Visum Djokovic voor Australië alsnog ingetrokken

Het visum van tennisser Novak Djokovic is door de Australische minister voor Immigratie Alex Hawke vrijdag ingetrokken. Dat meldt persbureau AP. Daardoor moet de Servische topsporter het land vermoedelijk zo snel mogelijk verlaten en kan hij waarschijnlijk niet deelnemen aan de Australian Open in Melbourne.

Het tennistoernooi begint maandag. Verwacht wordt dat de advocaten van Djokovic het besluit zullen aanvechten. Dat deden zij een week eerder ook al - met succes: de niet-gevaccineerde tennisser mocht toen blijven. Een Australische minister voor Immigratie heeft echter de bevoegdheid ieder reisdocument in te trekken. Dat heeft Hawke nu dus gedaan „in het belang van de Australische gemeenschap”. Het land kent een streng inreisbeleid vanwege de coronapandemie.

Djokovic’ visum werd direct na aankomst in Australië geannuleerd. Hij zou een medische vrijstelling van vaccinatie tegen het coronavirus hebben, maar kon niet goed uitleggen waarom hij daar recht op had. Bovendien had de 34-jarige tennisser een inreisformulier niet goed ingevuld. Hij meldde veertien dagen voor vertrek niet gereisd te hebben, terwijl hij eind december nog naar Spanje en Servië was gegaan.

Lees ook: Hoe kwestie-Djokovic ook afloopt: Australisch gezichtsverlies blijft

Eerdere rechtszaak gewonnen

De rechter bepaalde eerder deze week echter dat de intrekking van dat visum onterecht was, nadat de tennisser vanuit zijn quarantainehotel in beroep was gegaan tegen de beslissing. Djokovic zou te weinig tijd hebben gehad om zich te verdedigen. De nummer één van de wereld had de kans om in Australië zijn 21ste grandslamtitel te pakken. Hij won de afgelopen drie keer de Australian Open.

De Serviër kwam eerder in opspraak toen hij een interview gaf aan de Franse krant L’Equipe terwijl hij wist dat hij besmet was met het coronavirus. Djokovic noemde dit een „inschattingsfout”, hij had de verslaggever niet willen teleurstellen. Hij verdedigde zich door te zeggen dat hij afstand hield en een mondkapje droeg. Later bood hij excuses aan voor het incident.

De visumrel zorgt zelfs voor diplomatieke spanningen. De Australische premier Scott Morrison belde met zijn Servische ambtgenoot Ana Brnabić over de kwestie. Daarbij verzekerde hij haar dat er van discriminatie geen sprake is, maar dat de regels voor iedereen gelden - ook voor toptennissers.