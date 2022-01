Zo voorkom je een exodus van collega's

In de VS noemen ze het The Great Resignation, of The Big Quit. Naar schatting 47 miljoen Amerikanen zegden het afgelopen jaar hun baan op: een record. Ook in Nederland maken werkgevers zich zorgen: hoe houd je goede mensen vast in een overspannen arbeidsmarkt? Waarom namen zoveel Amerikanen ontslag? Volgens organisatiepsycholoog Anthony Klotz, die de term The Great Resignation introduceerde, is de coronapandemie een directe oorzaak. Tijdens zulke ingrijpende gebeurtenissen gaan mensen hun leven evalueren. Veel jongeren zochten ander werk of begonnen voor zichzelf, ouderen gingen eerder met pensioen.

Enkele maanden geleden deed adviesbureau McKinsey onderzoek naar de redenen om in coronatijd je baan op te zeggen. Op nummer één volgens werknemers: gebrek aan waardering. Meer dan de helft van de ondervraagden voelde zich onvoldoende gezien door organisatie of leidinggevende.

Interessant: de werkgevers die McKinsey ondervroeg, zagen een andere oorzaak. Zij dachten dat het de vertrekkenden vooral ging om een betere baan met een hoger salaris. In de VS verstrekken veel bedrijven nu bonussen en worden lonen verhoogd om mensen aan te trekken en vast te houden. Maar die transactionele aanpak is niet voldoende, volgens de onderzoekers van McKinsey.

Veel mensen zoeken niet per se een andere baan, maar vooral een andere baas

Kunnen we in Nederland ook een massale vertrekgolf verwachten? Arbeidsmarktdeskundigen denken van niet. Er wordt weinig van baan veranderd op dit moment. Intussen zijn werkgevers wel zenuwachtig, want het tekort aan goede krachten is groot. Onderzoeksbureau Intelligence Group stelde vast dat meer dan één op de drie werknemers het afgelopen kwartaal is benaderd voor een functie elders.

Genoeg reden om je af te vragen: hoe voorkom je dat je personeel wegloopt? Een paar suggesties.

– Volgens McKinsey moeten werkgevers niet op hun eigen oordeel vertrouwen. Het eerste advies is: vraag je medewerkers wat ze nodig hebben in hun werk. En luister oprecht en aandachtig naar de antwoorden.

– De coronacrisis heeft mensen kritischer gemaakt ten opzichte van werk. Mensen hebben geen zin om, eenmaal terug op kantoor, te ervaren dat de problemen die er al waren voor de pandemie gewoon weer opnieuw hun werkplezier ondermijnen.

– Volgens het jaarlijkse trendrapport van HR-vakblad PW is de sociale kant van het werk voor verreweg de meeste mensen de belangrijkste reden om te blijven. Een positieve werkomgeving en plezier in het werk wegen daarbij het zwaarst.

– Medewerkers willen meer flexibiliteit en keuzevrijheid, bijvoorbeeld op het gebied van thuiswerken. Met name om een goede balans te handhaven tussen werk en privé,

– Daarnaast zijn opleiding, ontwikkeling en groeikansen van belang. Volgens McKinsey draait het daarbij niet alleen om promotie, maar ook om nieuwe uitdagingen in de huidige baan.

– Onderzoek laat al decennia zien dat bij deze thema’s de rol van de direct leidinggevende cruciaal is. Een organisatie kan wel allerlei mooie mogelijkheden bedenken, maar het is de teamleider die medewerkers helpt er echt gebruik van te maken. Ook diens managementstijl heeft grote invloed op de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers. Opmerkelijk: in de leiderschapsvaardigheden van deze groep wordt nauwelijks geïnvesteerd. Het gevolg is dat veel mensen niet per se een andere baan zoeken, maar vooral een andere baas.

Ben Tiggelaar schrijft wekelijks over persoonlijk leiderschap, werk en management.