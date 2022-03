Vluchtelingencrisis ontwricht Burkina Faso: ‘Hoe kunnen we terug na wat we hebben gezien?’

Het geluid van motoren. Daar begon het mee, de angst. „Iedere keer als we dat hoorden, verstopten we ons”, vertelt Ali Sawadogo Oumarou, 59, het kroeshaar van zijn sikje zilverkleurig. Kwestie van kansberekening. In de dorpen dicht om dat van hen heen, in het verre noorden van Burkina Faso, waren motoren het geluid van naderend onheil geworden. Van gemaskerde mannen met hun dreigende preken. Of erger.

Vroeg of laat, wisten Oumarou en zijn buren, zouden ook zij aan de beurt zijn.

De boer en handelaar praat in de verleden tijd. In het zachte licht van de ondergaande zon, sportschoenen vaal van het zand dat alles hier in een buitenwijk van de hoofdstad Ouagadougou met een rode laag bedekt, vertelt Oumarou over een thuis dat er niet meer is. Niet meer sinds die middag in 2019. Hier was zijn dorp, zegt hij, en tekent een cirkel in het zand. En daar, nog een cirkel, is waar de terroristen veertien mensen doodschoten.

Nog niet zo lang geleden gold Burkina Faso, in het hart van West-Afrika, als een hoopvolle uitzondering in een regio getekend door instabiliteit. De autocratische leider Blaise Compaoré werd in 2014 na bijna drie decennia aan de macht door een massale jongerenopstand ten val gebracht, waarna de meest democratische verkiezingen volgden die het continent in lange tijd had gezien. Alles zou nu anders worden, geloofden de Burkinabé. Beter.

Ali Sawadogo Oumarou (59) Sophie Garcia Djarrakoi Safoura (86) Sophie Garcia In het kamp Kienfangué, in de buurt van de hoofdstad van Burkina Faso Ouagadougou Sophie Garcia Het kamp Panzani, in de buurt van hoofdstad Ouagadougou Sophie Garcia

Maar toen kwamen de terroristen. Na een spoor van geweld door buurland Mali te hebben getrokken, begonnen aan AlQaida en Islamitische Staat gelieerde groepen zo’n zes jaar geleden de grens met Burkina Faso over te steken. Delen van het noorden vielen in hun handen. Toen het oosten. Het zuidoosten. Leger- en politieposten werden aangevallen, maar ook talloze scholen, waarbij leerlingen en leraren niet werden gespaard.

Spoel door naar het heden en je treft een land dat kampt met een van ’s werelds snelst groeiende humanitaire crises, aldus de VN-Vluchtelingenorganisatie. Zeker 1,6 miljoen Burkinabé zijn hun huis ontvlucht voor het geweld, op een bevolking van zo’n 21 miljoen. Ze komen terecht in volle kampen, verlaten scholen of, voor wie geluk heeft, bij familie of bekenden elders. Anderen vinden beschutting op straat onder stukken zeil en golfplaten.

Er vielen al duizenden doden. Dorpen zijn volledig verlaten en zo’n 3.400 scholen zijn dicht, reden voor deskundigen om te waarschuwen voor een nieuwe crisis.

Democratische droom

„We staan als land aan de rand van een faillissement”, zegt Daouda Diallo, een bekende mensenrechtenactivist uit Ouagadougou, die onlangs werd bekroond met de prestigieuze Martin Ennals prijs. „Een derde van ons grondgebied valt inmiddels buiten de beheersing van de staat, ook belangrijke toegangswegen worden nu door de terroristen ingenomen en iedere dag, íe-de-re dag, groeit het aantal ontheemden verder.”

Verdwenen is ook, voor nu, de democratische droom van 2014. Onlangs grepen militairen in Burkina Faso de macht. Ze zagen zich hiertoe genoodzaakt, verklaarden ze op nationale televisie, vanwege de „verslechterde veiligheidssituatie” in het land en het onvermogen van de door hen afgezette president om het volk te verenigen.

Ondertussen gaat het geweld onverminderd door. Zoals rond de noordelijke stad Djibo met zijn zestigduizend inwoners en enkele duizenden vluchtelingen, dat sinds vorige week door jihadisten van de buitenwereld is afgesneden, ondanks de aanwezigheid van een militaire basis. Gewapende groepen zouden bewoners in buitenwijken hebben bedreigd met verminking als ze hun huizen niet verlaten, meldt Radio France International.

Ali Sawadogo Oumarou piekerde er destijds niet over naar Djibo te gaan. Het dorp waar hij werd geboren, waar hij naar school ging, trouwde en kinderen kreeg, waar hij 94 geiten en 3 koeien hield, ligt er vlakbij. Maar toen de handelaar bijna drie jaar geleden met zijn familie en nog zo’n driehonderd anderen uit het dorp besloot te vluchten, was er maar één plek waar hij dacht dat ze veilig zouden zijn: Ouagadougou.

Via een kennis kwam Oumarou terecht in Panzani, een zanderige vlakte aan de rand van de hoofdstad waar huisjes van ontbloot baksteen zijn gebouwd en binnenplaatsen met volle waslijnen verraden hoe groot de families zijn die hier met elkaar wonen. Daar blèht een geit. Spelen kinderen op blote voeten. Elektriciteit is er niet, behalve voor de gelukkigen die van aardige vreemdelingen kleine zonnepaneeltjes kregen.

