakt en wat een tartiflette precies is. En ze is niet de enige: ook andere influenceurs identitaires maken video’s waarin ze de Franse keuken promoten – vaak met de nadruk op gerechten met vlees.

‘Grand remplacement’ van vlees

Rodriguez maakt zich zorgen over de vele schappen halalproducten in de supermarkt („Waarom hebben zij een hele rij nodig, het aanbod van Spaanse en Aziatische producten is veel kleiner”) en het aantal kebabzaken in Frankrijk („Er bestaat hier in Toulouse zelfs een halal-versie van [fastfoodketen] Quick!”).

Haar uitlatingen doen denken aan de woorden van de extreem-rechtse presidentskandidaat Éric Zemmour. Beiden zijn aanhanger van de ‘grote omvolkingstheorie’ van Renaud Camus, die stelt dat het Franse volk wordt vervangen door een islamitisch volk, en zien deze op ieder terrein terug – ook in de keuken.

Zemmour stelde enkele maanden geleden dat er een grand remplacement plaatsvindt in de vleeswereld, omdat een traditionele slagerij in zijn geboortestad Drancy had plaatsgemaakt voor een halalslagerij. En nadat er naar buiten was gekomen dat een Parijse broodjeszaak geen broodjes met ham (zogenoemde jambon-beurres) meer verkocht, omdat dat voor moslims haram is, werd de hashtag #teamjambonbeurre populair onder Zemmour-aanhangers. Zij gebruiken de broodjes als signaal dat ze patriotten zijn en vooral niet-moslim – voor veel extreem-rechtse kiezers sluiten die twee zaken elkaar uit.

De in gastronomie gespecialiseerde politicoloog Paul Ariès zegt dat het logisch is dat het gesprek over de Franse keuken veel losmaakt. „Voeding is altijd een politieke kwestie geweest, vooral in Frankrijk, vanwege zijn politieke geschiedenis”, zegt hij via een videoverbinding.

Restaurant Le Bibet in Toulouse, dat volgens het gemeentelijk archief van Toulouse rond 1843 werd opgericht door Jean-Catherine Bibent. Foto Frédéric Scheiber

Ariès beschrijft hoe eten al eeuwen een prominente rol speelt in het politieke debat. „Na de Franse revolutie waren politieke bijeenkomsten bijvoorbeeld verboden. Daarom gingen republikeinse en linkse families zogenoemde banketten organiseren. Daarbij werd veel en vet gegeten en uitgebreid over politiek gesproken, waarbij woorden aan voedsel verbonden werden. Hieruit zijn uiteindelijk politieke partijen ontstaan.”

Nog steeds worden sommige voedselkeuzes beschouwd als politieke keuzes, zegt Ariès. „De keuze tussen bier en wijn is in Frankrijk al tweeduizend jaar in eerste instantie niet een kwestie van smaak, maar een van politieke voorkeur.”

Hierbij speelt de trots mee die veel Fransen voelen over hun in het buitenland hooggewaardeerde keuken, zo ook bij Rodriguez. „De Franse keuken maakt deel uit van de rijkdom van het Franse land”, zegt ze plechtig. „De Franse gastronomie toont onze geschiedenis en onze erfenis, het is ons dna.”

Linkse lacune

Het is dus niet onverstandig dat politici als Zemmour inzetten op voedsel. „Zemmour weet heel goed dat voedsel een essentieel onderdeel uitmaakt van de Franse identiteit, een onderdeel dat hij kan gebruiken voor zijn identitaire politiek”, zegt Ariès. Het beschermen van de ‘Franse identiteit’ is de kern van Zemmours verkiezingscampagne. Hiermee onderscheidt de voormalig opiniemaker zich van zijn grootste concurrent, Marine Le Pen, die zich meer richt op het bestrijden van klasseverschillen en het bekritiseren van de politieke elite. Dit verschil heeft veel voormalig Le Pen-aanhangers, van Rodriguez tot meer prominente figuren als Europarlementariër Jérôme Rivière, doen overstappen naar Zemmour. (Overigens is Rodriguez inmiddels ook „teleurgesteld” over Zemmours campagne en wil ze in april blanco gaan stemmen.)

Ook kan Zemmour gebruikmaken van de lacune die de linkse politieke partijen in het debat over de Franse keuken hebben achtergelaten. „Links Frankrijk heeft het debat over voeding verlaten, waarna extreem-rechts het zich heeft kunnen toe-eigenen”, zegt Ariès. Linkse politici wagen zich volgens hem bewust niet meer aan het onderwerp, omdat ze zouden vrezen als te nationalistisch of xenofoob beschouwd te worden als ze zich zouden inzetten voor het behoud van de Franse keuken.

