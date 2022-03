Te duur, te tijdrovend: Hoe een Belgische volkssport steeds meer uitsterft

Een frisse oogopslag, glanzende veren, een stevige achtervork en vaste rug, evenwicht en symmetrie in de spieren, en hij mag zeker niet voorover hellen. Zo herken je een goede duif, weet keurmeester Karel Pottel, gekleed in een traditionele witte stofjas. Achter de secretaris van de Belgische Commissie van Keurmeesters staat een twintigtal duiven afwachtend naar de mensenmassa te kijken, elk in een hokje. Langskomende geïnteresseerden bekijken de scorebriefjes: 89, 91, 93. Nog een dag, en dan is de prijsuitreiking.

Het is druk op Fugare, de jaarlijkse internationale beurs voor de duivensport in Kortrijk. Liefhebbers slepen met net aangekochte duivenhokken. Gerenommeerde duivenveilers maken goede sier met foto’s van hun duurst verkochte duiven, en exposanten stellen hun beste exemplaren voor aan potentiële kopers. Probiotica, luxe aanhangwagens, tientallen soorten zaad, merchandise in de vorm van usb-sticks: voor ieder wat wils in de beurshal in West-Vlaanderen. Sommige bezoekers staan deze ochtend al bij de dartborden met een eerste biertje, bij te praten met anderen die ze door de coronacrisis al twee jaar niet konden zien. Maar de uitgelaten sfeer en de menigte ten spijt, zijn er ook zorgen: de Belgische duivensport verkeert in zwaar weer.

België is de bakermat van de duivensport. Al in de 19de eeuw vonden de eerste wedstrijden plaats, en er waren ooit 300.000 leden. „Het werd doorgegeven van generatie op generatie”, vertelt Frederik Leliaert van veilinghuis Pigeon Paradise (PIPA) in een van de stands op de beurs. „Iedereen in de straat had wel zo’n hok.” Zijn eigen opa had duiven, hij heeft duiven, en hij had het geluk „van mijn hobby mijn werk te kunnen maken”. Maar zijn veertienjarige zoon zal hem niet opvolgen – „andere interesses” – en daar is Leliaert niet alleen in: inmiddels is het aantal Belgische leden volgens de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond (KBDB) gedaald tot een schamele 17.000.

Kostbaar en tijdrovend

Duiven houden is duur geworden, is een van de verklaringen van Jef Cuypers van de KBDB. „Vroeger kocht een liefhebber een zak graan voor een schappelijke prijs, nu is dat niet meer voldoende om de snelste duif te hebben, net als in het 100 meter sprinten in de atletiek.”

En er speelt meer, volgens de bezoekers van Fugare. Het is steeds moeilijker om aan vergunningen te komen, merkte keurmeester Pottel, die drie jaar geleden stopte met het houden van duiven. Buren willen wel eens klagen over duivenpoep en geluidsoverlast. „En als de buurt het niet wil, wordt het een serieus probleem om je hokken te mogen neerzetten.”

„Doping” en „fraude” in wedstrijden zorgen ervoor „dat het plezier eraf is”, vindt duivenmelker Omer Verschueren, die al sinds 1976 duiven houdt: „De grote spelers regeren het spel.”

En het kost veel tijd, voegt Leliaert van PIPA nog toe. Daar hebben de jongere generaties tegenwoordig niet altijd zin in: „Net als een boer zijn koeien moet verzorgen, moeten wij er dagelijks ook een paar uur aan besteden.” Het leverde bezoeker Ekramy Dorgham (wiens duiven in meerdere wedstrijden eerste werden, zegt hij trots) vrouwenproblemen op: „In de zomer kunnen wij nooit op vakantie omdat er dan wedstrijden zijn.” Het gebeurt maar „heel soms” dat vrouwen en duiven goede vrienden zijn, grapt hij over de veelal door mannen – zo is ook op Fugare te zien – gedomineerde sport.

1,6 miljoen euro

De laatste jaren was er veel aandacht voor de grote bedragen die vanuit landen als China, Taiwan en Japan worden neergelegd voor Belgische duiven. Veilinghuis PIPA verkocht de duurste ooit: New Kim, voor 1,6 miljoen euro aan een anonieme koper uit China. Armando, de een-na-duurste, is ook Belgisch. De twee vliegen nooit meer wedstrijden: ze worden in China binnengehouden en gebruikt om nieuwe, snellere duiven te kweken.

De internationale aandacht is ook op Fugare duidelijk aanwezig. Tussen de Belgische liefhebbers zijn veel mensen aanwezig die via livestreams duiven presenteren aan kopers in China. 70 procent van de kopers is tijdens deze beurs buitenlands, schat een van de verkopers in.

Hoewel intussen zo behoorlijk wat Belgische duiven in het oosten beland zijn, blijft de aandacht van kopers wel onverminderd groot voor duiven uit België, zegt Leliaert. „Duiven zijn voor hen zo Belgisch als bonbons en frieten, ze willen ze echt hiervandaan hebben.” Maar terwijl de ledenaantallen in België onverminderd dalen en de gemiddelde leeftijd van duivenmelkers er almaar stijgt, groeide de aandacht voor de sport in Oost-Europa de laatste jaren juist aanzienlijk, bewijzen ook de Bulgaarse, Kroatische, Roemeense en Poolse stands op de beurs.

Bij de Belgische aanwezigen op de beurs roept het de vrees op dat het buitenland de markt binnenkort zal overnemen: het grote geld heeft nauwelijks aantrekkende werking gehad voor nieuwe Belgische duivenhouders. „Wie denkt snel binnen te kunnen lopen, moet weten dat het niet zo werkt”, waarschuwt Frederik Leliaert van PIPA. Keurmeester Karel Pottel denkt dat het geld zelfs „de ondergang” van zijn hobby kan betekenen: „Het wordt pure commerce in plaats van liefhebberij, wat de duivensport hoort te zijn.”

Al is er ook nog hoop. Een van de jongste duivenmelkers op Fugare: Olaf Westhoeve, 12 jaar. „Ik ging altijd bij een vriend van mijn vader naar zijn duiven kijken, toen wilde ik ze ook.” Vier jaar geleden begon hij ermee, intussen heeft hij vier hokken in de tuin staan. De drie uur per dag die het kost om de duiven te voeden en de hokken schoon te maken, elke week wedstrijden tussen april en september, de hoge kosten: Olaf en zijn helpende vader besteden hun tijd en geld er graag aan.