Geen toevluchtsoord

De regering hebben ze hier nooit gezien, vertelt Oumarou. Behalve die keer in het begin dat iemand hen kwam vertellen dat ze niet konden blijven. Ouagadougou mocht geen toevluchtsoord voor ontheemden worden van de verantwoordelijk minister. Wie toch naar de hoofdstad kwam, bestond voor de autoriteiten niet: zij mochten niet worden geregistreerd en zijn daarmee afgesneden van noodhulp.

„Er werd tegen ons gezegd dat we terug moesten naar een kamp in het noorden”, zegt Oumarou. „Maar hoe konden we dat doen, na wat we daar hebben gezien?”

Onduidelijk is hoeveel ontheemden Ouagadougou vandaag telt. Schattingen lopen uiteen van duizenden tot zo’n tienduizend. Hun situatie is extreem precair, zegt een senior medewerker van een internationale hulporganisatie. „Mensen zijn afhankelijk van vrijwilligers en lokale ngo’s en het beetje geld dat ze zelf bij elkaar kunnen sprokkelen.” Gezien de „enorme gevoeligheid” van het onderwerp wil de medewerker anoniem blijven.

Die voorzichtigheid is niet zonder reden. Afgelopen najaar moest de Norwe-gian Refugee Council tijdelijk stoppen met werk in Burkina Faso, nadat uitspraken in de media verkeerd vielen bij de toenmalig minister. De organisatie had in een persbericht en tegen journalisten zorgen geuit over het haperende registratieproces, in handen van de lokale autoriteiten, waardoor hulp niet op tijd kon worden geleverd.

We staan als land aan de rand van een faillissement Daouda Diallo mensenrechtenactivist

Journalisten zijn op hun beurt al bijna een jaar de facto verbannen uit de officiële kampen, zogezegd om de „waardigheid van de vluchtelingen” te beschermen. De hoop is, zegt de hulpverlener, dat met de komst van het nieuwe regime ook op dat vlak het nodige zal veranderen. Niet in de laatste plaats voor de ontheemden in en rondom Ouagadougou.

Vooralsnog hebben de militairen één duidelijke prioriteit: de veiligheidssituatie. Terecht, zegt mensenrechtenactivist Daouda Diallo. Maar hij maakt zich ook zorgen. Met het door hem opgerichte Collectief tegen Straffeloosheid en Stigmatisering van Gemeenschappen documenteerde Diallo sinds 2019 meer dan duizend executies van burgers, niet alleen door de jihadisten, maar door ook het leger en door de staat gesteunde burgerwachten.

Oude conflicten tussen gemeenschappen, onder meer over de toegang tot land, zijn door het conflict tot uitbarsting gekomen, zegt Diallo. Iets waar de jihadisten op inspelen om nieuwe rekruten te ronselen. Zo richten ze zich vooral op de Peuhl, nomadische herders die zich al gediscrimineerd en verwaarloosd voelden door de staat en nu het doelwit zijn van aanvallen door burgerwachten, de meesten behorende tot de Mossi-meerderheid.

Fatimata Kadiogo (65) Sophie Garcia Koanda Salif (46) Sophie Garcia In het kamp Panzani, in de buurt van de hoofdstad van Burkina Faso Ouagadougou Sophie Garcia Djarrakoi Safoura (86) Sophie Garcia

Een oplossing van het conflict kan niet alleen maar militair zijn, zegt Diallo. ,,Zolang het niet lukt de verschillende gemeenschappen bij elkaar te brengen, kunnen wel tactische successen worden behaald, maar zullen steeds weer nieuwe jihadisten opduiken.”

Volgepropte tassen

Leunend op een stok schuifelt 86-jarige Djarrakoi Safoura de nauwelijks verlichte ruimte binnen. De vloer ligt bezaaid met volgepropte tassen en bundels, restjes van levens die gehaast ingepakt moesten worden, compact genoeg voor een tocht die voor sommigen dagen duurde. Dit is waar de oudere vrouwen en kinderen slapen, zegt Safoura. Op dunne matjes omringd door kookgerei. In een andere zaal liggen de mannen en enkele jonge vrouwen.

Lees ook: En weer grijpen West-Afrikaanse soldaten de macht

De madrassa, een klein kwartiertje rijden ten zuiden van Ouagadagou, heeft al bijna drie jaar geen leerlingen meer gezien. Op het bord aan de muur staan nog de krijtresten van de koranlessen die hier werden gegeven. De eigenaar wilde de pakweg 350 wanhopigen die hier samengepakt in auto’s en vrachtwagens uit het noorden kwamen voorrijden, best tijdelijk onderkomen bieden. Het was destijds toch vakantie.

Safoura, inmiddels gehurkt onder een boom, omringd door de nieuwsgierige gezichtjes van haar veertien kleinkinderen, zucht diep. Ze is dankbaar voor de hulp die vreemden hun bieden, zegt de weduwe. De school ligt aan een grote weg. Soms stoppen mensen en brengen ze eten of kleding. Maar alles is schaars. Medicijnen. Zeep. In haar dorp had Safoura een stukje grond, wat vee. „Mijn maïsveld was net klaar om te oogsten.”

Als ze had geweten dat de terroristen zo snel zouden komen, zegt ze, had ze die nooit geplant.