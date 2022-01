Rusland meldt ontmanteling van cyberbende REvil

De Russische inlichtingendienst FSB zegt de cyberbende REvil op Amerikaans verzoek te hebben ontmanteld. De FSB zou zijn binnengevallen op 25 adressen, waarbij veertien personen werden gearresteerd. Ook werden computerapparatuur, 426 miljoen roebel (zo’n 4,9 miljoen euro) en twintig luxe auto’s in beslag genomen, aldus de dienst in een persbericht.

De operatie, die van Amerikaanse zijde nog niet is bevestigd, zou een opmerkelijke stap zijn: tussen de landen liepen de spanningen de afgelopen weken juist hoog op, vanwege de Russische troepenconcentratie aan de grens met Oekraïne. De afgelopen week poogden de twee landen vruchteloos om tot enige ontspanning te komen. Vrijdag werden Oekraïense overheidswebsites getroffen door een cyberaanval. Onduidelijk is wie daarvoor verantwoordelijk is.

De Amerikanen verwijten Rusland al langer een te lankmoedige houding ten aanzien van cybercriminaliteit. Van veel ransomwarebendes, zoals REvil, wordt aangenomen dat ze opereren vanuit Rusland. De Russische autoriteiten laten ze echter veelal ongemoeid zolang ze geen slachtoffers maken in Rusland of zijn bondgenoten.

Gesloten supermarkten

REvil is een van de grootste en bekendste ransomwarebendes. De groep, die computersystemen van zijn slachtoffers versleutelt en vervolgens losgeld eist om dat ongedaan te maken, kwam vorig jaar onder meer in het nieuws vanwege cyberaanvallen op vleesverwerker JBS en op softwarebedrijf Kaseya. Die laatste hack trof wereldwijd zo’n vijftienhonderd bedrijven die via hun IT-dienstverlevers van Kaseya’s producten gebruikmaken. Een Zweedse supermarktketen moest honderden vestigingen enige tijd sluiten omdat de kassasystemen niet meer werkten. JBS betaalde de hackers 11 miljoen dollar om de versleuteling van zijn computersystemen ongedaan te maken. In totaal zou de bende volgens de Amerikaanse minister van Justitie minstens 200 miljoen dollar van zijn slachtoffers hebben afgeperst.

Naar aanleiding van dat soort aanvallen besprak de Amerikaanse president Joe Biden cybercriminaliteit met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin toen de twee elkaar in juni ontmoetten in Genève. Biden waarschuwde Poetin bij die gelegenheid dat de Amerikanen desnoods zelf zouden optreden als de Russische autoriteiten dat nalieten. Dit najaar wisten westerse opsporingsdiensten al binnen te dringen in servers van REvil. De Amerikaanse justitie loofde bovendien tien miljoen dollar uit voor informatie over de leiders van de bende.