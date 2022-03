Russisch konvooi op weg naar Kiev

Terwijl Russische troepen in de eerste dagen de schade zo veel mogelijk beperkt leken te willen houden, wordt er nu zware artillerie (waaronder raketsystemen voor het verschieten van clusterwapens) in stelling gebracht. Ook wordt er nu gebombardeerd vanuit de lucht. Op satellietfoto’s is goed te zien dat een lang konvooi op weg is naar de Oekraïense hoofdstad Kiev. Andere foto’s geven een indruk van de hevige gevechten die worden gevoerd.