Deze angst is niet ongegrond: toen de communistische presidentskandidaat Fabien Roussel onlangs zei dat „een mooie wijn, lekker vlees en lekkere kaas voor mij de Franse keuken vormen”, kwam hij onder vuur te liggen. „Voor een klein, maar luid deel van het linkse electoraat is het schandalig om dat tegenwoordig te zeggen, hij werd ervan beschuldigd racistisch te zijn.” Ook was men verontwaardigd dat Roussel zich positief uitsprak over deze dierlijke producten, vanwege hun invloed op klimaatverandering.

Ariès benadrukt dat het volgens hem onterecht is dat linkse politici zich niet meer durven te mengen in het gesprek over het behoud van de Franse keuken, omdat slechts een klein deel van het Franse electoraat daadwerkelijk denkt als de critici van Roussel. „Slechts 2 procent van de Fransen eet geen vlees. Roussel steeg zelfs in de peilingen na zijn uitlatingen.” Doordat extreem-rechts het debat heeft kunnen kapen, is er volgens Ariès ook minder ruimte voor volgens hem belangrijkere discussies over zaken als de bio-industrie en de invloed van fastfoodketens.

Slagerijen

Zit er ook wat in de angsten die mensen als Zemmour en Rodriguez uiten? Als gevolg van de mondialisering is er een grote hoeveelheid buitenlandse restaurants en producten in de supermarkt. Maar Zemmours angst dat er sprake is van een ‘grote omvolking’ in de slagerswereld is ongefundeerd. Exacte cijfers over het aantal halalslagerijen of de vraag naar halalvlees in Frankrijk zijn er niet, maar uit gesprekken met zes ervaren slagers blijkt dat geen van hen een verandering ziet op dit vlak.

„Ik werk al 35 jaar als slager en ik kan je vertellen dat er geen waarheid zit in wat meneer Zemmour zegt”, zegt David Espinet (51) in zijn slagerij in het centrum van het Zuid-Franse Perpignan, een multiculturele stad die doorgaans zeer rechts stemt. Aan de zwarte muren hangen grote hammen, het is er koud en er hangt de metalige geur van vlees. „Er zijn wel halalslagerijen, maar sommige zijn ook weer gesloten omdat de zaken niet goed gingen”, zegt hij. In zijn slagerij, waar worsten in alle kleuren naast eendenmousse en filets mignons in de vitrine liggen, is er geen enkele vraag naar halalproducten.

Ook Abdel Lagoune (58) zit al decennia in het vak. In zijn slagerij in een buitenwijk van Perpignan vertelt hij, gekleed met een rood schort en een grijs mutsje tegen de kou van de koelingen, dat de vraag naar halalvlees in zijn slagerij juist afneemt. „Toen ik in 1999 begon, verkochten we vette schapen van 20 tot 22 kilo”, vertelt hij. Dat vlees werd door oudere generaties uit Algerije en Marokko gebruikt voor traditionele gerechten voor de hele familie. „Maar tegenwoordig is dat onverkoopbaar, omdat er meer bekend is over cholesterol en andere ziekten, en door de hoge prijzen wil iedereen nu een klein en niet te vet lammetje.” Twee andere islamitische slagers in Perpignan zeggen eveneens om deze reden minder te verkopen.

Gerecht bereid in restaurant Le Bibent in Toulouse. Foto Frédéric Scheiber

Zowel Espinet als Lagoune ziet de komst van buitenlandse keukens in Frankrijk als iets positiefs. „Verschillende keukens kunnen elkaar aanvullen. Zoals wanneer je kebab eet met een stuk Frans brood”, zegt Lagoune. Bij Espinet ligt er tussen de worsten een bak met Libanese tabouleh. „Franse producten zoals foie gras zijn over de hele wereld bekend en worden geëxporteerd naar de Verenigde Staten, naar China, naar Noord-Europa. De Franse keuken is zo gevestigd dat ze niet zomaar verdwijnt”, voegt Lagoune toe.

Wanneer Estelle Rodriguez haar gevulde duif op heeft, zit ze vol – een tartelette de chocolat praliné past er niet meer bij. Ze heeft goed gegeten, zegt ze, en met het interview weer een stapje gezet om de Franse cultuur te beschermen. „Voor nu denk ik dat de Franse keuken beschermd is, maar ik hou het nauwlettend in de gaten.”

