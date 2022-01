‘We hebben een steile leercurve doorgemaakt’

Dieneke: „We kennen elkaar al ruim veertig jaar, letterlijk uit de zandbak. We woonden schuin achter elkaar in Den Haag.”

In het kort Dieneke van Haeften (48) en Ype Smith (48) hebben sinds vierenhalf jaar een latrelatie en wonen in Den Haag. Dieneke heeft een zoon (18) en een dochter (16) uit een eerdere relatie, Ype heeft een dochter van 17. Dieneke studeerde Japankunde en rechten in Rotterdam en was jarenlang advocaat. Nu is ze druk met de marktintroductie van Great to Meet, een netwerkapp die ze met Ype ontwikkeld heeft. Ype studeerde management, economie en recht in Den Haag en is partner bij een projectontwikkelingsbureau. Samen verdienen ze ongeveer vier keer modaal.

Ype: „Als tieners zijn we met leeftijdgenoten op skivakantie geweest.”

Dieneke: „Maar het contact verwaterde toen we allebei gingen studeren. En toen Ypes ouders verhuisden, kwamen we elkaar ook niet meer tegen in Den Haag.”

Ype: „Tot vierenhalf jaar geleden is er geen enkel contact geweest.”

Dieneke: „Ja, we hadden elkaar 26 jaar niet gezien. Toen kwamen we elkaar weer tegen op het schoolplein. Dat was heel verrassend.”

Ype: „We hadden allebei een relatie achter de rug en besloten dat we eens moesten bijpraten. De rest is geschiedenis.”

Dieneke: „Het is fijn om zoveel gedeelde herinneringen te hebben.”

Ype: „Je hoeft elkaar veel minder uit te leggen.”

Dieneke: „We wonen niet samen, maar wel bij elkaar in de buurt in Den Haag. Onze huizen zijn beide niet groot genoeg om twee volwassenen, drie tieners en een hond te huisvesten. Tijdens de lockdown werkten Ype en ik in zijn huis en volgden de kinderen in mijn huis thuisonderwijs.”

Ype: „Als de kinderen het huis uit zijn, verkoop ik mijn appartement en gaan we in Dienekes huis wonen.”

Dieneke: „Na mijn studie rechten in Rotterdam ben ik jarenlang met veel plezier advocaat geweest, maar op een gegeven moment was ik toe aan iets nieuws. Met een drukke baan en tienerkinderen was ik 24 uur per dag bezig. Ik wilde meer tijd hebben voor de kinderen. Ik was al jaren lid van de ridderlijke Johanniter Orde en kreeg de mogelijkheid toe te treden tot het bestuur van vrijwilligersorganisatie Johanniter Nederland. De Johanniters zetten zich in voor mensen die niet vanzelfsprekend mee kunnen doen in de samenleving, bijvoorbeeld door een lichamelijke beperking. Door die bestuursfunctie realiseerde ik me dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging buiten de advocatuur.”

Ype: „Ik heb management, economie en recht gestudeerd, gericht op vastgoed. Daarna ben ik makelaar geworden en heb ik bij de gemeente Den Haag gewerkt. En nu ben ik mede-eigenaar van een projectontwikkelingsbureau dat vastgoed transformeert tot woningen. Dat is meer dan een fulltime baan. Al tussen 6 en 7 uur ’s morgens beantwoord ik de eerste mails. Daar staat tegenover dat ik als eigen baas wel overdag naar de sportschool kan.”

Steile leercurve

Dieneke: „Toen we tijdens de lockdown thuis zaten, hebben Ype en ik veel gewandeld. Ik was net op een beurs in Parijs geweest en had me daar afgevraagd hoe ik de juiste persoon kon vinden voor antwoord op een vraag. Tijdens die wandelingen ontstond het idee een app te ontwikkelen die fungeert als een digitaal visitekaartje waarmee je gegevens kunt uitwisselen. We hebben het Great to Meet genoemd.”

Ype: „Ik ben doof aan één oor en moet altijd heel goed luisteren als iemand zich voorstelt. Namen goed verstaan en ook nog onthouden is een kunst.”

Dieneke: „Ik heb altijd de behoefte gehad om nieuwe dingen te ontwikkelen.”

Ype: „Stel, je zit in een vergadering met een paar onbekende mensen. Dan kun je via onze app gegevens uitwisselen. Dat werkt beter dan een papieren visitekaartje: die zijn vaak verouderd, óf op, óf je raakt ze kwijt. Je hebt altijd de juiste spelling van iemands naam, de foto en overige gedeelde gegevens bij de hand.”

Dieneke: „Ik heb de app zelf ontworpen en laten testen door bekenden. Vooral tijdens symposia, vergaderingen en beurzen is de app heel handig. En je kunt er ook je eigen community mee bouwen.”

Ype: „We hebben een heel steile leercurve doorgemaakt. Soms maakten we weken van honderd uur.”

Dieneke: „Maar het is ons geesteskind, dan merk je niet hoe druk je ermee bent.”

Ype: „Eigenlijk is het project een beetje uit de hand gelopen. We hebben het meteen als een echt bedrijf aangepakt, niet als een zondagmiddagprojectje. Een verdienmodel hebben we nog niet, maar op termijn kunnen we via de app aanvullende, betaalde diensten aanbieden.”

Dieneke: „Ik mis de advocatuur niet. Met Great to Meet kom ik ook problemen tegen die ik moet oplossen. Daarmee heb ik de uitdaging gevonden die ik zocht; de balans tussen werk en privé is nu goed. Vaak gaan Ype en ik ’s avonds nog even naar ons buurtcafé om te brainstormen.”

Ype: „Daar hebben we al veel uitgedacht en opgelost. Net als tijdens onze wandelingen met de hond.”

Afdankertjes

Dieneke: „De app kost veel geld, maar verder hebben we financieel gezien een saai leven.”

Ype: „We geven geld uit aan eten en drinken. Maar niet aan kleding en we hebben ook geen extravagante auto’s. En we verzamelen niks.”

Dieneke: „Ik draag afdankertjes van mijn dochter. Mijn interieur bestaat uit meubels die al generaties meegaan. De eetkamerstoelen zijn nog van mijn grootmoeder geweest. En we zijn al anderhalf jaar niet met vakantie geweest. Vóór corona reisden we graag. Naast rechten heb ik ook Japankunde gestudeerd en een paar jaar geleden ben ik met de kinderen naar Japan geweest.”

Ype: „We leven nu vooral bij de dag en zijn druk bezig met de app. Maar in de toekomst lijkt een sabbatical me wel fijn.”

Dieneke: „We laten ons gewoon verrassen door het leven. Voorlopig hebben we genoeg te doen.”

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Hoe doen zij het? Opstaan Dieneke en Ype staan tussen 6 en 7 uur ’s ochtends op. Woningen Ype heeft een appartement in het Benoordenhout in Den Haag. Dieneke bewoont een oud pand in het centrum van de stad. Vervoer Ze hebben allebei een auto, maar gebruiken in de stad meestal de fiets. Sporten Dieneke en Ype gaan allebei twee tot drie keer per week naar de sportschool. Laatste grote uitgave Een nieuwe cv-ketel voor Dienekes huis. Huisdier Hazewindhond Tijger, die afwisselend bij Ype en Dieneke woont. „Hij is het cement van ons gezin.” Naar bed Tussen 23.00 en 01.00 uur.