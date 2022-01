Vlaamse geluksonderzoeker botst met virologen

Zijn we in de strijd tegen corona overgeleverd aan „een handvol psychopaten” en een „hebzuchtige elite”, die onze kinderen wil vaccineren? Met die verbale brandbom baarde de Vlaamse gezondheidseconoom Lieven Annemans afgelopen week opzien op Twitter.

Annemans, verbonden aan de Universiteit Gent, deelde op dat medium een folder die vaccinatie van jonge kinderen betwijfelde omdat de „baten minimaal” en de „risico’s maximaal” zijn. Hij noemde de informatie „raadzaam” voor „alle ouders en grootouders van jonge kinderen”. Frappant, omdat Annemans niet alleen hoogleraar gezondheidseconomie (en geluksonderzoek) is, maar ook voorzitter van het Maatschappelijk Relancecomité dat de Vlaamse overheid adviseert over het coronabeleid.

Er stak een storm van kritiek op. De Universiteit Gent distantieerde zich van Annemans tweet, maar zei geen stappen te nemen tegen de hoogleraar. Enkele experts hekelden Annemans opstelling en vonden dat de econoom zijn vakgebied ver te buiten was gegaan. De bekende viroloog Marc Van Ranst plaatste op Twitter prompt een artikel uit The Scientific American dat uitwijst dat de risico’s van corona voor kinderen veel groter zijn dan die van vaccinatie. Annemans vindt die studie te beperkt.

Lieven Annemans Foto ANP

Annemans gooide nadien ook olie op het vuur door toe te voegen: „Zolang het beleid mee wordt aangestuurd door een handvol narcistische sociopaten die een coalitie vormen met een hebzuchtige elite, terwijl anderen uit lafheid en onwetendheid toekijken, is het moeilijk overeind te blijven.” Annemans bood nadien voor de tweet omtrent sociopaten zijn excuses aan „als ik mensen heb gekwetst”. Hij onderstreepte dat „heel veel prachtige mensen” meewerken aan het beleid.

Die verhitte politieke diagnose ging ook directe collega’s van Annemans te ver. Een medelid van het Relancecomité, ook econoom, zei tegen De Standaard over Annemans dat hij hem zo niet kende. „Ik ken mezelf ook zo niet”, gaf die tegenover de Vlaamse krant toe. Men zou zich dus moeten afvragen „waarom iemand die zo minzaam en vredelievend is toch zulke scherpe uitlatingen doet”.

De 58-jarige Annemans draagt zijn kritiek op het coronabeleid al langer uit op alternatieve podia. Vorig jaar kreeg de „geluksprofessor” de Prijs voor de Vrede van de rechts-liberale denktank Libera!. Die roemde zijn verzet tegen het eenzijdig virologische coronabeleid dat nodeloos een „angstcultuur” zou creëren. In Nederland was Annemans onlangs te gast bij het YouTube-kanaal De Nieuwe Wereld, dat veelvuldig aandacht besteedt aan het coronabeleid. Daar deed hij aan tafel een „dringende oproep kinderen niet te vaccineren”, zo vat het kanaal het gesprek kernachtig samen.

Ook in Nederland lopen de meningen over de noodzaak van kindervaccinatie uiteen, al onderstrepen virologen ook hier dat de risico’s van vaccinatie voor kinderen vele malen kleiner zijn dan die van een corona-besmetting. Vaccineren van gezonde kinderen houdt meer risico’s dan baten in, houdt hij staande. Van de Belgische bevolking heeft meer dan 77 procent ten minste één dosis gekregen; onder kinderen van 12-15 jaar is dat meer dan 76 procent.