Twitter, Meta, Reddit, en YouTube moeten informatie vrijgeven over Capitoolbestorming

De commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die onderzoek doet naar de Capitoolbestorming heeft socialemediabedrijven Twitter, Meta (het Facebook-moederbedrijf), Reddit en YouTube gedagvaard. Internationale persbureaus melden vrijdag dat de commissie op deze manier de bedrijven wil dwingen om informatie te geven over hoe hun platforms werden gebruikt om desinformatie en opruiende berichten te verspreiden in aanloop naar de bestorming van het Congresgebouw op 6 januari vorig jaar.

Het onderzoeksteam had de bedrijven in augustus vorig jaar al gevraagd om deze informatie vrijwillig vrij te geven, maar volgens voorzitter Bennie Thomson hebben ze onvoldoende gehoor gegeven aan die oproep. De commissie wil niet alleen weten hoe berichten op sociale media de bestorming voedden, maar ook of de socialemediaplatforms maatregelen hadden getroffen om te voorkomen dat hun platforms broedplaatsen werden voor radicalisering, en zo ja, welke. „Het is teleurstellend dat we na zoveel maanden nog steeds niet over de documenten en informatie beschikken die nodig zijn om die fundamentele vragen te beantwoorden”, zei Thomson in een verklaring.

Meta, Reddit, en YouTube hebben aan internationale persbureaus laten weten actief te hebben samengewerkt met de onderzoekscommissie en dat te willen blijven doen. Twitter wilde niet reageren op het nieuws over de dagvaardingen. De bedrijven hebben tot 27 januari de tijd om de gevraagde informatie te leveren.